Masowe kontrole: 15 minut formalności albo 5 000 zł kary lub sąd. Sprawdź, czy jesteś na liście
Strażnicy miejscy prowadzą wzmożone, niezapowiedziane kontrole posesji w całym kraju. Na celowniku są wszystkie domowe źródła ogrzewania – od pomp ciepła i kotłów gazowych, przez kominki i „kozy”, po kolektory słoneczne. Chodzi o weryfikację, czy urządzenia zostały zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Brak wpisu to wykroczenie: mandat do 500 zł, a po skierowaniu sprawy do sądu – grzywna nawet do 5 000 zł. Sama rejestracja jest bezpłatna i zwykle zajmuje mniej niż kwadrans.
Co dokładnie sprawdzają funkcjonariusze
-
Czy każde źródło ciepła jest zgłoszone do CEEB (nie tylko główny kocioł, ale też kominek w salonie, piecyk w garażu, „koza” w altance, kolektory słoneczne itp.).
-
Zgodność wpisu ze stanem faktycznym: typ, rodzaj paliwa, moc, data uruchomienia.
-
Przestrzeganie uchwał antysmogowych i innych lokalnych przepisów (często łączone w jednej wizycie).
Kontrole odbywają się bez wcześniejszej zapowiedzi. Straż miejska może wejść na teren posesji i poprosić o dokumenty urządzenia. Wejście do części mieszkalnej odbywa się zgodnie z przepisami – za zgodą właściciela lub na podstawie właściwych upoważnień, gdy wymaga tego sytuacja (np. czynności dowodowe, zagrożenie życia/zdrowia).
Kogo to dotyczy? Krótka odpowiedź: wszystkich
Obowiązek zgłoszenia do CEEB obejmuje każde źródło ciepła lub spalania paliw o mocy do 1 MW w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Nie ma znaczenia, że urządzenie jest stare, używane sporadycznie albo stanowi „tylko dodatek”. Jeśli grzeje lub wspiera ogrzewanie – musi być wpisane.
Uwaga na częste pomyłki:
-
Zgłoszony kocioł nie „załatwia” kominka – potrzebny jest oddzielny wpis.
-
Pompa ciepła to też źródło ogrzewania – również podlega rejestracji.
-
W przypadku nowych urządzeń masz 14 dni od pierwszego uruchomienia na złożenie deklaracji.
Jak załatwić wpis w 15 minut (krok po kroku)
-
Zbierz dane: adres budynku, typ urządzenia, moc, rok produkcji/uruchomienia, paliwo (dla kotłów), ewentualny numer seryjny.
-
Zaloguj się na [gov.pl – CEEB] (Profil Zaufany/e-dowód/bankowość) lub odbierz formularz w urzędzie gminy/miasta.
-
Złóż deklarację: online, osobiście albo listownie. Po wysłaniu otrzymasz potwierdzenie.
Spóźniłeś się z terminem? I tak złóż deklarację od razu. W praktyce zgłoszenie przed kontrolą często pozwala uniknąć mandatu.
Ile to może kosztować, jeśli zignorujesz obowiązek
-
Mandat od straży miejskiej: do 500 zł (zwykle przy prostych uchybieniach).
-
Grzywna sądowa: do 5 000 zł – w razie rażących naruszeń lub braku reakcji na wezwania.
Wysokość kary zależy od skali uchybienia i postawy właściciela podczas kontroli.
Dlaczego wpis się opłaca (nie tylko z powodu kar)
-
To warunek w wielu programach dotacyjnych (np. „Czyste Powietrze”). Brak wpisu bywa automatyczną dyskwalifikacją.
-
Dane z CEEB pomagają gminom kierować dopłaty i wymiany tam, gdzie są najbardziej potrzebne.
-
Rejestr ułatwia udowodnienie zgodności instalacji z prawem (np. przy sprzedaży domu).
Jak przygotować się na kontrolę – lista szybkich działań
-
Spisz wszystkie źródła ciepła na posesji (w tym kominki, „kozy”, piecyki pomocnicze, kolektory).
-
Porównaj stan faktyczny z tym, co masz w CEEB – uzupełnij braki, popraw nieścisłości.
-
Przygotuj dokumenty: karta produktu, instrukcja, faktura/umowa montażu (jeśli posiadasz).
-
Wyznacz jedną osobę w domu do rozmowy z kontrolerami, by sprawnie przedstawić dokumenty i wpisy.
Najczęstsze pytania (FAQ)
Czy muszę zgłaszać urządzenie sprzed lat?
Tak. Obowiązek dotyczy także sprzętu zainstalowanego przed wejściem przepisów.
Czy jednorazowe palenie w kominku wymaga wpisu?
Tak. Liczy się fakt posiadania i możliwości użycia – nie częstotliwość.
Czy kominek dekoracyjny bez odprowadzania spalin też zgłosić?
Jeśli pełni funkcję grzewczą lub spala paliwo – podlega zgłoszeniu. Urządzenia czysto dekoracyjne bez spalania – nie.
Nie mam internetu. Co robić?
Zgłoś źródło w urzędzie gminy/miasta lub wyślij formularz listownie.
Gdzie najczęściej „wpadają” mandaty
-
Domy, w których zgłoszono tylko główne źródło, a pominięto kominki/piece pomocnicze.
-
Budynki po modernizacji, gdy dołożono nowe urządzenie i zapomniano o 14-dniowym terminie.
-
Nieruchomości z pompą ciepła – właściciele często błędnie zakładają, że to nie dotyczy źródeł „bez spalania”.
Sedno: kontrola może pojawić się bez zapowiedzi, a brak wpisu drogo kosztuje. Zrobienie deklaracji to darmowe 15 minut, które oszczędzi ci nerwów, pieniędzy i problemów przy dotacjach. Jeśli nie masz pewności, co masz zgłosić – policz na wszelki wypadek wszystko, co grzeje. Lepiej dopisać jedno urządzenie za dużo, niż tłumaczyć się przed patrolem i sądem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.