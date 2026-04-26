Makabryczne odkrycie nad Wisłą. Dwa ciała wyłowione pod Warszawą
Do wstrząsającego zdarzenia doszło w sobotę w rejonie gminy Jabłonna. Z Wisły wydobyto dwa ciała, które znajdowały się w zaawansowanym stanie rozkładu. Sprawą zajmują się już policja oraz prokuratura.
Przypadkowe odkrycie uruchomiło akcję
Pierwsze ciało zostało zauważone w pobliżu żwirowni przez osobę przebywającą w tej okolicy. Informacja szybko trafiła do służb, które natychmiast rozpoczęły działania. Strażacy zabezpieczyli miejsce i wydobyli zwłoki z wody.
Teren wzdłuż Wisły w tym rejonie jest często odwiedzany przez mieszkańców, dlatego sytuacja wzbudziła duże poruszenie.
Drugie ciało na wyspie
Niedługo później pojawiła się kolejna informacja. Drugie ciało znajdowało się na jednej z wiślanych wysp w miejscowości Rajszew. Zostało dostrzeżone przez osobę pływającą na desce.
Służby musiały przetransportować policjantów na wyspę, a następnie zabezpieczyć ciało i przetransportować je na brzeg.
Śledztwo trwa
Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące tożsamości zmarłych ani okoliczności ich śmierci. Ze względu na stan zwłok ustalenia mogą potrwać dłużej.
Policja i prokuratura prowadzą czynności, które mają wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się w tym rejonie Wisły.
To jedno z najbardziej niepokojących odkryć w ostatnim czasie w okolicach Warszawy.
