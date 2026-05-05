Makabryczna interwencja na Żoliborzu. Zwłoki w mieszkaniu i dramat podczas działań policji
Dramatyczne wydarzenia w bloku przy ulicy Powązkowskiej w Warszawie. Mieszkańcy zaalarmowali służby po tym, jak z jednego z lokali zaczął wydobywać się bardzo nieprzyjemny zapach. Zaniepokoiło ich także to, że od kilku dni nie widzieli jednego z lokatorów.
Na miejsce przyjechali policjanci. Funkcjonariusze nie mogli jednak dostać się do mieszkania, dlatego wezwano straż pożarną. Konieczne było użycie podnośnika, aby umożliwić wejście do lokalu znajdującego się na 3 piętrze.
Zanim służby dostały się do środka, doszło do tragicznego zdarzenia. Z drugiej strony budynku rozległ się hałas. Jak ustalił TVN24, 68-letni mężczyzna wypadł z okna mieszkania. Policjanci natychmiast rozpoczęli reanimację, ale mimo podjętych działań nie udało się go uratować.
Po wejściu do lokalu funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia. W mieszkaniu znajdowały się zwłoki w zaawansowanym stanie rozkładu. To właśnie one mogły być źródłem zapachu, który wcześniej zaniepokoił sąsiadów.
Według nieoficjalnych ustaleń RMF FM w mieszkaniu mieli mieszkać 2 bracia. Śledczy mieli także odnaleźć list pożegnalny adresowany do córki jednego z mężczyzn. Na ten moment policja nie potwierdza wszystkich szczegółów sprawy.
Nie wiadomo jeszcze, kim jest osoba, której ciało znaleziono w lokalu. Nie ustalono także przyczyny jej śmierci. Wyjaśniane są również okoliczności śmierci 68-latka oraz to, co działo się w mieszkaniu przed przyjazdem służb.
Sprawą zajmuje się policja pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą ustalać przebieg zdarzeń, relacje między mieszkańcami lokalu oraz dokładny czas i przyczynę śmierci osoby znalezionej w mieszkaniu.
Rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa V podinsp. Elwira Kozłowska przekazała, że w tym roku do służb wpłynęło jedno zgłoszenie dotyczące tego mieszkania. Chodziło o zakłócanie ciszy nocnej, ale policjanci nie potwierdzili wtedy zgłaszanych nieprawidłowości.
