Masowe kontrole w blokach i nowe kary. Od 2027 roku przyjdą do każdego
Zarządcy nieruchomości w całym kraju wypowiedzieli wojnę „cieplnym pasażerom na gapę”, którzy zakręcają kaloryfery do zera, licząc na darmowe ogrzewanie przez ściany. Od grudnia 2025 roku spółdzielnie masowo tropią lokale, w których systemy pomiarowe wykazują drastyczne anomalie sięgające nawet 80% niższego zużycia niż u sąsiadów. To nie tylko kwestia oszczędności, ale realne straty dla całego bloku, dlatego dla opornych lokatorów przewidziano surowe sankcje finansowe. Nadchodząca nowelizacja przepisów sprawi, że od 2027 roku całkowite zakręcenie grzejników wcale nie uchroni nas przed rachunkiem.
Problem dotyczy głównie budynków podłączonych do sieci miejskich, gdzie instalacja jest systemem naczyń połączonych. Gdy w jednym mieszkaniu temperatura spada do 12 stopni, sąsiedzi zza ściany nieświadomie fundują mu ogrzewanie, płacąc za zwiększoną moc oddawaną przez ich własne ściany. Zarządcy nie muszą już wchodzić do środka, by namierzyć takie „zimne punkty” – dysponują technologią, która bezbłędnie wskazuje, kto nadużywa solidarności sąsiedzkiej.
Termowizja i ryczałt: Jak administracja namierzy „oszczędnych”?
Choć prawo chroni dostęp do Twojego mieszkania, zarządcy mają skuteczne sposoby na obejście oporu lokatora i wyegzekwowanie przepisów.
Kamery termowizyjne na korytarzach: Kontrolerzy używają specjalistycznego sprzętu, który przez drzwi i ściany widzi temperaturę wewnątrz lokalu; lodowata strefa w środku zimy to natychmiastowy alert.
Kary za wychładzanie: Wiele regulaminów spółdzielni nakłada obowiązek utrzymywania minimum 16–18 stopni w pokojach; za uporczywe ignorowanie tego zapisu grozi do 500 zł grzywny.
Przymusowe przejście na ryczałt: Jeśli odmówisz kontroli lub systematycznie wyłączasz grzanie, administracja może przestać rozliczać Cię według licznika i naliczyć najwyższą możliwą stawkę ryczałtową.
Dane radiowe: Nowoczesne podzielniki w czasie rzeczywistym raportują zużycie, wskazując lokale, które „pasożytują” na systemie grzewczym budynku.
Rewolucja 2027: Zapłacisz za ciepło, nawet przy zimnych rurach
Nowelizacja ustawy o efektywności energetycznej definitywnie kończy erę zerowych faktur za ogrzewanie w blokach wielorodzinnych.
- Zasada 15 procent:** Od sezonu grzewczego 2026/2027 każdy mieszkaniec będzie musiał pokryć minimum 15% kosztów zmiennych ogrzewania, nawet jeśli jego kaloryfery pozostaną zimne.
- Opłaty stałe:** Do rachunku doliczane są wysokie koszty stałe przesyłu, które w wielu spółdzielniach już teraz przekraczają 100 zł miesięcznie.
- Automatyczne alerty:** Do 1 stycznia 2027 roku wszystkie bloki muszą posiadać systemy zdalnego odczytu, które same zgłoszą spadek temperatury poniżej 15 stopni Celsjusza.
- Koniec sporów:** Nowe prawo ma na celu sprawiedliwe rozłożenie kosztów utrzymania pionów i części wspólnych na wszystkich lokatorów.
Grzyb i pleśń: Ukryty koszt „darmowego” oszczędzania
Próba zaoszczędzenia kilkuset złotych poprzez wychłodzenie mieszkania to prosta droga do zniszczenia struktury budynku i kosztownego remontu. Temperatura poniżej 16 stopni w lokalu narożnym powoduje kondensację pary wodnej na ścianach, co jest idealnym środowiskiem dla toksycznej pleśni. Eksperci ostrzegają, że koszt odgrzybiania mieszkania i wymiany zniszczonych tynków wielokrotnie przewyższa oszczędności na rachunkach, a zdrowie domowników może ucierpieć bezpowrotnie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.