Makabryczny wypadek na Dworcu Wschodnim. 19-latek wpadł między peron a pociąg
Do przerażającego wypadku doszło w poniedziałek, 13 października 2025 roku, około godziny 22:00 na Dworcu Wschodnim w Warszawie przy ulicy Kijowskiej. Młody mężczyzna wypadł z pociągu, wpadając w szczelinę między peronem a torami. Jego obrażenia są dramatyczne, ale mimo ogromu cierpienia – przeżył.
Pociąg ruszył, gdy był zakleszczony
Jak relacjonuje portal Warszawa Naszemiasto, 19-latek wysiadając z pociągu, stracił równowagę i niefortunnie wpadł w wąską przestrzeń pomiędzy krawędzią peronu a torami. Nie był w stanie samodzielnie się wydostać. W tym czasie pociąg ruszył z miejsca – jadący skład zmiażdżył mężczyźnie obie nogi.
Świadkowie zdarzenia byli wstrząśnięci. Na miejsce natychmiast wezwano służby – policjantów z komisariatu kolejowego oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei. Młodemu pasażerowi udzielono pierwszej pomocy, a następnie trafił pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.
Trwa ustalanie przyczyn
Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do wypadku. Czy zawiodła infrastruktura, czy może doszło do nieuwagi lub nieszczęśliwego zbiegu okoliczności – to będą ustalać śledczy. Wiadomo jedynie, że ofiara wypadku jest w ciężkim stanie, ale – jak mówią służby – przeżycie w takich okolicznościach można uznać za cud.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.