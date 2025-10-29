Mało kto o tym wie! Emeryci mogą dostać dodatkowe 270 zł miesięcznie do końca życia.
Dożywotni dodatek do emerytury, o którym mało kto wie. 270 zł miesięcznie dla seniorów. Wielu emerytów nie zdaje sobie sprawy, że może otrzymywać dodatkowe pieniądze co miesiąc, niezależnie od wysokości swojego świadczenia.
Chodzi o dożywotni dodatek w wysokości nawet 270 zł, który przysługuje osobom spełniającym konkretne warunki. Program działa od kilku lat, ale wciąż pozostaje jednym z najmniej znanych form wsparcia dla seniorów.
Kto może dostać 270 zł miesięcznie
Dodatek przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają potwierdzony szczególny status społeczny lub zawodowy, na przykład kombatantom, ofiarom represji, działaczom opozycji antykomunistycznej, a także osobom posiadającym odznaczenia państwowe. To również świadczenie, które obejmuje część osób niepełnosprawnych lub zasłużonych w służbie publicznej.
Wysokość dodatku ustalana jest co roku i podlega waloryzacji, dlatego kwota 270 zł może w kolejnych latach wzrosnąć. Świadczenie wypłacane jest dożywotnio, razem z emeryturą, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Jak otrzymać dodatek
Aby uzyskać dożywotni dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczenia. Może to być decyzja o przyznaniu odznaczenia, zaświadczenie z IPN lub potwierdzenie statusu kombatanta. Wniosek można złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać elektronicznie.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dodatek zostaje doliczony do miesięcznej emerytury. Seniorzy nie muszą odnawiać świadczenia ani składać kolejnych dokumentów – wypłata trwa do końca życia.
Co to oznacza dla emerytów
Dla wielu seniorów 270 zł miesięcznie to realne wsparcie, które może pomóc w codziennych wydatkach, takich jak leki, rachunki czy żywność. W czasach wysokich kosztów życia nawet niewielka kwota robi dużą różnicę. Co ważne, dodatek nie wpływa negatywnie na inne świadczenia i nie jest pomniejszany o podatek dochodowy.
Eksperci przypominają, że tysiące emerytów wciąż nie korzystają z tego uprawnienia, bo zwyczajnie o nim nie wiedzą. Warto więc sprawdzić, czy przysługuje Ci to świadczenie – w wielu przypadkach wystarczy jeden wniosek, by co miesiąc otrzymywać dożywotnią dopłatę do emerytury.
Źródła: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.