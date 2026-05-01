Majówka 2026 na stacjach paliw! Mamy konkretne ceny, tyle warszawiacy zapłacą za litr paliwa.
Dobre wieści dla milionów kierowców planujących majowe wyjazdy. Polska Agencja Prasowa opublikowała najnowsze prognozy cen paliw na nadchodzący długi weekend. Mimo wcześniejszych obaw o gwałtowne podwyżki, sytuacja na pylonach w Warszawie i na trasach wylotowych stabilizuje się. Sprawdź, ile dokładnie zapłacisz za benzynę i diesla przed wyjazdem ze stolicy.
Zgodnie z analizami ekspertów rynku paliw, na które powołuje się PAP, przełom kwietnia i maja przynosi relatywny spokój. Choć ceny ropy na rynkach światowych pozostają zmienne, polscy kierowcy mogą liczyć na przewidywalność. W Warszawie, gdzie konkurencja między sieciami jest najostrzejsza, ceny mogą być nawet o kilka groszy niższe niż na autostradowych stacjach typu MOP.
Prognozowane ceny paliw (1-3 maja 2026):
- Benzyna 95: od 6,55 zł do 6,69 zł za litr.
- Diesel (ON): od 6,62 zł do 6,75 zł za litr.
- LPG: od 2,82 zł do 2,90 zł za litr.
Warszawski „sprytny kierowca”, gdzie tankować najtaniej?
Analitycy zwracają uwagę na istotne zjawisko: stacje położone w granicach administracyjnych Warszawy (szczególnie na Woli, Białołęce czy w okolicach warszawskich Włoch) oferują ceny niższe niż punkty zlokalizowane bezpośrednio przy trasach wylotowych S7, S8 czy autostradzie A2. Różnica na jednym baku może wynieść nawet 20-30 złotych, co dla wielu warszawiaków jest wystarczającym powodem, by zatankować auto jeszcze przed wyjazdem z miasta.
Warto również zwrócić uwagę na oferty lojalnościowe. Wiele sieci obecnych w stolicy przygotowało na majówkę dodatkowe rabaty (sięgające nawet 30-40 groszy na litrze) przy korzystaniu z aplikacji mobilnych, co może obniżyć koszt litra 95-tki do poziomu bliskiego 6,20 zł.
Dlaczego nie jest drożej?
Mimo napiętej sytuacji geopolitycznej, o której informowaliśmy w kontekście cen ropy Brent, polski rynek paliw wykazuje dużą odporność. PAP wskazuje, że krajowe zapasy oraz stabilna marża detaliczna pozwalają utrzymać ceny w ryzach, co jest kluczowe dla mobilności Polaków w tym gorącym okresie. Eksperci zaznaczają jednak, że po zakończeniu długiego weekendu może nastąpić lekka korekta w górę, dlatego pełny bak na powrót warto uzupełnić tam, gdzie ceny są obecnie najniższe.
Pamiętaj: przed dłuższą trasą sprawdź nie tylko stan paliwa, ale także ciśnienie w oponach – jego prawidłowy poziom może obniżyć zużycie paliwa nawet o 5%, co w skali majówkowego wyjazdu z Warszawy nad morze czy w góry, daje dodatkowe oszczędności.
Źródło: Opracowanie na podstawie prognoz analitycznych i depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej cen paliw w okresie majówki (01.05.2026).
