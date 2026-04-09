Majówka 2026 pod znakiem pogody? Te prognozy mogą zmienić plany
Prognoza na tegoroczną majówkę może rozczarować wielu Polaków planujących wypoczynek na świeżym powietrzu. IMGW wskazuje na zmienną aurę, z chłodniejszymi temperaturami i możliwymi opadami, które mogą wpłynąć na plany wyjazdowe.
Długi weekend majowy to dla wielu Polaków jeden z najważniejszych momentów wiosny. Tegoroczna prognoza może jednak wymusić zmianę planów. Z najnowszych analiz wynika, że pogoda będzie zmienna, a miejscami również deszczowa.
Prognozy wskazują, że początek maja nie przyniesie stabilnej, ciepłej aury. Nad Polskę mogą napływać kolejne fronty atmosferyczne, które przyniosą zachmurzenie i przelotne opady.
Temperatury mają utrzymywać się w okolicach normy dla tego okresu, jednak bez wyraźnych oznak ocieplenia. W wielu regionach nie należy spodziewać się warunków sprzyjających długiemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.
Wiosna w Polsce charakteryzuje się dużą zmiennością pogody. Według danych IMGW w ostatnich latach rośnie liczba gwałtownych zjawisk atmosferycznych, a prognozy długoterminowe są coraz mniej przewidywalne.
W okresie poprzedzającym majówkę temperatury mogą wynosić od około 10 do 14 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem i w rejonach górskich.
Dodatkowym czynnikiem są możliwe nocne spadki temperatury w okolice 0 stopni, co zwiększa ryzyko przymrozków. W niektórych regionach mogą pojawić się również burze.
Najwięcej opadów prognozowanych jest na północy i zachodzie kraju, choć przelotny deszcz może występować także w innych częściach Polski.
Osoby planujące wyjazdy na majówkę powinny przygotować się na zmienne warunki pogodowe. Warto uwzględnić alternatywne formy spędzania czasu, szczególnie w przypadku planów plenerowych.
W regionach mniej narażonych na intensywne opady, takich jak wschodnia część kraju, warunki mogą być nieco korzystniejsze, choć nadal nie w pełni stabilne.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.