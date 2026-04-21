Masowe kontrole w Warszawie. Kary są bardzo dotkliwe i nie ominą nikogo
W ciągu trzech akcji kontrolnych przeprowadzonych w Warszawie w samym tylko kwietniu 2026 r. funkcjonariusze sprawdzili 274 pojazdy wykonujące przewóz osób. Wynik? 54 zakończone stwierdzeniem naruszeń – czyli niemal co piąta kontrola ujawniła problem. Wśród wykrytych nieprawidłowości znalazły się fałszywe prawa jazdy, kierowcy pod wpływem alkoholu i narkotyków, a także osoby poszukiwane przez policję. Dane są niepokojące, bo dotyczą rynku, z którego warszawiacy korzystają każdego dnia licząc na bezpieczny przejazd.
Trzy akcje, głównie w nocy – kiedy i jak działały służby
Kontrole odbyły się 3, 11 i 18 kwietnia 2026 r., z naciskiem na godziny popołudniowe i nocne. To celowy wybór: właśnie w tych porach ruch przewozów osobowych jest największy, a pasażerowie – często po wyjściu z restauracji czy klubu – mają najmniej możliwości, żeby samodzielnie zweryfikować stan kierowcy i legalność pojazdu.
Do akcji zaangażowano 2 formacje: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. To połączenie nieprzypadkowe – policja weryfikuje uprawnienia do kierowania i stan techniczny pojazdów, straż graniczna sprawdza legalność pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Kontrole obejmowały dokumenty kierowców, ważność licencji przewozowych oraz przestrzeganie przepisów prawa miejscowego obowiązujących w stolicy.
54 naruszenia na 274 kontrole – pełna lista wykrytych nieprawidłowości
Łącznie stwierdzono 54 naruszenia, przy czym część skontrolowanych kierowców dopuściła się więcej niż jednego. Najpoważniejsze wykryte przypadki to 2 kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – czyli osób, które w chwili kontroli wieziły lub miały wieźć pasażerów, będąc faktycznie niezdolnymi do bezpiecznej jazdy. Trzy osoby posługiwały się fałszywym prawem jazdy, a 14 nie miało uprawnień do kierowania w ogóle. Straż Graniczna ustaliła, że 4 osoby przebywały na terenie Polski nielegalnie, a 2 kierowców figurowało na listach osób poszukiwanych przez służby.
Oprócz naruszeń bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego służby wykryły szeroką skalę nieprawidłowości formalnych: 7 kierowców jeździło bez wypisu z licencji, 1 wykonywał transport zupełnie bez licencji, a 25 naruszyło przepisy prawa miejscowego – np. dotyczące oznakowania pojazdu czy obowiązku wystawienia paragonu. Zatrzymano łącznie 5 praw jazdy i 48 dowodów rejestracyjnych – te ostatnie z powodu stanu technicznego pojazdów niedopuszczającego ich do ruchu.
Skala problemu w Warszawie – historia ciągnie się od lat
Wyniki z kwietnia 2026 r. nie są anomalią – to fragment wieloletniego trendu. W 2023 r. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przeprowadził wspólnie ze służbami 1 835 kontroli w ciągu dziewięciu miesięcy, stwierdzając 523 nieprawidłowości – naruszenia w niemal co trzecim sprawdzonym pojeździe. Spośród skontrolowanych wówczas kierowców 100 świadczyło usługi bez licencji, 62 prowadziło samochód bez uprawnień, a 39 posługiwało się fałszywym prawem jazdy.
W czerwcu 2024 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące kierowców świadczących przewozy osobowe za pośrednictwem aplikacji mobilnych do posiadania polskiego prawa jazdy. Część firm pośredniczących w przewozach przyznała wówczas, że musiała zablokować konta od kilkunastu do ponad dwudziestu kilku procent aktywnych kierowców, którzy nie spełniali nowego wymogu. Mimo tych regulacji stołeczna drogówka konsekwentnie odnotowuje przypadki prowadzenia bez polskich uprawnień – szczególnie w godzinach nocnych, które z tego właśnie powodu są priorytetem dla patroli kontrolnych.
Jak sprawdzić, czy taksówka jest legalna – zanim wsiądziesz
Licencjonowana taksówka w Warszawie ma obowiązek być wyposażona w lampę TAXI na dachu, żółto-czerwony pas na bocznych powierzchniach nadwozia oraz numer boczny i herb miasta na drzwiach. W przypadku przewozów zamawianych przez aplikację numer rejestracyjny i dane kierowcy widoczne w aplikacji muszą się zgadzać z tym, co widać na pojeździe i w kabinie – rozbieżność to sygnał alarmowy. Każdy kierowca ma obowiązek wystawić paragon fiskalny zawierający numer boczny i numer rejestracyjny pojazdu. Bez paragonu – lub gdy kierowca odmawia jego wystawienia – możliwe jest złożenie skargi bezpośrednio do Urzędu m.st. Warszawy.
Przepisy zabraniają korzystania z aplikacji mobilnych przy pośrednictwie w przewozie osób pojazdem przeznaczonym do przewozu maksymalnie 7 osób łącznie z kierowcą – chyba że kierowca posiada odpowiednią licencję na przewóz taksówką. Firmy pośredniczące w przewozach odpowiadają za weryfikację kierowców przed dopuszczeniem ich do platformy, a ustawa przewiduje kary dla takich podmiotów sięgające nawet 1 mln zł za umożliwianie przewozów bez wymaganych uprawnień.
Co to oznacza dla Ciebie? Jak zgłosić podejrzany przewóz w Warszawie
Jeśli wsiadasz do taksówki lub pojazdu zamówionego przez aplikację i cokolwiek wzbudzi twoje wątpliwości – stan kierowcy, brak tabliczki z danymi w kabinie, odmowa wystawienia paragonu, niezgodność numeru rejestracyjnego z tym w aplikacji – masz prawo odmówić wyjazdu bez żadnych konsekwencji. Podejrzenie naruszenia możesz zgłosić na 3 sposoby: bezpośrednio na Policję (tel. 112 lub 997), do Urzędu m.st. Warszawy lub za pośrednictwem platformy Warszawa 19115 dostępnej jako aplikacja, przez stronę internetową i telefonicznie. Zgłoszenie wraz z numerem rejestracyjnym, datą i godziną przejazdu pozwala służbom zidentyfikować konkretny pojazd i kierowcę. Zachowany paragon fiskalny jest w takiej sytuacji kluczowym dowodem – bez niego dochodzenie roszczeń lub potwierdzenie tożsamości kierowcy jest znacznie trudniejsze.
