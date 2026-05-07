Mandat to dopiero początek. Sąd może nałożyć karę do 5000 zł.
Służby mundurowe oraz urzędnicy prowadzą kontrole domowych systemów grzewczych. Właściciele nieruchomości muszą liczyć się z weryfikacją rodzaju stosowanego paliwa oraz zgodności urządzeń z obowiązującymi uchwałami antysmogowymi.
Działania kontrolne obejmują zarówno kominki, jak i piece centralnego ogrzewania. Inspektorzy sprawdzają, czy w paleniskach nie dochodzi do utylizacji odpadów oraz czy stosowany opał jest zgodny z normami określonymi w przepisach lokalnych.
Kary finansowe za naruszenia
Stwierdzenie nieprawidłowości w sposobie ogrzewania domu wiąże się z dotkliwymi sankcjami finansowymi:
- Mandat karny: Za spalanie niedozwolonych substancji lub paliw o niskiej jakości kontrolerzy mogą nałożyć mandat w wysokości do 500 zł.
- Postępowanie sądowe: W przypadku odmowy przyjęcia mandatu lub rażących naruszeń sprawa jest kierowana do sądu, który może wymierzyć grzywnę do 5000 zł.
- Katalog paliw zakazanych: Sankcje grożą m.in. za spalanie śmieci, lakierowanego drewna, płyt wiórowych, węgla brunatnego oraz mułów węglowych.
Obowiązki właściciela posesji
Prawo nakłada na mieszkańców obowiązek udostępnienia nieruchomości do przeprowadzenia kontroli. Przepisy przewidują surowe konsekwencje za utrudnianie tych czynności:
- Dostęp do kotłowni: Właściciel ma obowiązek wpuścić kontrolerów (straż miejską, gminną lub upoważnionych urzędników) do miejsca, w którym znajduje się źródło ciepła.
- Odpowiedzialność karna: Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jest traktowane jako przestępstwo z art. 225 Kodeksu karnego, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
Weryfikacja danych w systemie CEEB
Podczas wizyty kontrolerzy weryfikują faktyczny stan instalacji grzewczej z danymi zawartymi w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Rozbieżności między złożoną deklaracją a rzeczywistością (np. zgłoszenie pieca gazowego przy faktycznym użytkowaniu kotła na paliwo stałe) mogą stać się podstawą do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec właściciela budynku.
Źródło: Opracowanie na podstawie materiału serwisu Forsal.pl dotyczącego kontroli ogrzewania i grzywien (07.05.2026).
