Masowe kontrole w całej Polsce. Brakuje ci jednego dokumentu? Możesz stracić tysiące złotych
Samorządy w całym kraju prowadzą masowe kontrole gospodarstw domowych. Urzędnicy sprawdzają, czy właściciele posesji mają podpisane i aktualne umowy na odbiór ścieków z szamb lub przydomowych oczyszczalni. Dla wielu osób to szok — brak jednego dokumentu może kosztować nawet kilka tysięcy złotych.
Kontrole obowiązkowe. Gminy pod presją kar
Nowe przepisy prawa wodnego zobowiązują gminy do regularnych inspekcji. Jeśli tego nie zrobią, same zapłacą kary – nawet 50 tysięcy złotych.
Dlatego urzędnicy ruszyli w teren. Sprawdzają miliony posesji, a szczególną uwagę zwracają na właścicieli domów bez kanalizacji.
Pod lupą są szamba, oczyszczalnie, działki rekreacyjne i ogrody działkowe – wszędzie tam, gdzie powstają ścieki.
Jeden brakujący papier i kara gotowa
Każdy właściciel nieruchomości musi mieć pisemną umowę z firmą wywozową oraz dowody zapłaty za usługi z co najmniej ostatnich 12 miesięcy.
Nie wystarczy ustne porozumienie. Jeśli podczas kontroli nie pokażesz faktur lub potwierdzeń przelewów, grozi ci kara do 5000 zł.
Niektóre gminy nakładają mandaty natychmiast – bez możliwości późniejszego uzupełnienia dokumentów.
Kto jest kontrolowany najczęściej
Najwięcej kontroli dotyczy:
-
domów jednorodzinnych poza siecią kanalizacyjną,
-
działek z szambami,
-
właścicieli przydomowych oczyszczalni,
-
ogrodów działkowych z toaletami.
Inspektorzy wchodzą na posesję, sprawdzają stan zbiornika, częstotliwość wywozów i dokumentację.
Brak współpracy lub utrudnianie kontroli może oznaczać kolejną grzywnę.
Nielegalne wylewanie ścieków to przestępstwo
Wylewanie nieczystości na własną działkę, do rowu lub lasu to poważne naruszenie prawa.
Za takie działanie grozi grzywna, a nawet areszt.
Kontrolerzy korzystają ze specjalnych barwników i kamer, by wykryć nielegalne zrzuty.
W ostatnich miesiącach w całej Polsce odnotowano setki przypadków takich wykroczeń. Kary sięgały 10 tysięcy złotych.
Jak uniknąć kłopotów
-
Zawrzyj pisemną umowę z firmą posiadającą zezwolenie gminy.
-
Zachowuj faktury i potwierdzenia przelewów za każdy wywóz.
-
Nie wylewaj ścieków na teren działki – to zawsze nielegalne.
-
Zgłaszaj awarie i przelewy do gminy, jeśli wymaga tego lokalny regulamin.
-
Zadbaj o dokumentację serwisową oczyszczalni – inspektorzy tego żądają.
Co to oznacza dla czytelnika
Masowe kontrole to nie straszak — one naprawdę trwają.
Jeśli nie masz aktualnej umowy lub faktur za wywóz nieczystości, przygotuj się na wizytę inspektora i wysoką grzywnę.
W wielu gminach urzędnicy chodzą od domu do domu, sprawdzając każdy papier.
Brak jednego dokumentu może oznaczać kilka tysięcy złotych straty.
Lepiej sprawdzić wszystko już teraz — zanim zapuka urzędnik.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.