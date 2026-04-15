Masło za 0,95 zł wywoła szał zakupów. W Lidlu ruszy polowanie na promocję

15 kwietnia 2026 21:25 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Takiej ceny nie widzieliśmy od lat. Informacja o promocji w Lidlu rozchodzi się błyskawicznie i wszystko wskazuje na to, że przed weekendem sklepy mogą przeżyć prawdziwe oblężenie. Masło za 0,95 zł to oferta, która już teraz wywołuje ogromne emocje wśród klientów. Wielu z nas pamięta sytuacje, gdy podobne promocje kończyły się pustymi półkami jeszcze przed południem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Masło niemal za darmo. Warunek jest jeden

Promocja obejmuje masło ekstra 82% marki Pilos o wadze 200 g. Standardowa cena to 4,99 zł, jednak po spełnieniu warunków możemy zapłacić zaledwie 0,95 zł za opakowanie.

Kluczowy jest jeden szczegół – aby skorzystać z oferty, trzeba kupić 3 opakowania oraz aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.

To właśnie ten mechanizm sprawia, że wielu klientów planuje większe zakupy i… zapasy.

Warszawa szykuje się na szturm sklepów

W Warszawie takie promocje mają swoją historię. Widzieliśmy już sytuacje, gdy przy podobnych okazjach klienci ustawiali się w kolejkach jeszcze przed otwarciem sklepów.

Na Pradze i Mokotowie przy wcześniejszych akcjach promocyjnych masło znikało z półek w ciągu kilkudziesięciu minut. Tym razem może być podobnie.

Zwłaszcza że promocja obowiązuje tylko 17 i 18 kwietnia, czyli przez bardzo krótki czas.

Dlaczego Polacy robią zapasy?

Nie chodzi tylko o okazję. My po prostu reagujemy na konkretne liczby.

Gdy cena spada z prawie 5 zł do niecałej złotówki, zaczynamy myśleć strategicznie. Masło to produkt, który można przechowywać, a nawet mrozić.

Dlatego wiele osób kupuje od razu kilka zestawów, żeby zabezpieczyć się na kolejne tygodnie.

Jedno ograniczenie może wszystko zmienić

W promocji pojawia się ważny zapis: limit zakupów. To oznacza, że nie każdy będzie mógł kupić dowolną ilość produktów.

Dodatkowo sklepy często zastrzegają, że oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

W praktyce oznacza to jedno – kto przyjdzie późno, może już nie zdążyć.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeśli planujemy skorzystać z tej promocji, warto dobrze się przygotować.

Po pierwsze – trzeba mieć aktywną aplikację Lidl Plus i kupon. Bez tego cena nie spadnie do 0,95 zł.

Po drugie – najlepiej wybrać się do sklepu rano. W Warszawie największe zainteresowanie pojawia się już od pierwszych godzin otwarcia.

Po trzecie – warto sprawdzić limit i zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, żeby uniknąć rozczarowania przy kasie.

Jedno jest pewne – taka cena długo się nie powtórzy. Dlatego wiele osób już teraz planuje większe zakupy i robi miejsce w lodówkach.

