Majówka 2026. Kiedy zrobisz zakupy, a kiedy sklepy będą zamknięte? Sprawdzamy
Majówka 2026 układa się tak, że łatwo się pomylić z zakupami. Jednego dnia sklepy są zamknięte, potem nagle wszystko działa normalnie, a chwilę później znów obowiązują ograniczenia. W efekcie wiele osób zastanawia się, kiedy tak naprawdę można spokojnie zrobić zakupy i nie trafić na zamknięte drzwi. Sprawdziliśmy kiedy zrobisz zakupy w weekend majowy.
2 maja otwarte czy zamknięte? Ten dzień zdecyduje o Twoich zakupach
Układ kalendarza na majówkę 2026 może zaskoczyć wielu klientów. Po dniu całkowicie zamkniętych sklepów pojawia się jedno kluczowe okienko na zakupy. To właśnie ono zdecyduje, czy zdążysz uzupełnić zapasy przed kolejnym dniem ograniczeń.
1 i 3 maja zamknięte. Handel praktycznie zamiera
Pierwszy dzień majówki, czyli 1 maja, to ustawowo wolne od pracy święto. Oznacza to pełny zakaz handlu w dużych sklepach i marketach. Zamknięte pozostają dyskonty, galerie handlowe oraz większość punktów sprzedaży.
Podobna sytuacja występuje 3 maja. Choć w 2026 roku przypada on w niedzielę, to i tak obowiązują ograniczenia handlowe. Większość sklepów pozostaje zamknięta, a zakupy można zrobić tylko w wybranych punktach.
Otwarte mogą być jedynie małe sklepy, w których za ladą stoi właściciel, a także stacje benzynowe czy punkty na dworcach. Ceny w takich miejscach są jednak wyższe niż w dużych sieciach.
2 maja to kluczowy dzień. Sklepy działają normalnie
Najważniejszą informacją dla klientów jest to, że 2 maja sklepy będą otwarte. Dzień Flagi nie jest świętem ustawowo wolnym od pracy, dlatego handel odbywa się na standardowych zasadach.
Oznacza to, że czynne będą:
– dyskonty i supermarkety
– galerie handlowe
– sklepy budowlane
– punkty RTV i AGD
Godziny otwarcia nie powinny odbiegać od typowego harmonogramu sobotniego. W wielu miejscach zakupy będzie można zrobić od rana do wieczora.
Warszawa. Sobotnie kolejki i pełne parkingi
W stolicy sytuacja będzie szczególnie intensywna. Warszawskie sklepy mogą spodziewać się dużego ruchu 2 maja, ponieważ mieszkańcy będą chcieli uzupełnić zapasy przed zamkniętą niedzielą.
Największe tłumy pojawią się w galeriach handlowych oraz popularnych dyskontach. Kierowcy powinni przygotować się na problemy z parkowaniem, a klienci na dłuższe kolejki do kas.
W praktyce oznacza to, że zakupy w stolicy najlepiej zaplanować wcześniej rano lub późnym wieczorem.
Koszyk grillowy droższy niż rok temu
Majówka to czas zwiększonych wydatków. Zakupy na grilla dla 4-osobowej rodziny mogą przekroczyć 200 zł, zwłaszcza przy rosnących cenach żywności.
Mięso, napoje i dodatki systematycznie drożeją, co sprawia, że planowanie zakupów staje się ważniejsze niż w poprzednich latach.
Jak uniknąć problemów podczas majówki?
Układ dni wolnych tworzy prosty schemat:
– 1 maja – sklepy zamknięte
– 2 maja – sklepy otwarte
– 3 maja – sklepy zamknięte
To oznacza, że sobota jest jedynym pełnym dniem handlowym w środku długiego weekendu.
Co to oznacza dla Ciebie? Zrób zakupy bez stresu
– zaplanuj większe zakupy jeszcze przed 1 maja
– traktuj 2 maja jako dzień na uzupełnienie braków
– unikaj godzin szczytu w sklepach
– sprawdź godziny otwarcia swojej galerii handlowej
– przygotuj listę zakupów, aby nie wydawać więcej niż planujesz
