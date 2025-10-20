Masowe kontrole i wezwania do zapłaty. Tysiące Polaków w szoku
Moda z drugiej ręki przestała być niewinnym hobby. Dla milionów Polaków Vinted to sposób na dodatkowy zarobek, ale teraz staje się też… źródłem problemów z fiskusem. Od września 2025 roku urzędy skarbowe rozpoczęły masowe kontrole sprzedających na platformach takich jak Vinted, OLX czy Allegro Lokalnie. Coraz więcej osób otrzymuje listy z wezwaniami do złożenia wyjaśnień.
Czyszczenie szafy? Fiskus może to uznać za działalność gospodarczą
Według doniesień Wyborcza.biz, urzędnicy analizują dane przesyłane im przez same platformy – w ramach unijnej dyrektywy DAC7, która nakłada obowiązek raportowania transakcji użytkowników do fiskusa. W praktyce oznacza to, że urząd skarbowy dokładnie wie, kto, kiedy i za ile sprzedaje swoje ubrania.
Na celowniku znaleźli się użytkownicy, których sprzedaż przekracza 30 tysięcy złotych rocznie lub obejmuje ponad 30 transakcji w ciągu roku. Dla fiskusa to wystarczający powód, by uznać taką aktywność za działalność zarobkową, nawet jeśli dana osoba traktuje to jako hobby.
List z urzędu i wezwanie do zapłaty
W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej historii osób, które otrzymały pisma z urzędu skarbowego. W listach fiskus żąda przedstawienia zestawienia transakcji z Vinted oraz dowodów zakupu sprzedawanych rzeczy. Jeśli ktoś nie posiada paragonów czy potwierdzeń płatności, urząd może uznać sprzedaż za prowadzoną w celach zarobkowych – a wtedy konieczne jest opłacenie podatku dochodowego, VAT i zaległych składek ZUS.
Jak tłumaczy cytowana przez „Wyborczą” mecenas Natalia Stanowska-Potoczny, w skrajnych przypadkach suma zaległości i kar może sięgnąć nawet dziesiątek tysięcy złotych rocznie.
Kupujący też nie są bezpieczni
Kontrole nie dotyczą już tylko sprzedawców. Fiskus sprawdza również kupujących – niektórzy z nich otrzymują wezwania do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wystarczy zakup droższego sprzętu, jak np. frytkownica beztłuszczowa czy rower elektryczny, by trafić na listę osób kontrolowanych.
Nowe zasady gry na Vinted
Dyrektywa DAC7 zmieniła internetowy handel w całej Unii Europejskiej. Vinted, Allegro i inne platformy muszą przekazywać do urzędów dane sprzedających – w tym liczby transakcji i sumy uzyskane ze sprzedaży. Dla fiskusa to narzędzie do walki z szarą strefą, ale dla zwykłych użytkowników – spore zaskoczenie.
Eksperci radzą, by zachowywać dowody zakupu, paragony i potwierdzenia przelewów, które mogą uchronić przed uznaniem sprzedaży za działalność gospodarczą.
Co to oznacza dla czytelników
Jeśli regularnie sprzedajesz ubrania na Vinted lub innej platformie, warto przejrzeć historię swoich transakcji i upewnić się, że nie przekraczasz limitów:
-
30 transakcji rocznie,
-
2 tys. euro przychodu (ok. 9 tys. zł).
Po ich przekroczeniu fiskus może uznać Twoje konto za działalność gospodarczą i zażądać pełnego rozliczenia podatkowego. „Czyszczenie szafy” w 2025 roku nadal jest modne, ale teraz lepiej robić to z głową i rachunkami w dłoni.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.