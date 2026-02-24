Mamy nowe kwoty płacy minimalnej. Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja pensja od stycznia i lipca.

Rok 2026 przynosi fundamentalną zmianę dla milionów pracowników w Polsce. Rząd kończy z praktyką wliczania dodatków i premii do kwoty płacy minimalnej. Od teraz „goła” pensja zasadnicza będzie musiała odpowiadać ustawowemu minimum, co realnie przełoży się na wyższe przelewy dla osób najmniej zarabiających. Sprawdzamy nowe kwoty i zasady.

Blokada przelewów w PKO BP. Twoje zagraniczne płatności mogą zostać nagle odrzucone Nowa definicja płacy minimalnej: Tylko podstawa Do tej pory pracodawcy mogli konstruować wynagrodzenie tak, aby niska podstawa wraz z różnymi dodatkami (np. premią regulaminową czy dodatkiem za staż) dawała w sumie wymagane minimum. Nowe przepisy, implementujące dyrektywę UE, kategorycznie tego zabraniają. Płaca minimalna w 2026 roku staje się wynagrodzeniem zasadniczym. Oznacza to, że wszelkie premie, nagrody czy dodatki muszą być wypłacane ponad kwotę minimalną.

Harmonogram stawek w 2026 roku. Tabela Podobnie jak w latach ubiegłych, wzrost płacy minimalnej nastąpi w dwóch etapach (styczeń i lipiec): Termin zmiany Płaca minimalna (brutto) Stawka godzinowa (brutto) Od 1 stycznia 2026 r. 5 150 zł 33,70 zł Od 1 lipca 2026 r. 5 300 zł 34,60 zł

Co znika z wyliczenia płacy minimalnej? Zgodnie z artykułem, przy sprawdzaniu, czy pracownik zarabia minimum, pracodawca nie będzie mógł już brać pod uwagę: Premii i nagród: Zarówno tych uznaniowych, jak i regulaminowych.

Zarówno tych uznaniowych, jak i regulaminowych. Dodatku stażowego: Dodatek za wysługę lat musi być liczony od nowej, wyższej podstawy.

Dodatek za wysługę lat musi być liczony od nowej, wyższej podstawy. Dodatków za warunki pracy: Np. za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych.

Np. za pracę w warunkach szkodliwych lub uciążliwych. Dodatku za pracę w porze nocnej: (Został wyłączony już wcześniej, ale nowe przepisy cementują tę zasadę).

Skutki dla gospodarki: Wyższe koszty pracy Dla wielu firm, szczególnie w sektorze usług i handlu, nowa zasada oznacza skokowy wzrost kosztów zatrudnienia. Przedsiębiorstwa, które dotychczas „dobijały” do minimum premiami, będą musiały podnieść płace zasadnicze, co automatycznie zwiększy podstawę wymiaru składek ZUS oraz koszt nadgodzin.