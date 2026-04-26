Makabryczne odkrycie nad Wisłą. Dwa ciała wyłowione pod Warszawą

26 kwietnia 2026 16:59 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w sobotę w rejonie gminy Jabłonna. Z Wisły wydobyto dwa ciała, które znajdowały się w zaawansowanym stanie rozkładu. Sprawą zajmują się już policja oraz prokuratura.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przez policję. Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Przypadkowe odkrycie uruchomiło akcję

Pierwsze ciało zostało zauważone w pobliżu żwirowni przez osobę przebywającą w tej okolicy. Informacja szybko trafiła do służb, które natychmiast rozpoczęły działania. Strażacy zabezpieczyli miejsce i wydobyli zwłoki z wody.

Teren wzdłuż Wisły w tym rejonie jest często odwiedzany przez mieszkańców, dlatego sytuacja wzbudziła duże poruszenie.

Drugie ciało na wyspie

Niedługo później pojawiła się kolejna informacja. Drugie ciało znajdowało się na jednej z wiślanych wysp w miejscowości Rajszew. Zostało dostrzeżone przez osobę pływającą na desce.

Służby musiały przetransportować policjantów na wyspę, a następnie zabezpieczyć ciało i przetransportować je na brzeg.

Śledztwo trwa

Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące tożsamości zmarłych ani okoliczności ich śmierci. Ze względu na stan zwłok ustalenia mogą potrwać dłużej.

Policja i prokuratura prowadzą czynności, które mają wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się w tym rejonie Wisły.

To jedno z najbardziej niepokojących odkryć w ostatnim czasie w okolicach Warszawy.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna