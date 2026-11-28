Małopolska wieś rzuca wyzwanie Szanghajowi i Dubajowi. Powstaje kryty stok narciarski o powierzchni 27 tys. mkw. Zobacz, kto stoi za rekordową inwestycją
W podbabiogórskiej wsi Babica koło Wadowic rozpoczęły się prace przygotowawcze pod budowę całorocznego, krytego stoku narciarskiego. Obiekt ma powstać w hali o powierzchni około 27 tys. mkw., a długość trasy zjazdowej wyniesie 650 m, co pozwoli wyprzedzić dotychczasowych rekordzistów z Szanghaju oraz niemieckiego Bottrop. Inwestycja realizowana przez lokalnego przedsiębiorcę obejmie również hotel, aquapark oraz strefy rekreacyjne dla rodzin.
650 m zjazdu pod dachem. Babica rzuca wyzwanie Szanghajowi i Dubajowi
Leśne wzgórze w Babicy w zachodniej Małopolsce zmienia się w rozległy plac budowy. Pierwszym widocznym etapem inwestycji była wycinka fragmentu lasu w miejscu, gdzie zaplanowano górną stację i początek trasy narciarskiej. Docelowo cały stok zostanie zamknięty w gigantycznej hali o powierzchni około 27 tys. mkw., wyposażonej w zaawansowany system chłodzenia oraz sztucznego naśnieżania. Technologia ta ma zagwarantować stabilne warunki do jazdy na nartach i snowboardzie przez 365 dni w roku – nawet wtedy, gdy na zewnątrz panują 30-stopniowe letnie upały.
Parametry techniczne obiektu stawiają małopolską wieś w ścisłej światowej czołówce. Planowana trasa ma liczyć około 650 m długości, a jej nachylenie będzie zróżnicowane – od łagodnych 10 stopni aż po wymagające 35 stopni. Rozmach przedsięwzięcia sprawia, że projekt jest porównywany do słynnego kompleksu Ski Dubai w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jeśli zapowiedzi zostaną w pełni zrealizowane, Babica pobije dotychczasowego rekordzistę z chińskiego Szanghaju i wyprzedzi najdłuższy obecnie kryty stok w Europie – niemieckie AlpinCenter Bottrop, którego trasa mierzy 640 m. W całej Europie funkcjonuje dziś zaledwie 26 podobnych hal narciarskich.
Nie tylko narty. Hotel, aquapark i zaplecze dla całych rodzin
Zgodnie z ustaleniami „Gazety Krakowskiej”, kryta trasa zjazdowa stanowi jedynie główny filar znacznie szerszego kompleksu wypoczynkowo-rozrywkowego. Projekt zakłada stworzenie całorocznego kurortu, który przyciągnie nie tylko narciarzy, ale także osoby szukające relaksu i wodnych atrakcji.
W ramach inwestycji zaplanowano budowę luksusowego hotelu, rozbudowanego aquaparku podzielonego na strefę krytą oraz zewnętrzną, a także sieci restauracji, sklepów i profesjonalnych wypożyczalni sprzętu sportowego. Całość uzupełnią dedykowane strefy zabaw i wypoczynku zaprojektowane z myślą o rodzinach z dziećmi. Takie połączenie ma uniezależnić rentowność kompleksu od kaprysów pogody i sezonowości, z którą od lat zmagają się tradycyjne stacje narciarskie w Beskidach i Tatrach.
Kim jest inwestor? Przedsiębiorca z Ryczowa ze sportową przeszłością
Za gigantycznym projektem w Babicy stoi Wacław Prorok – przedsiębiorca z pobliskiego Ryczowa, dobrze znany w środowisku biznesowym zachodniej Małopolski. Zanim zajął się działalnością gospodarczą, przez lata był ściśle związany ze sportem wyczynowym i lokalnym. Jako młody lekkoatleta reprezentował barwy Górnika Zabrze, zdobywając tytuł mistrza Polski juniorów w biegu na 3000 m z przeszkodami. W późniejszych latach aktywnie działał w regionalnej piłce nożnej jako zawodnik, trener oraz działacz sportowy.
Na obecnym etapie prac ziemnych inwestor zachowuje powściągliwość w ujawnianiu szczegółowego harmonogramu oraz budżetu przedsięwzięcia. W rozmowie z „Gazetą Krakowską” Wacław Prorok zapowiedział, że pełne informacje – obejmujące również ostateczny kształt stoku oraz termin oddania obiektu do użytku – zostaną oficjalnie zaprezentowane najpóźniej za kilka miesięcy.
Efekt Zatora pod Wadowicami. Nadzieje mieszkańców na skok gospodarczy
Inwestycja budzi ogromne zainteresowanie wśród lokalnej społeczności. Mieszkańcy Babicy oraz okolic Wadowic liczą, że budowa rekordowego kompleksu wywoła w gminie efekt podobny do tego, jaki kilkanaście lat temu odmienił sąsiedni Zator po otwarciu parku rozrywki Energylandia. Niewielka dotąd miejscowość zyskała ogólnopolską rozpoznawalność, a turystyka stała się głównym motorem lokalnej gospodarki.
Przedstawiciele lokalnej społeczności zauważają, że choć sama budowa oraz późniejszy napływ tysięcy turystów będą wiązać się z pewnymi uciążliwościami drogowymi i hałasem, bilans zysków wyraźnie przeważa. Całoroczny kurort oznacza setki nowych miejsc pracy w obsłudze stoku, hotelu i gastronomii, impuls dla lokalnych przedsiębiorców oraz przyspieszenie inwestycji w drogi i infrastrukturę gminną.
Co to oznacza dla Ciebie? 4 praktyczne skutki budowy kompleksu w Babicy
Powstanie potencjalnie najdłuższego krytego stoku narciarskiego na świecie w odległości kilkudziesięciu kilometrów od Krakowa i aglomeracji śląskiej to ważna informacja dla turystów, narciarzy oraz właścicieli nieruchomości w regionie. Sprawdź 4 obszary, na które warto zwrócić uwagę już teraz:
- Zaplanuj całoroczne treningi narciarskie bez wyjazdu w Alpy: Jeśli jeździsz na nartach lub snowboardzie albo uczysz dzieci podstaw techniki, kryty stok o długości 650 m i nachyleniu do 35 stopni pozwoli utrzymać formę również latem i jesienią. Unikniesz kosztownych podróży na alpejskie lodowce przed rozpoczęciem sezonu zimowego.
- Sprawdź potencjał nieruchomości i najmu krótkoterminowego w powiecie wadowickim: Przykład pobliskiego Zatora pokazuje, że duże inwestycje turystyczne błyskawicznie podnoszą wartość działek budowlanych oraz popyt na noclegi prywatne. Jeśli posiadasz grunty lub domy w okolicach Babicy i Wadowic, monitoruj zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przed podjęciem decyzji o sprzedaży.
- Śledź oferty pracy w turystyce, gastronomii i technice chłodniczej: Kompleks obejmujący halę narciarską, hotel oraz aquapark będzie potrzebował szerokiej kadry – od instruktorów narciarstwa i ratowników wodnych, po techników utrzymania ruchu, recepcjonistów i kucharzy. Osoby szukające stabilnego zatrudnienia w zachodniej Małopolsce zyskają nowego, dużego pracodawcę.
- Uwzględnij możliwe utrudnienia drogowe w trakcie robót budowlanych: Kierowcy poruszający się regularnie w rejonie Babicy i tras dojazdowych do Wadowic powinni liczyć się ze zwiększonym ruchem ciężkiego sprzętu budowlanego w najbliższych miesiącach. Planując codzienne dojazdy, warto sprawdzać bieżące komunikaty o ewentualnych pracach drogowych w gminie.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.