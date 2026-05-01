Majówka 2026 na stacjach paliw! Mamy konkretne ceny, tyle warszawiacy zapłacą za litr paliwa.

1 maja 2026 11:12 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Dobre wieści dla milionów kierowców planujących majowe wyjazdy. Polska Agencja Prasowa opublikowała najnowsze prognozy cen paliw na nadchodzący długi weekend. Mimo wcześniejszych obaw o gwałtowne podwyżki, sytuacja na pylonach w Warszawie i na trasach wylotowych stabilizuje się. Sprawdź, ile dokładnie zapłacisz za benzynę i diesla przed wyjazdem ze stolicy.

Zgodnie z analizami ekspertów rynku paliw, na które powołuje się PAP, przełom kwietnia i maja przynosi relatywny spokój. Choć ceny ropy na rynkach światowych pozostają zmienne, polscy kierowcy mogą liczyć na przewidywalność. W Warszawie, gdzie konkurencja między sieciami jest najostrzejsza, ceny mogą być nawet o kilka groszy niższe niż na autostradowych stacjach typu MOP.

Prognozowane ceny paliw (1-3 maja 2026):

  • Benzyna 95: od 6,55 zł do 6,69 zł za litr.
  • Diesel (ON): od 6,62 zł do 6,75 zł za litr.
  • LPG: od 2,82 zł do 2,90 zł za litr.

Warszawski „sprytny kierowca”, gdzie tankować najtaniej?

Analitycy zwracają uwagę na istotne zjawisko: stacje położone w granicach administracyjnych Warszawy (szczególnie na Woli, Białołęce czy w okolicach warszawskich Włoch) oferują ceny niższe niż punkty zlokalizowane bezpośrednio przy trasach wylotowych S7, S8 czy autostradzie A2. Różnica na jednym baku może wynieść nawet 20-30 złotych, co dla wielu warszawiaków jest wystarczającym powodem, by zatankować auto jeszcze przed wyjazdem z miasta.

Warto również zwrócić uwagę na oferty lojalnościowe. Wiele sieci obecnych w stolicy przygotowało na majówkę dodatkowe rabaty (sięgające nawet 30-40 groszy na litrze) przy korzystaniu z aplikacji mobilnych, co może obniżyć koszt litra 95-tki do poziomu bliskiego 6,20 zł.

Dlaczego nie jest drożej?

Mimo napiętej sytuacji geopolitycznej, o której informowaliśmy w kontekście cen ropy Brent, polski rynek paliw wykazuje dużą odporność. PAP wskazuje, że krajowe zapasy oraz stabilna marża detaliczna pozwalają utrzymać ceny w ryzach, co jest kluczowe dla mobilności Polaków w tym gorącym okresie. Eksperci zaznaczają jednak, że po zakończeniu długiego weekendu może nastąpić lekka korekta w górę, dlatego pełny bak na powrót warto uzupełnić tam, gdzie ceny są obecnie najniższe.

Pamiętaj: przed dłuższą trasą sprawdź nie tylko stan paliwa, ale także ciśnienie w oponach – jego prawidłowy poziom może obniżyć zużycie paliwa nawet o 5%, co w skali majówkowego wyjazdu z Warszawy nad morze czy w góry, daje dodatkowe oszczędności.

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie prognoz analitycznych i depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej cen paliw w okresie majówki (01.05.2026).

