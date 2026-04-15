Masło za 0,95 zł wywoła szał zakupów. W Lidlu ruszy polowanie na promocję
Takiej ceny nie widzieliśmy od lat. Informacja o promocji w Lidlu rozchodzi się błyskawicznie i wszystko wskazuje na to, że przed weekendem sklepy mogą przeżyć prawdziwe oblężenie. Masło za 0,95 zł to oferta, która już teraz wywołuje ogromne emocje wśród klientów. Wielu z nas pamięta sytuacje, gdy podobne promocje kończyły się pustymi półkami jeszcze przed południem.
Masło niemal za darmo. Warunek jest jeden
Promocja obejmuje masło ekstra 82% marki Pilos o wadze 200 g. Standardowa cena to 4,99 zł, jednak po spełnieniu warunków możemy zapłacić zaledwie 0,95 zł za opakowanie.
Kluczowy jest jeden szczegół – aby skorzystać z oferty, trzeba kupić 3 opakowania oraz aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus.
To właśnie ten mechanizm sprawia, że wielu klientów planuje większe zakupy i… zapasy.
Warszawa szykuje się na szturm sklepów
W Warszawie takie promocje mają swoją historię. Widzieliśmy już sytuacje, gdy przy podobnych okazjach klienci ustawiali się w kolejkach jeszcze przed otwarciem sklepów.
Na Pradze i Mokotowie przy wcześniejszych akcjach promocyjnych masło znikało z półek w ciągu kilkudziesięciu minut. Tym razem może być podobnie.
Zwłaszcza że promocja obowiązuje tylko 17 i 18 kwietnia, czyli przez bardzo krótki czas.
Dlaczego Polacy robią zapasy?
Nie chodzi tylko o okazję. My po prostu reagujemy na konkretne liczby.
Gdy cena spada z prawie 5 zł do niecałej złotówki, zaczynamy myśleć strategicznie. Masło to produkt, który można przechowywać, a nawet mrozić.
Dlatego wiele osób kupuje od razu kilka zestawów, żeby zabezpieczyć się na kolejne tygodnie.
Jedno ograniczenie może wszystko zmienić
W promocji pojawia się ważny zapis: limit zakupów. To oznacza, że nie każdy będzie mógł kupić dowolną ilość produktów.
Dodatkowo sklepy często zastrzegają, że oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.
W praktyce oznacza to jedno – kto przyjdzie późno, może już nie zdążyć.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujemy skorzystać z tej promocji, warto dobrze się przygotować.
Po pierwsze – trzeba mieć aktywną aplikację Lidl Plus i kupon. Bez tego cena nie spadnie do 0,95 zł.
Po drugie – najlepiej wybrać się do sklepu rano. W Warszawie największe zainteresowanie pojawia się już od pierwszych godzin otwarcia.
Po trzecie – warto sprawdzić limit i zaplanować zakupy z wyprzedzeniem, żeby uniknąć rozczarowania przy kasie.
Jedno jest pewne – taka cena długo się nie powtórzy. Dlatego wiele osób już teraz planuje większe zakupy i robi miejsce w lodówkach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.