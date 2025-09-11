Masowe oszustwo w sieci! Fałszywe maile podszywają się pod Policję. Możesz stracić wszystkie pieniądze

11 września 2025 12:41 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed nową falą cyberataków wymierzonych w Polaków. Oszuści rozsyłają wiadomości e-mail, w których podają się za Komendę Główną Policji – dokładniej za Wydział do Walki z Cyberprzestępczością i Ochrony Małoletnich.

Fot. Warszawa w Pigułce

W treści wiadomości pojawia się komunikat o rzekomym „OFICJALNYM ZAWIADOMIENIU WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA KARNEGO”. To klasyczne oszustwo! Do maila często dołączone są pliki, które mogą zawierać złośliwe oprogramowanie. Policja apeluje, aby nie otwierać żadnych załączników i nie odpowiadać na tego typu wiadomości.

Cel oszustów: pieniądze i dane osobowe

Cyberprzestępcy liczą na to, że przestraszone osoby klikną w link lub otworzą dokumenty, co umożliwi im kradzież pieniędzy i wrażliwych danych. To typowa metoda wyłudzeń, która w ostatnich tygodniach nasiliła się na terenie całej Polski.

Policja uspokaja: takie wezwania nie przychodzą mailem

Służby jednoznacznie podkreślają, że Policja nie informuje o wszczęciu postępowania karnego za pomocą poczty elektronicznej. Każde wezwanie czy żądanie złożenia wyjaśnień zawsze przekazywane jest w formie pisemnej, a nie przez e-mail.

Co robić, jeśli dostałeś taki mail?

Jeśli do Twojej skrzynki trafiła podobna wiadomość, należy natychmiast zgłosić to do CERT Polska (na stronie cert.pl). To pozwala służbom szybciej blokować działania cyberprzestępców i ostrzegać kolejne osoby.

Policja apeluje: bądź czujny

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości przypomina: nie daj się oszukać, nie klikaj w podejrzane linki i nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł. Tylko zachowanie ostrożności pozwoli uniknąć poważnych strat finansowych i kradzieży danych.

