Makabryczne odkrycie w Wiśle. Niski poziom rzeki utrudnił akcję służb
Dramatyczne sceny rozegrały się nad Wisłą w Warszawie. W niedzielę przed południem służby otrzymały zgłoszenie o ciele unoszącym się na wodzie. Na miejsce natychmiast ruszyła policja i straż pożarna.
Ciało dryfowało w rzece
Zgłoszenie wpłynęło około godziny 11:00. Świadkowie zauważyli ciało w Wiśle w rejonie Wybrzeża Helskiego. Po dotarciu na miejsce służby potwierdziły, że w rzece znajduje się ciało kobiety.
Zostało ono wydobyte na brzeg, gdzie rozpoczęto czynności wyjaśniające.
Niski stan wody utrudnił działania
Akcja nie przebiegała łatwo. Jak przekazała policja, niski poziom Wisły znacząco utrudnił działania ratowników.
Łodzie straży pożarnej nie mogły podpłynąć wystarczająco blisko. Konieczne było zastosowanie innych metod, co wydłużyło całą operację.
Tożsamość na razie nieznana
Na miejscu przeprowadzono wstępne oględziny. Ustalono, że ofiarą jest kobieta, jednak jej identyfikacja nie jest obecnie możliwa.
Stan ciała wskazuje na zaawansowany rozkład, co znacznie utrudnia ustalenie tożsamości.
Śledztwo trwa
Służby pracują nad wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia. Na tym etapie nie są znane szczegóły dotyczące tego, jak kobieta znalazła się w rzece.
Sprawa pozostaje otwarta, a kolejne informacje mają pojawić się po dalszych ustaleniach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.