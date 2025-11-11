Marsz Niepodległości idzie ulicami Warszawy. Ogromny tłum i duże utrudnienia w komunikacji

11 listopada 2025 15:38 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawa świętuje 11 listopada. Od samego rana trwały uroczystości związane z Narodowym Świętem Niepodległości, a po południu ulicami stolicy przeszedł Marsz Niepodległości. W centrum miasta pojawiły się tysiące uczestników niosących biało-czerwone flagi. W związku z wydarzeniem występują poważne utrudnienia w ruchu oraz liczne objazdy komunikacji miejskiej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Relacja ze zmian w komunikacji miejskiej – 11 listopada

15:22 – Autobusy linii 111 kursują na skróconej trasie Esperanto – Plac Bankowy.

15:00 – Dla ruchu tramwajów zamknięto Aleję Zieleniecką i Rondo Waszyngtona.

14:49 – Przywrócono ruch samochodów i komunikacji w ulicach al. Jana Pawła II, ul. Chałubińskiego i al. Niepodległości.

14:45 – Ponownie otwarto przejazd przez Plac Piłsudskiego, co umożliwiło powrót na trasę autobusów 128 i 175.

14:42 – Autobusy linii 174 wracają na trasę podstawową, ale z przejazdem wiaduktem nad Rondem Czterdziestolatka.

14:27Zamknięty został Plac Unii Lubelskiej oraz ul. Marszałkowska między placami Konstytucji i Unii Lubelskiej. Choć zakończyły się uroczystości przed Gro­bem Nieznanego Żołnierza, okolice Placu Piłsudskiego pozostają jeszcze nieprzejezdne. Autobusy 128 i 175 wciąż kursują po trasach skróconych.

14:15 – Wstrzymano ruch tramwajów na odcinku Puławska – Marszałkowska – Andersa od Międzyparkowej do Goworka. Nadal nie kursują również tramwaje Alejami Jerozolimskimi między Aleją Zieleniecką a Placem Starynkiewicza.

14:13 – Tramwaje wracają na swoje trasy w al. Jana Pawła II, Chałubińskiego i al. Niepodległości (na odcinku al. Solidarności – Rakowiecka) oraz na trasie W-Z.

Tysiące ludzi w centrum stolicy

Marsz Niepodległości tradycyjnie wyruszył z ronda Dmowskiego i przeszedł głównymi ulicami Warszawy. Wydarzenie zgromadziło ogromny tłum uczestników – biało-czerwone flagi wypełniły centrum miasta. Policja i służby porządkowe zabezpieczają trasę przemarszu, a Zarząd Transportu Miejskiego na bieżąco przekierowuje autobusy i tramwaje.

Gdzie są największe utrudnienia?

Największe problemy komunikacyjne występują w rejonie:

  • Ronda Dmowskiego,

  • Alei Jerozolimskich,

  • Marszałkowskiej,

  • Placu Konstytucji,

  • Placu Zbawiciela,

  • oraz Ronda Waszyngtona.

Część linii tramwajowych i autobusowych kursuje objazdami lub na skróconych trasach. Ruch samochodowy w centrum miasta jest mocno ograniczony.

Metro kursuje bez zmian

Linie metra M1 i M2 kursują bez zakłóceń, choć niektóre stacje w centrum (m.in. Centrum i Świętokrzyska) są czasowo wyłączane z ruchu w momencie największego natężenia ruchu pieszych.

Utrudnienia potrwają do wieczora

Zarząd Transportu Miejskiego apeluje do mieszkańców i kierowców o korzystanie z komunikacji szynowej – przede wszystkim metra i SKM – oraz o śledzenie bieżących komunikatów w mediach miejskich i aplikacji mobilnych.

Zakończenie Marszu planowane jest na wczesny wieczór, jednak przywracanie normalnego ruchu w centrum Warszawy potrwa jeszcze kilka godzin.

