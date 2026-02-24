Mamy nowe kwoty płacy minimalnej. Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja pensja od stycznia i lipca.
Nowa definicja płacy minimalnej: Tylko podstawa
Do tej pory pracodawcy mogli konstruować wynagrodzenie tak, aby niska podstawa wraz z różnymi dodatkami (np. premią regulaminową czy dodatkiem za staż) dawała w sumie wymagane minimum. Nowe przepisy, implementujące dyrektywę UE, kategorycznie tego zabraniają. Płaca minimalna w 2026 roku staje się wynagrodzeniem zasadniczym. Oznacza to, że wszelkie premie, nagrody czy dodatki muszą być wypłacane ponad kwotę minimalną.
Harmonogram stawek w 2026 roku. Tabela
Podobnie jak w latach ubiegłych, wzrost płacy minimalnej nastąpi w dwóch etapach (styczeń i lipiec):
|Termin zmiany
|Płaca minimalna (brutto)
|Stawka godzinowa (brutto)
|Od 1 stycznia 2026 r.
|5 150 zł
|33,70 zł
|Od 1 lipca 2026 r.
|5 300 zł
|34,60 zł
Co znika z wyliczenia płacy minimalnej?
Zgodnie z artykułem, przy sprawdzaniu, czy pracownik zarabia minimum, pracodawca nie będzie mógł już brać pod uwagę:
- Premii i nagród: Zarówno tych uznaniowych, jak i regulaminowych.
- Dodatku stażowego: Dodatek za wysługę lat musi być liczony od nowej, wyższej podstawy.
- Dodatków za warunki pracy: Np. za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych.
- Dodatku za pracę w porze nocnej: (Został wyłączony już wcześniej, ale nowe przepisy cementują tę zasadę).
Skutki dla gospodarki: Wyższe koszty pracy
Dla wielu firm, szczególnie w sektorze usług i handlu, nowa zasada oznacza skokowy wzrost kosztów zatrudnienia. Przedsiębiorstwa, które dotychczas „dobijały” do minimum premiami, będą musiały podnieść płace zasadnicze, co automatycznie zwiększy podstawę wymiaru składek ZUS oraz koszt nadgodzin.
Co to oznacza dla Twojego portfela w 2026 roku?
Zmiana przepisów to wymierny zysk dla najsłabiej opłacanych pracowników:
- Wyższa „podstawa” to wyższe nadgodziny: Ponieważ nadgodziny liczy się od płacy zasadniczej, ich wartość wzrośnie wraz z nowym minimum.
- Stabilność dochodów: Premia może zostać odebrana, pensja zasadnicza – nie. Pracownik zyskuje więc większą pewność finansową.
- Lepsza zdolność kredytowa: Banki przy wyliczaniu zdolności chętniej biorą pod uwagę stałe wynagrodzenie zasadnicze niż zmienne premie.
Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu serwisu Forsal dotyczącego rewolucyjnych zmian w zasadach ustalania płacy minimalnej w 2026 r.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.