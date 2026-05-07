Masowe wnioski o zamknięcie oddziałów szpitalnych. Sprawdz, które znikną?

7 maja 2026 09:16 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Dwadzieścia pięć placówek medycznych złożyło wnioski o zawieszenie lub likwidację oddziałów. Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ planują zmiany w systemie ryczałtowym, które zakładają płacenie za gotowość do pracy nawet przy braku hospitalizowanych osób.

korytarz szpitalny

Zgodnie z informacjami Business Insider, proces restrukturyzacji dotyczy głównie oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz chirurgii ogólnej. Zmiany mają na celu ustabilizowanie sytuacji finansowej placówek powiatowych, których zadłużenie stale rośnie.

Kryterium 400 porodów rocznie

Resort zdrowia proponuje wprowadzenie sztywnego progu wydajności dla oddziałów położniczych. Zgodnie z projektem, placówki, w których odbywa się mniej niż 400 porodów rocznie, nie zostaną zakwalifikowane do sieci szpitali. Taka sytuacja wymusi na dyrektorach przekształcenie tych jednostek lub ich całkowitą likwidację w dotychczasowej formie.

Pieniądze za gotowość zamiast za procedury

Nowy model finansowania zakłada odejście od płacenia wyłącznie za wykonane zabiegi w najmniejszych ośrodkach. Kluczowe założenia to:

  • Ryczałt za gotowość: Szpitale otrzymają środki na utrzymanie personelu i sprzętu, nawet jeśli liczba pacjentów jest niska.
  • Bezpieczeństwo zdrowotne: Finansowanie będzie utrzymane w miejscach, gdzie placówka jest jedynym punktem pomocy w regionie.
  • Oddłużenie: Zmiana zasad ma zapobiec upadłości finansowej szpitali powiatowych.

Brak personelu główną barierą

Dyrektorzy szpitali we wnioskach o zamknięcie oddziałów wskazują nie tylko na kwestie finansowe, ale przede wszystkim na braki kadrowe. Problemem jest deficyt lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek, co uniemożliwia zapewnienie bezpiecznej opieki i całodobowych dyżurów. W wielu przypadkach restrukturyzacja jest jedynym sposobem na utrzymanie ciągłości pracy pozostałych części szpitala.

Wprowadzane regulacje mają doprowadzić do koncentracji specjalistycznych usług w większych ośrodkach, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej opieki blisko miejsca zamieszkania pacjentów.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie artykułu Business Insider Polska dotyczącego restrukturyzacji oddziałów szpitalnych (07.05.2026).

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna