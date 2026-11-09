Marsz Ciszy w Krakowie. Karol Nawrocki i Donald Tusk upamiętnią 6 ofiar zamachu
Prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk wezmą udział w Marszu Ciszy, który wyruszy w poniedziałek, 9 listopada 2026 roku o godzinie 20:00 z płyty Rynku Głównego w Krakowie. Wspólna manifestacja najwyższych władz państwowych i samorządowych ma zjednoczyć mieszkańców w hołdzie dla 6 ofiar śmiertelnych sobotniego ataku, podczas gdy śledczy potwierdzili zgon 24-letniego sprawcy w szpitalu.
Wspólny hołd prezydenta i premiera. Marsz Ciszy wyruszy z rogu Sławkowskiej
Krakowski Rynek Główny, tonący od weekendu w tysiącach zniczy i kwiatów, stanie się w poniedziałkowy wieczór miejscem bezprecedensowego zgromadzenia solidarnościowego. O godzinie 20:00 na rogu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej – tuż obok miejsca, w którym w sobotę padły pierwsze strzały – rozpocznie się Marsz Ciszy zorganizowany przez władze miasta.
W wydarzeniu wezmą udział najważniejsze osoby w państwie. Udział prezydenta potwierdził szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, a obecność na miejscu zapowiedział również premier. – Dziś w Krakowie o 20.00 bądźmy wszyscy razem – zaapelował w serwisie X Donald Tusk. Z kolei prezydent Krakowa Łukasz Gibała zaznaczył: – Pokażmy solidarność oraz to, że Kraków zawsze będzie miastem dumnym, ale też gościnnym i otwartym. Zgromadzenie ma mieć charakter całkowicie apolityczny, będąc wyrazem jedności z rodzinami zabitych i rannych.
Zgon zamachowca w szpitalu i stan rannych. Prokuratura Krajowa bada zbrodnię
W poniedziałek rano nadeszły nowe informacje ze szpitala, w którym pod ścisłym nadzorem policji przebywał ranny napastnik. 24-letni mężczyzna zmarł w poniedziałek nad ranem w wyniku obrażeń odniesionych podczas sobotniej wymiany ognia z funkcjonariuszami na skrzyżowaniu ulic Stradom i Dietla. Zakończono już sekcje zwłok 6 ofiar zamachu, natomiast sekcję ciała sprawcy zaplanowano na wtorek, 10 listopada.
Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar poinformował, że stan 14 z 15 hospitalizowanych osób jest obecnie stabilny. W stanie ciężkim pozostaje policjant, który bezpośrednio obezwładniał napastnika – funkcjonariusz został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, a jego stan zdrowia nie uległ pogorszeniu. Stan drugiego rannego mundurowego lekarze oceniają jako stabilny. Śledztwo w sprawie zbrodni w Krakowie oraz zabójstwa rodziców i siostry sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim przejął małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. W Krakowie żałoba potrwa do 11 listopada włącznie, natomiast dwudniowa żałoba narodowa w całym kraju kończy się w poniedziałek o północy.
Jak wziąć udział w Marszu Ciszy i bezpiecznie dotrzeć na Rynek Główny?
- Przyjdź na zbiórkę na rogu Rynku i ul. Sławkowskiej przed 20:00 – ze względu na obecność głowy państwa i premiera oraz wzmożone procedury bezpieczeństwa Służby Ochrony Państwa (SOP) i policji, wejście w rejon zgromadzenia może wiązać się z kontrolą pirotechniczną i osobistą.
- Uszanuj milczący charakter manifestacji – organizatorzy apelują o powstrzymanie się od wznoszenia haseł, przynoszenia banerów czy symboli partyjnych; pamięć ofiar można uczcić zniczem lub kwiatem składanym w wyznaczonej strefie pod Kościołem Mariackim.
- Zostaw samochód na obrzeżach i wybierz transport szynowy – dojazd kołowy do ścisłego centrum Krakowa jest zablokowany przez posterunki policji; najlepiej skorzystać z tramwajów dojeżdżających do węzłów wokół Plant (m.in. Teatr Bagatela, Dworzec Główny) i dojść na płytę rynku pieszo.
Najważniejsze fakty o Marszu Ciszy i sytuacji w Krakowie
- Marsz Ciszy 9 listopada o 20:00 – zbiórka na rogu Rynku Głównego i ul. Sławkowskiej w Krakowie.
- Wspólny udział Nawrockiego i Tuska – prezydent RP i premier ramię w ramię upamiętnią ofiary.
- Śmierć 24-letniego sprawcy – zamachowiec zmarł w szpitalu w poniedziałek nad ranem; we wtorek sekcja zwłok.
- Stan poszkodowanych – 14 z 15 rannych w stanie stabilnym, ranny policjant wybudzony ze śpiączki.
- Żałoba w Krakowie do 11 listopada – ogólnopolska żałoba narodowa trwa do końca poniedziałku.
- Śledztwo Prokuratury Krajowej – badanie powiązań zbrodni z zabójstwem 3 osób w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.