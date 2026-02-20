Masowe kradzieże przez BLIK! 4 złote zasady uratują Twoje pieniądze
Fala cyberprzestępstw zalewa polskie media społecznościowe, a każdego dnia setki osób tracą oszczędności życia przez jeden krótki kod. Scenariusz jest zawsze podobny: przestępca przejmuje konto na Facebooku lub Instagramie, a następnie podszywa się pod bliską osobę, prosząc o szybką pożyczkę. Policja alarmuje, że skala zjawiska jest ogromna i publikuje 4 konkretne kroki, które natychmiastowo blokują możliwość kradzieży
Brutalna metoda na „znajomego w potrzebie”
Oszustwo na BLIK-a to obecnie jedna z najskuteczniejszych metod stosowanych przez grupy przestępcze. Mechanizm opiera się na manipulacji emocjonalnej – ofiara otrzymuje wiadomość od „przyjaciela” lub „członka rodziny”, który twierdzi, że stoi przy kasie, zgubił portfel lub musi natychmiast opłacić zamówienie.
Gdy ofiara poda kod wygenerowany w aplikacji bankowej, złodziej wpisuje go w bankomacie. W tym momencie system bankowy prosi o potwierdzenie transakcji na telefonie właściciela. Ponieważ użytkownik jest przekonany, że pomaga znajomemu, akceptuje operację. Pieniądze znikają z konta w ciągu kilku sekund, a transakcji dokonanych za pomocą kodu BLIK nie da się już cofnąć.
Jak nie dać się okraść? Wytyczne służb
Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa oraz funkcjonariusze Policji wskazują, że przestępcy wykorzystują nasz pośpiech i zaufanie. Skuteczne udaremnienie ataku nie wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, a jedynie zmiany nawyków podczas korzystania z komunikatorów internetowych. Kluczowe jest zrozumienie, że konto społecznościowe znajomego wcale nie musi należeć do niego w chwili, gdy wysyła prośbę o pieniądze.
Jeśli otrzymasz na komunikatorze prośbę o kod BLIK lub przelew, wykonaj te 4 kroki, aby nie stracić środków na koncie:
Zawsze potwierdzaj tożsamość telefonicznie: To absolutna podstawa. Jeśli „znajomy” prosi o pieniądze, zadzwoń do niego na jego numer telefonu. Kilkusekundowa rozmowa to jedyny sposób na zyskanie pewności, że nie piszesz z botem lub hakerem.
Weryfikuj dane transakcji w aplikacji: Przed kliknięciem „potwierdź” w telefonie, przeczytaj dokładnie komunikat banku. Sprawdź, czy kwota się zgadza oraz gdzie ma zostać dokonana wypłata (np. miasto lub konkretny bankomat).
Zachowaj szczególną ostrożność przy nagłych prośbach: Każda wiadomość o treści „potrzebuję pożyczki na chwilę”, „brakuje mi do zakupu” powinna być traktowana jako próba oszustwa, dopóki nie zostanie zweryfikowana innym kanałem kontaktu.
Chroń swój telefon przed osobami trzecimi: Nigdy nie udostępniaj haseł ani loginów do bankowości mobilnej. Pilnuj, aby nikt nie widział, jakie cyfry wpisujesz podczas autoryzacji transakcji w miejscach publicznych.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.