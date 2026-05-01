Majówka 2026 wystartowała! Wielkie świętowanie w Warszawie, sprawdź, gdzie warto się wybrać.
1 maja to dla Polaków tradycyjny początek najdłuższego weekendu nowoczesnej Europy. Tegoroczne obchody Święta Pracy łączą się z licznymi piknikami, wydarzeniami kulturalnymi i otwarciem sezonu plenerowego. Warszawa, jak co roku, przygotowała najbogatszą ofertę w kraju. Zobacz plan najważniejszych wydarzeń i sprawdź, które muzea odwiedzisz dziś zupełnie za darmo.
Jak podaje Polska Agencja Prasowa, tegoroczny 1 maja upływa pod znakiem integracji i aktywnego wypoczynku. Po oficjalnych uroczystościach państwowych, stolica zamieni się w wielką arenę piknikową. Słońce i wysokie temperatury sprawiły, że warszawiacy tłumnie ruszyli nad Wisłę oraz do miejskich parków, które w tym roku przygotowały specjalne strefy relaksu.
Top 5 atrakcji na 1 maja w Warszawie:
- Multimedialny Park Fontann: Już dziś wieczorem odbędzie się premierowy pokaz specjalny na sezon 2026. To obowiązkowy punkt na mapie każdego spacerowicza.
- Darmowe Muzea: W ramach majówkowych akcji, wybrane placówki, w tym wybrane oddziały Muzeum Warszawy, otwierają swoje drzwi dla zwiedzających bez biletów.
- Piknik Europejski: Na Krakowskim Przedmieściu ruszają stoiska promujące kulturę i kuchnię państw UE – to doskonała okazja do rodzinnego obiadu pod chmurką.
- Łazienki Królewskie: Inauguracja sezonu koncertów chopinowskich oraz specjalne spacery tematyczne z przewodnikami po ogrodach.
- Otwarcie sezonu żeglugowego: Na Wisłę wracają promy oraz statki wycieczkowe, które będą kursować przez całą majówkę.
Pikniki nie tylko w centrum, dzielnice świętują
Warszawa to nie tylko Śródmieście. Jak informuje PAP, liczne wydarzenia odbywają się również w dzielnicach. Na Ursynowie i Woli zaplanowano koncerty lokalnych zespołów oraz strefy zabaw dla dzieci. Z kolei na Pradze-Północ można wziąć udział w alternatywnych spacerach historycznych śladami dawnego rzemiosła. Dla wielu mieszkańców to idealny moment, by odkryć swoje sąsiedztwo na nowo.
Warto pamiętać, że 1 maja to również dzień wolny od pracy, co oznacza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Warszawski Transport Publiczny (WTP) kursuje według świątecznego rozkładu jazdy, ale uruchomiono dodatkowe linie turystyczne, w tym zabytkowe tramwaje i autobusy, które cieszą się ogromną popularnością wśród turystów.
Bezpieczeństwo i organizacja
Służby miejskie apelują o korzystanie z transportu publicznego ze względu na ograniczenia w parkowaniu w rejonie Starówki i Traktu Królewskiego. Pogoda sprzyja, więc warto zamienić samochód na rower miejski Veturilo, którego stacje w pobliżu bulwarów wiślanych są dziś najbardziej obleganymi punktami w mieście.
Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej obchodów 1 maja i wydarzeń majówkowych w Polsce (01.05.2026).
