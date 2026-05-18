Manewry z bronią jądrową na Białorusi. Rosjanie biorą udział w ćwiczeniach

Manewry nuklearne na Białorusi. Rosjanie i Białorusini ćwiczą użycie rakiet Oresznik
Na Białorusi rozpoczęły się ćwiczenia wojsk odpowiedzialnych za użycie broni jądrowej oraz jej zabezpieczenie. W manewrach uczestniczą również Rosjanie, a jednym z kluczowych elementów ćwiczeń mają być działania związane z rakietami balistycznymi Oresznik. Informacja wywołała duże zainteresowanie w regionie, ponieważ broń jądrowa znajduje się na terytorium Białorusi od 2023 roku.
Białoruś i Rosja wspólnie ćwiczą scenariusze nuklearne
Białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w ćwiczeniach biorą udział jednostki wojsk rakietowych oraz lotnictwa.
Zgodnie z komunikatem podczas manewrów ćwiczone mają być m.in.:
– transport amunicji jądrowej,
– zabezpieczenie ładunków,
– przygotowanie broni do użycia,
– maskowanie jednostek,
– przemieszczanie sprzętu na duże odległości.
Ćwiczenia prowadzone są we współpracy ze stroną rosyjską.
Resort obrony Białorusi przekonuje, że działania mają charakter planowy i nie są wymierzone przeciwko innym państwom.
Oresznik i Iskandery już znajdują się na Białorusi
Broń jądrowa została rozmieszczona na Białorusi po decyzji Władimira Putina z marca 2023 roku. Rosja tłumaczyła ten krok odpowiedzią na obecność amerykańskiej broni jądrowej w części państw NATO.
Pierwsze ładunki jądrowe trafiły na Białoruś w połowie 2023 roku razem z systemami rakietowymi Iskander oraz samolotami zdolnymi do przenoszenia taktycznej broni jądrowej.
W grudniu 2024 roku Rosja zdecydowała także o rozmieszczeniu na Białorusi rakiet balistycznych Oresznik.
Pod koniec 2025 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że system został postawiony w stan dyżuru bojowego.
Podobne ćwiczenia odbywały się już wcześniej
To nie pierwszy raz, gdy Rosja i Białoruś ćwiczą scenariusze związane z użyciem broni jądrowej.
We wrześniu ubiegłego roku podczas ćwiczeń Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym na Białorusi trenowano planowanie użycia broni nuklearnej.
Następnie odbyły się rosyjsko-białoruskie manewry „Zapad-2025”, obejmujące również scenariusze wykorzystania rakiet Oresznik.
Białoruski minister obrony Wiktar Chrenin tłumaczył wtedy, że działania są odpowiedzią na militaryzację regionu i zwiększoną obecność wojsk NATO przy granicach Białorusi.
Polska znajduje się w centrum uwagi Mińska i Moskwy
W wypowiedziach białoruskich władz regularnie pojawia się również Polska. Mińsk wielokrotnie wskazywał na obecność wojsk NATO oraz zwiększanie liczby żołnierzy w naszym kraju.
Według białoruskiego resortu obrony w Polsce ma znajdować się zgrupowanie liczące od 30 do 34 tys. żołnierzy.
Warszawa od miesięcy wzmacnia zabezpieczenia przy granicy z Białorusią i rozwija systemy obronne we wschodniej części kraju.
Temat ćwiczeń nuklearnych wywołuje szczególne zainteresowanie w stolicy, gdzie znajdują się najważniejsze instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa oraz dowództwo polskiej armii.
Eksperci zwracają uwagę na napiętą sytuację w regionie
Rosnąca liczba ćwiczeń wojskowych oraz rozmieszczanie systemów rakietowych na Białorusi są obserwowane przez państwa NATO i europejskie służby bezpieczeństwa.
Choć Mińsk zapewnia, że manewry mają charakter defensywny, kolejne ćwiczenia z udziałem broni jądrowej zwiększają napięcie w regionie Europy Wschodniej.
W ostatnich latach Białoruś stała się jednym z kluczowych punktów rosyjskiej strategii wojskowej w pobliżu granic NATO.
Co to oznacza dla Ciebie? Region pozostaje w stanie podwyższonego napięcia
Ćwiczenia nuklearne na Białorusi są kolejnym sygnałem rosnącego napięcia militarnego w Europie Wschodniej.
Najważniejsze informacje:
– Białoruś i Rosja ćwiczą scenariusze związane z użyciem broni jądrowej,
– na terytorium Białorusi znajdują się systemy Iskander i Oresznik,
– ćwiczenia obejmują transport i zabezpieczanie amunicji jądrowej,
– podobne manewry odbywały się już wcześniej podczas „Zapad-2025”,
– Polska i kraje NATO monitorują sytuację przy wschodniej granicy.
Na razie białoruskie władze zapewniają, że ćwiczenia mają charakter planowy i nie stanowią zagrożenia dla regionu.
