Masowe kontrole Poczty Polskiej w Warszawie. 1 urządzenie w kieszeni to natychmiastowe 814 zł kary
Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej drastycznie zmieniło strategię egzekwowania zaległych opłat abonamentowych. Do tej pory uwaga kontrolerów skupiała się wyłącznie na tradycyjnych odbiornikach telewizyjnych oraz radiowych stojących w salonach Polaków. Obecnie na celowniku urzędników znalazły się urządzenia mobilne, które każdy z nas nosi przy sobie każdego dnia. Smartfony, tablety oraz laptopy wyposażone w dostęp do Internetu są coraz częściej traktowane przez państwowego operatora jako pełnoprawne odbiorniki, co prowadzi do masowego nakładania paraliżujących kar finansowych. Jakie uprawnienia mają kontrolerzy, w jaki sposób udowadniają winę i jak skutecznie zabezpieczyć swoje oszczędności przed interwencją biurokratycznej machiny?
Nowa definicja odbiornika. Smartfon to telewizor według urzędników
Fundamentem problemu, z którym mierzą się obecnie miliony obywateli, jest niezwykle archaiczna ustawa o opłatach abonamentowych, która pochodzi jeszcze z czasów, gdy o smartfonach nikt nie słyszał. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opłacie podlega każde urządzenie, które ze względu na swoją konstrukcję oraz posiadane parametry techniczne umożliwia natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego lub radiowego. Poczta Polska przez wiele lat ignorowała rozwój technologii mobilnych, jednak drastyczny spadek wpływów z tradycyjnego abonamentu wymusił na urzędnikach zmianę interpretacji przepisów prawa.
Obecnie kontrolerzy wychodzą z założenia, że każdy 1 nowoczesny smartfon lub tablet, który posiada wykupiony pakiet danych komórkowych lub jest na stałe podłączony do domowej sieci bezprzewodowej, spełnia ustawową definicję odbiornika. Urządzenia te dają bowiem natychmiastową i nieograniczoną możliwość uruchomienia aplikacji streamingowych, przeglądarek internetowych czy oficjalnych platform nadawców publicznych, które emitują sygnał na żywo. Dla urzędnika Poczty Polskiej nie ma absolutnie żadnego znaczenia fakt, że telefon służy Ci wyłącznie do dzwonienia, przeglądania mediów społecznościowych czy wysyłania wiadomości tekstowych. Sam fakt posiadania technicznej możliwości odbioru sygnału jest wystarczającą podstawą do nałożenia obowiązku rejestracji takiego urządzenia i uiszczania comiesięcznych, wysokich opłat.
Aplikacje VOD i platformy streamingowe. Cyfrowa pułapka na obywateli
Kluczowym argumentem wykorzystywanym przez kontrolerów podczas sporządzania protokołów z kontroli są aplikacje zainstalowane na urządzeniach obywateli. Zdecydowana większość Polaków posiada na swoich smartfonach popularne platformy VOD, aplikacje informacyjne oraz darmowe programy do odtwarzania wideo. Wystarczy, że kontroler zauważy na ekranie Twojego tabletu lub telefonu ikonę aplikacji umożliwiającej dostęp do kanałów telewizji naziemnej, by uznać to za twardy i niepodważalny dowód na korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika.
Wielu konsumentów wpada w ogromną pułapkę, próbując tłumaczyć się przed urzędnikami, że opłacają już prywatne subskrypcje na globalnych platformach filmowych i nie interesuje ich telewizja publiczna. Niestety, w świetle polskiego prawa podatkowego i administracyjnego, prywatne abonamenty nie zwalniają nikogo z obowiązku uiszczania daniny na rzecz mediów państwowych. Prawo zakłada powszechność opłaty, a tłumaczenia o braku zainteresowania ofertą nadawcy publicznego są przez urzędników całkowicie i bezwzględnie odrzucane na każdym 1 etapie postępowania wyjaśniającego. Nawet 1 uruchomienie aplikacji radiowej w telefonie podczas porannego biegania sprawia, że stajesz się dłużnikiem wobec państwa.
Pojazdy prywatne i służbowe. Podwójne uderzenie w finanse
Kolejnym, niezwykle agresywnym polem działań kontrolerów Poczty Polskiej są kontrole pojazdów, zarówno tych należących do osób prywatnych, jak i wielkich flot firmowych. Właściciele samochodów nagminnie zapominają, że radioodbiornik wbudowany w deskę rozdzielczą auta podlega dokładnie takim samym rygorom prawnym jak telewizor w sypialni. Jeśli Twój samochód parkuje na ogólnodostępnym, miejskim parkingu lub przed biurowcem, pracownik poczty może podejść do szyby, wykonać dokumentację fotograficzną wnętrza pojazdu i na tej podstawie sporządzić protokół z naruszenia przepisów.
Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej w przypadku przedsiębiorców oraz pracowników korzystających z aut służbowych. Prawo wymaga, by firma opłacała abonament za każdy 1 odbiornik znajdujący się na jej wyposażeniu. Jeśli pracodawca wyposażył Cię w służbowy telefon komórkowy, służbowy laptop i samochód z radiem, oznacza to 3 osobne potencjalne źródła nałożenia kary. Kary dla przedsiębiorstw są nakładane wielokrotnie, co oznacza, że duża flota pojazdów lub setki wydanych pracownikom smartfonów mogą wygenerować długi sięgające dziesiątek tysięcy złotych, prowadząc nierzadko do poważnych problemów z płynnością finansową całego przedsiębiorstwa.
Uprawnienia kontrolerów i bezlitosna windykacja ze skarbowki
Większość obywateli nie zdaje sobie sprawy z tego, jak daleko sięgają uprawnienia pracowników Poczty Polskiej i jak wygląda mechanizm ściągania długów z tytułu abonamentu. Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że kontrolerzy muszą posiadać specjalne imienne upoważnienia wydane przez dyrektora jednostki oraz legitymację służbową. Obywatele mają bezwzględne prawo zażądać okazania tych dokumentów przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności. Co równie ważne, pracownik poczty nie jest funkcjonariuszem policji – nie ma prawa przeszukać Twojego mieszkania ani kieszeni siłą, a Ty nie masz obowiązku wpuścić go do swojego prywatnego domu.
Jeśli jednak kontrolerowi uda się udowodnić, że posiadasz niezarejestrowany odbiornik (na przykład widząc go przez otwarte drzwi lub okno), machina rusza w trybie natychmiastowym. Kara za uży
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.