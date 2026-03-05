Masło za 2 zł w sklepach. Dyskonty ruszają z agresyjną promocją, klienci ruszą szturmem
Polskie dyskonty rozpoczęły kolejną ostrą walkę o klientów. Tym razem w centrum promocji znalazł się jeden z najbardziej podstawowych produktów w kuchni Polaków – masło. W Biedronce i Lidlu pojawiła się oferta, która może przyciągnąć tłumy do sklepów. Cena spada do poziomu niespotykanego od lat.
Jeszcze niedawno za kostkę masła trzeba było zapłacić nawet około 10 zł. Choć były to ceny regularne, wielu klientów i tak z niepokojem obserwowało kolejne podwyżki. Dlatego promocja, w której masło kosztuje niecałe 2 zł, wywołała ogromne zainteresowanie.
Akcja promocyjna potrwa bardzo krótko i obejmuje tylko wybrane dni.
Masło za 1,99 zł w dwóch sieciach
Biedronka i Lidl przygotowały niemal identyczną ofertę. W piątek i sobotę, 6 i 7 marca, klienci będą mogli kupić kostkę masła 82 proc. o wadze 200 gramów za 1,99 zł.
Chodzi o produkt znanej marki Mlekovita, który w normalnej sprzedaży kosztuje zwykle od 5 do 6 zł.
Oznacza to, że w promocji cena spada nawet trzykrotnie.
Trzeba spełnić kilka warunków
Aby skorzystać z tej oferty, klienci muszą jednak spełnić określone warunki.
Promocja obowiązuje przy zakupie trzech kostek masła. Konieczne jest także posiadanie aplikacji mobilnej lub karty lojalnościowej danej sieci handlowej. W przypadku Lidla trzeba dodatkowo aktywować kupon w aplikacji.
Obowiązuje również limit zakupów – maksymalnie trzy kostki masła na jednego klienta dziennie.
Masło produktem, który przyciąga klientów
Eksperci rynku handlowego podkreślają, że masło od lat jest jednym z produktów, na które konsumenci są najbardziej wrażliwi cenowo.
To właśnie przy nim klienci najczęściej porównują oferty sklepów i sprawdzają gazetki promocyjne. Dlatego sieci handlowe często wykorzystują masło jako tzw. produkt wabik.
Niska cena ma przyciągnąć klientów do sklepu i zachęcić ich do zrobienia większych zakupów.
Masło drożało w ostatnich latach
Według analiz rynku detalicznego w 2025 roku ceny masła wzrosły średnio o ponad 11 proc. rok do roku.
Powodem były między innymi rosnące koszty produkcji mleka oraz zmiany w kontraktach między producentami a sieciami handlowymi.
Eksperci wskazują jednak, że na początku 2026 roku sytuacja może się stopniowo stabilizować. Na rynku pojawia się więcej mleka, co może doprowadzić do spadku cen masła w najbliższych miesiącach.
Nie tylko promocja, ale też marketing
Specjaliści przypominają jednak, że tak niskie ceny jednego produktu są często elementem strategii marketingowej.
Sklepy sprzedają wybrane towary bardzo tanio, aby przyciągnąć klientów. Zyski nadrabiają na innych produktach znajdujących się w koszyku zakupowym.
Dlatego choć promocja na masło jest rzeczywiście wyjątkowo atrakcyjna, ogólne ceny zakupów w sklepach nadal pozostają wysokie.
Promocja na masło za 1,99 zł w Biedronce i Lidlu może przyciągnąć do sklepów tłumy klientów. Tak niskiej ceny nie widziano od lat, jednak oferta obowiązuje tylko przez dwa dni i przy spełnieniu określonych warunków. Dla wielu osób będzie to okazja do zrobienia zapasów, choć eksperci przypominają, że podobne promocje to przede wszystkim sposób na przyciągnięcie klientów do sklepów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.