Mało kto o tym wie. Setki tysięcy Polaków mogą dostać 355 zł ekstra
Od marca 2025 roku dodatek dla byłych sołtysów wzrósł do 354,86 zł, a dzięki zmianom w przepisach świadczenie stało się dostępne dla znacznie większej grupy mieszkańców wsi. Ułatwiono sposób potwierdzania stażu, zniesiono wcześniejsze ograniczenia i uproszczono procedury, co sprawiło, że coraz więcej emerytów może liczyć na dodatkowe wsparcie.
Świadczenie dla byłych sołtysów, którego wysokość od marca 2025 roku wynosi 354,86 zł miesięcznie, staje się dostępne dla coraz większej liczby mieszkańców wsi. Zmiany wprowadzone w ustawie sprawiły, że procedura ubiegania się o dodatek jest prostsza, a warunki — znacznie łatwiejsze do spełnienia.
Nowelizacja ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, która weszła w życie we wrześniu 2024 roku, zniosła kilka kluczowych ograniczeń. Najważniejsza modyfikacja dotyczy skrócenia wymaganego stażu — z ośmiu do siedmiu lat — oraz rezygnacji z wymogu ciągłości pełnienia funkcji. Z ustawy zniknął również wymóg kadencyjności i warunek pełnienia roli sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących po 1990 roku. Dzięki temu o dodatek mogą ubiegać się także osoby, które pracowały na rzecz wsi wiele lat temu.
Fakty i tło sprawy
Świadczenie, zwane potocznie „sołtysowym”, przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i nie były karane za przestępstwa związane z pełnieniem funkcji sołtysa. Dodatek przyznaje prezes KRUS, a jego wysokość podlega corocznej waloryzacji. W 2025 roku kwota wzrosła do 354,86 zł, co wynikało z 5,5-proc. podwyżki obejmującej wszystkie świadczenia emerytalne.
Procedura składania wniosku została istotnie uproszczona. W przypadku braku dokumentacji historycznej do potwierdzenia stażu wystarczy oświadczenie trzech mieszkańców sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję. KRUS podkreśla, że rozwiązanie to pozwoliło przyznać świadczenie osobom, które wcześniej nie mogły udokumentować swojej pracy na rzecz lokalnej społeczności.
Rosnące zainteresowanie widać w danych instytucji — w lutym 2025 roku dodatek pobierało 36 670 osób, a liczba wniosków stale rośnie.
Co to oznacza dla mieszkańców wsi?
Sołtysowe, choć niewielkie, stanowi realne wsparcie finansowe dla emerytów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie świadczenia emerytalne często są niższe od średniej krajowej. Dodatek jest zwolniony z podatku i nie podlega zajęciom komorniczym, co czyni go stabilnym źródłem wsparcia dla seniorów.
Może być przyznany niezależnie od tego, czy świadczeniobiorca pobiera emeryturę z KRUS czy ZUS, co dodatkowo poszerza grupę uprawnionych.
Dzięki zmianom w przepisach coraz więcej osób spełnia warunki do otrzymania dodatku dla byłych sołtysów. Świadczenie wynosi obecnie 354,86 zł miesięcznie i — mimo niewielkiej kwoty — stanowi ważne uzupełnienie budżetów emerytów. Uproszczenie zasad dokumentowania stażu pracy sprawiło, że świadczenie staje się dostępne także dla tych, którzy pełnili funkcję sołtysa wiele lat temu.
