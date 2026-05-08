Mamy najdroższy prąd w całej Unii Europejskiej! Raport ujawnia, ile płacą Polacy
Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w drugiej połowie 2025 r. Polska zajęła pierwsze miejsce w Unii Europejskiej pod względem wysokości cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Koszt jednostkowy prądu w Polsce znacząco przewyższa średnią unijną.
Polskie gospodarstwa domowe płacą za energię stawki, które w przeliczeniu na walutę europejską są najwyższe we wspólnocie. Dane te obejmują całkowity koszt energii wraz z podatkami i opłatami.
Porównanie stawek w Unii Europejskiej
Raport Eurostatu przedstawia różnice w cenach energii między poszczególnymi krajami członkowskimi:
- Cena w Polsce: Średnia cena za 100 kWh energii elektrycznej w Polsce wyniosła 41,2 euro.
- Średnia unijna: Średnia cena dla wszystkich krajów Unii Europejskiej ukształtowała się na poziomie 26,4 euro za 100 kWh.
- Strefa euro: W krajach strefy euro średni koszt 100 kWh wyniósł 27,6 euro.
Przyczyny poziomu cen w Polsce
Wysokie stawki za energię w Polsce są efektem kilku czynników strukturalnych i rynkowych wymienionych w raporcie:
- Emisje CO2: Istotnym elementem ceny są koszty zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla, które obciążają polską energetykę opartą na paliwach kopalnych.
- Opłaty dystrybucyjne: Na końcowy rachunek wpływ mają wysokie koszty dystrybucji energii do odbiorców.
- Parytet siły nabywczej: Po uwzględnieniu siły nabywczej pieniądza (PPS), obciążenie budżetów domowych w Polsce wydatkami na energię jest wyższe niż w większości krajów UE.
Sytuacja na rynkach europejskich
Podczas gdy w Polsce odnotowano wysokie stawki, w innych częściach Europy trendy cenowe były odmienne. W krajach takich jak Niemcy czy Dania, które wcześniej notowały jedne z najwyższych cen, zaobserwowano spadki stawek dla odbiorców końcowych w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Polska pozostała jednak krajem o najwyższym nominalnym koszcie prądu dla obywatela w całej Unii Europejskiej.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Business Insider Polska dotyczącego raportu Eurostatu o cenach energii (08.05.2026).
