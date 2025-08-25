Mało kto wie o tym świadczeniu. Emerytura wyższa o ponad 350 zł!
Mało kto wie, że emerytura może być wyższa o specjalny dodatek. Od marca 2025 roku osoby, które przez lata pełniły funkcję sołtysa, mogą liczyć na comiesięczne wsparcie w wysokości 354,86 zł. To realne uzupełnienie budżetu tysięcy seniorów, które trafia na konto niezależnie od podstawowej emerytury.
Dodatek sołtysowy do emerytury. 354,86 zł miesięcznie dla tysięcy seniorów
Niewielu emerytów wie, że mogą liczyć na dodatkowe świadczenie, które realnie podnosi miesięczny budżet. Mowa o tzw. dodatku sołtysowym – specjalnym wsparciu finansowym dla osób, które w przeszłości pełniły funkcję sołtysa. Od marca 2025 roku wynosi on 354,86 zł brutto miesięcznie, a liczba wypłat stale rośnie.
Kto może otrzymać dodatek sołtysowy?
Świadczenie przeznaczone jest dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn – i pobierają emeryturę z ZUS. Warunkiem jest sprawowanie funkcji sołtysa przez co najmniej 7 lat (wcześniej wymagano 8 lat).
W przypadku braku dokumentów potwierdzających okres pełnienia obowiązków, uprawnienia mogą zostać potwierdzone oświadczeniami trzech świadków. Zastrzeżono jednak, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa związane z pełnieniem funkcji sołtysa nie mogą ubiegać się o świadczenie.
Jak uzyskać świadczenie?
Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w KRUS wraz z wymaganymi dokumentami. Kluczowe są:
- zaświadczenie wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzające pełnienie funkcji,
- oświadczenie o niekaralności.
Decyzja wydawana jest stosunkowo szybko, a środki wypłacane są co miesiąc, począwszy od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.
Ile można zyskać?
Od marca 2025 roku dodatek sołtysowy wynosi 354,86 zł brutto miesięcznie, co daje ponad 2130 zł dodatkowych środków w pół roku. W skali roku seniorzy zyskują 4258,32 zł. Co ważne, świadczenie podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość będzie rosła.
Wsparcie dla tysięcy seniorów
Według danych KRUS na koniec czerwca 2025 roku wypłacanych było już ponad 37 tys. dodatków sołtysowych. To dowód, że świadczenie cieszy się rosnącym zainteresowaniem, zwłaszcza że zasady jego przyznawania zostały złagodzone.
Dodatek sołtysowy nie jest formą podwyżki emerytury, ale uhonorowaniem za lata pracy społecznej na rzecz lokalnych wspólnot. Choć kwota nie wydaje się wysoka, w domowym budżecie wielu seniorów stanowi realne i odczuwalne wsparcie.
