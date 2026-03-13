Mapy Google, jakich nie widziałeś! Nowa funkcja 3D zmienia wszystko dla polskich kierowców.

13 marca 2026 18:00 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak by to było widzieć całą trasę jeszcze przed wyjazdem z garażu? I to nie w formie niebieskiej kreski, ale realistycznego modelu 3D? Google właśnie wprowadza w Polsce rewolucyjną funkcję Immersive View for Routes. To nie jest zwykła aktualizacja designu, to całkowita zmiana sposobu, w jaki planujemy nasze podróże i poruszamy się po coraz bardziej zatłoczonych miastach.

Fot. Google Maps / twojbudzet.um.warszawa.pl

Immersive View: Realizm, który zapiera dech

Nowa technologia łączy miliardy zdjęć Street View ze zdjęciami satelitarnymi, tworząc cyfrowy bliźniak świata. Dzięki sztucznej inteligencji mapa przestaje być statyczna. Możesz teraz suwakiem czasu sprawdzić, jak Twoja trasa będzie wyglądać o 15:00 w deszczu, a jak o 20:00 przy zachodzie słońca.

Funkcja Co zyskujesz jako kierowca? Status w Polsce (2026)
Immersive View Wizualizacja 3D całej trasy z uwzględnieniem pogody. Dostępna w największych miastach
AI Lane Guidance Precyzyjne wskazówki dotyczące zmiany pasa z wyprzedzeniem. Wdrażana w całym kraju
Real-time Parking Prognoza dostępności miejsc postojowych u celu. Beta w Warszawie i Krakowie
Eco-Routing 2.0 Trasy optymalizowane pod kątem zużycia energii/paliwa. Pełna dostępność

Dlaczego to zmienia zasady gry?Nowy interfejs Google Maps w 2026 roku stawia na intuicyjność:

  • Mniej czytania, więcej widzenia: Kolory mapy stały się bardziej naturalne, a budynki mają rzeczywiste tekstury.
  • Integracja z systemami aut: Nowe Mapy jeszcze lepiej współpracują z Android Auto i Apple CarPlay.
  • Bezpieczeństwo: Dzięki realistycznym podglądom skrzyżowań, kierowca rzadziej zerka na telefon, bo dokładnie wie, jak wygląda zjazd, który musi wybrać.

Koniec z szukaniem wjazdu na parking

Największą zmorą kierowców w dużych miastach nie są same korki, ale ten ostatni kilometr poszukiwanie wjazdu na wielopoziomowy parking czy bramy do biurowca. Dzięki immersyjnej nawigacji możesz „przelecieć” nad budynkiem i zobaczyć dokładnie, gdzie znajduje się szlaban. To oszczędność czasu, nerwów, a w 2026 roku również paliwa, które, jak wiemy, tanie nie jest.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnej prezentacji Google I/O 2026 oraz analizy serwisu Business Insider Polska dotyczącej rozwoju nowych technologii w transporcie.

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl