Mandat z kodem za wycieraczką? To pułapka! Nie skanuj tego kodu. Oszuści czyszczą konta kierowców.
Uważaj, co wyjmujesz zza wycieraczki swojego samochodu. W Olsztynie, ale również innych miastach pojawiła się nowa fala niebezpiecznych oszustw. Przestępcy podszywają się pod służby państwowe i zostawiają na autach fałszywe wezwania do zapłaty mandatu.
Jeden nieostrożny ruch, zeskanowanie kodu telefonem może sprawić, że stracisz wszystkie pieniądze z banku. Sprawdź, jak odróżnić oszustwo od prawdziwego wezwania i co zrobić, jeśli znajdziesz taką kartkę u siebie.
- KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) – instytucja dbająca o podatki i cła w Polsce. Oszuści bezprawnie używają jej nazwy, by wzbudzić strach i zaufanie.
- Kod QR – czarno-biały kwadracik, który po zeskanowaniu aparatem w telefonie przenosi nas na stronę internetową. W tym przypadku strona jest pułapką.
- Phishing (Fiszing) – metoda oszustwa, w której przestępca udaje kogoś innego (np. urzędnika), aby wyłudzić Twoje hasła do banku.
Atak w Olsztynie, jak działają oszuści?
Proceder jest brutalnie prosty. Kierowca znajduje za wycieraczką starannie przygotowaną kartkę informującą o wykroczeniu drogowym. Na dokumencie widnieją logotypy KAS oraz Policji. Fakt, że pismo wygląda profesjonalnie, usypia czujność. Zamiast numeru konta, na kartce znajduje się kod QR, który rzekomo ułatwia szybką zapłatę „kary”.
|Element oszustwa
|Co widzisz na fałszywce?
|Prawdziwe zagrożenie
|Logotypy służb
|Krajowa Administracja Skarbowa i Policja
|Wykorzystanie zaufania do munduru
|Kod QR
|Przekierowanie do „płatności”
|Przejmowanie loginu i hasła do banku
|Treść wezwania
|Groźba kary za wykroczenie drogowe
|Wywołanie paniki i pośpiechu u ofiary
|Lokalizacja
|Obecnie Olsztyn (wcześniej Łódź)
|Atak ma charakter ogólnopolski
- Nigdy nie płać mandatu przez kod QR z kartki za wycieraczką: Prawdziwe wezwania od służb (np. Straży Miejskiej) zawierają dane do przelewu, a nie kody odsyłające do stron bankowych.
- Zgłoś to natychmiast: Jeśli znajdziesz taką kartkę, przekaż ją najbliższemu patrolowi lub zanieś do komisariatu. Nie niszcz jej – to dowód dla policji.
- Sprawdź adres strony: Jeśli już kliknąłeś, zobacz, czy adres strony Twojego banku jest poprawny. Fałszywe witryny często mają literówki w nazwie.
Fakty o nowej metodzie: To już działo się w Łodzi
Fakt, że ta metoda oszustwa dotarła do Olsztyna, potwierdza, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą. Podobne przypadki odnotowano wcześniej w Łodzi i innych dużych miastach. Przestępcy wiedzą, że kierowcy boją się mandatów i chcą szybko „mieć to z głowy”. Statystyka jest nieubłagana: wystarczy kilku nieostrożnych kierowców na sto aut, by oszuści zarobili ogromne kwoty kosztem oszczędności zwykłych ludzi.
Dane z policyjnych dochodzeń wskazują, że po zeskanowaniu kodu telefon przenosi użytkownika na stronę, która do złudzenia przypomina panel logowania popularnych polskich banków. Gdy wpiszesz tam swoje dane, oszuści w tym samym momencie logują się na Twoje prawdziwe konto i wypłacają pieniądze. W 2026 roku technologia oszustw stała się tak dopracowana, że tylko czujność i zasada ograniczonego zaufania mogą nas uratować. Pamiętaj: Policja nie zostawia kodów QR za wycieraczką. Jeśli widzisz taką kartkę, od razu powiadom służby – Twoje zgłoszenie może uratować oszczędności innych mieszkańców Olsztyna.
