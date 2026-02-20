Małżeństwa mogą odzyskać nawet 3 tys. zł. Wystarczy jedna ulga w PIT
Wspólne rozliczenie PIT może przynieść małżeństwom konkretne korzyści finansowe. Jedna z dostępnych ulg pozwala odliczyć nawet ponad 3 tys. zł w ciągu dwóch lat, jeśli spełnione są określone warunki. Warto sprawdzić, czy przysługuje także w tym roku.
Ważne dla małżeństw przy rozliczaniu PIT. Mogą zyskać nawet ponad 3 tys. zł
Trwa sezon rozliczeń podatkowych, a wielu podatników szuka sposobów na obniżenie należnego podatku. Jednym z prostszych rozwiązań jest ulga na internet. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie może ona przynieść realne oszczędności sięgające nawet ponad 3 tys. zł w ciągu dwóch lat.
Co się zmienia?
Zasady ulgi na internet pozostają takie same, ale wciąż wiele osób nie wykorzystuje jej w pełni. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł rocznie na osobę. W przypadku małżonków oznacza to łącznie do 1520 zł rocznie.
Ulga przysługuje jednak tylko przez dwa kolejne lata podatkowe. Oznacza to, że w całym okresie jej obowiązywania jedno małżeństwo może odliczyć nawet 3040 zł od dochodu.
Fakty i zasady korzystania z ulgi
Ulga na internet jest odliczeniem od dochodu, a nie od podatku. Oznacza to, że zmniejsza podstawę opodatkowania, co przekłada się na niższy podatek do zapłaty.
Z preferencji można skorzystać w zeznaniach PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28, dołączając załącznik PIT/O. Warunkiem jest faktyczne ponoszenie wydatków na internet oraz posiadanie dokumentów potwierdzających opłaty. Rachunki powinny zawierać dane nabywcy i sprzedawcy usługi, rodzaj usługi oraz kwotę.
Ważna informacja dla małżonków: nawet jeśli faktura wystawiona jest na jedną osobę, przy wspólności majątkowej oboje mogą skorzystać z odliczenia. Limit 760 zł dotyczy każdej osoby oddzielnie.
Przykładowo, jeśli roczny koszt internetu wynosi 960 zł, małżonkowie nie muszą dzielić tej kwoty po równo. Jedno z nich może odliczyć 760 zł, a drugie pozostałe 200 zł. Dzięki temu nie tracą części przysługującego limitu.
O czym trzeba pamiętać?
Ulga przysługuje wyłącznie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Po wykorzystaniu tego okresu nie można do niej wrócić, nawet po kilku latach przerwy.
Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki na korzystanie z internetu. Nie można w ramach tej ulgi rozliczyć zakupu sprzętu, routera ani kosztów instalacji.
Warto również dokładnie sprawdzić wstępnie przygotowane zeznanie w usłudze Twój e-PIT. System nie zawsze automatycznie uwzględnia wszystkie przysługujące preferencje, dlatego samodzielna weryfikacja może przełożyć się na niższy podatek.
Co to oznacza dla małżeństw?
Dla wielu rodzin rachunek za internet jest stałym wydatkiem. Wykorzystanie ulgi pozwala odzyskać część poniesionych kosztów i realnie zwiększyć domowy budżet.
Przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie mają większe możliwości optymalizacji podatkowej. Warto sprawdzić, czy nie jest to pierwszy rok, w którym mogą skorzystać z dwuletniego limitu.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.