Masowe wycofywanie jaj „trójek”. Nowy standard w polskich branżach
Polski rynek jaj przechodzi wyraźną zmianę. Coraz więcej firm rezygnuje z chowu klatkowego, a miliony kur trafiają do alternatywnych systemów hodowli. To efekt decyzji biznesowych i rosnących oczekiwań rynku, które szybko zmieniają całą branżę.
Rynek jaj w Polsce się zmienia. Coraz mniej kur w klatkach, rośnie znaczenie alternatywnych hodowli
Polski rynek jaj przechodzi wyraźną transformację. Coraz więcej producentów i sieci handlowych odchodzi od chowu klatkowego, a jaja z alternatywnych systemów stają się standardem. Zmiany napędzają przede wszystkim decyzje biznesowe, a nie regulacje prawne.
Co się zmienia?
Jeszcze kilkanaście lat temu jaja z chowu bezklatkowego stanowiły niewielką część rynku. Obecnie ich udział systematycznie rośnie, a kolejne firmy rezygnują z tzw. „trójek”, czyli jaj pochodzących z chowu klatkowego.
Coraz więcej sieci handlowych wycofuje je nie tylko z półek, ale także ze składu produktów marek własnych. W efekcie konsumenci coraz częściej mają do wyboru jaja z chowu ściółkowego, wolnowybiegowego lub ekologicznego.
Fakty i tło sprawy
Skala zmian jest znacząca. W 2014 roku jedynie około 13 proc. kur niosek w Polsce było utrzymywanych w systemach bezklatkowych. Dziś odsetek ten wzrósł do około 39 proc.
W ostatnim czasie liczba kur utrzymywanych w klatkach spadła o kilka milionów. To efekt realizacji zobowiązań firm, które zadeklarowały odejście od chowu klatkowego do końca 2025 roku.
Zmiany napędzają głównie odbiorcy – sieci handlowe, producenci żywności oraz branża gastronomiczna. To oni coraz częściej wymagają od dostawców jaj pochodzących z alternatywnych systemów hodowli.
Chów klatkowy traci znaczenie
Choć w Polsce nadal część produkcji opiera się na chowie klatkowym, jego znaczenie stopniowo maleje. Wpływ na to ma także eksport – około 40 proc. produkcji trafia za granicę, gdzie wymagania rynkowe również się zmieniają.
W wielu krajach europejskich chów klatkowy został już wycofany lub znacząco ograniczony. Co istotne, w niektórych przypadkach odbyło się to bez wprowadzania zakazów prawnych, a jedynie w wyniku decyzji biznesowych i oczekiwań rynku.
Rola sieci handlowych
Kluczową rolę w zmianach odgrywają duże sieci handlowe. Wiele z nich już całkowicie wycofało jaja klatkowe ze sprzedaży. Dotyczy to także produktów marek własnych.
Część firm podjęła takie decyzje kilka lat temu i konsekwentnie realizowała plan odejścia od chowu klatkowego. Dziś w ich ofercie dominują jaja z wolnego wybiegu lub produkcji ekologicznej.
Sieci podkreślają także znaczenie współpracy z lokalnymi dostawcami oraz spełniania standardów związanych z dobrostanem zwierząt.
Co to oznacza dla konsumentów
Dla klientów zmiany oznaczają większą dostępność jaj z alternatywnych systemów hodowli. Coraz częściej są one standardem w sklepach, a jaja klatkowe stają się mniej widoczne.
Transformacja rynku może jednak wiązać się także z wyższymi kosztami produkcji, co w dłuższej perspektywie może wpływać na ceny.
Jednocześnie rośnie znaczenie świadomych wyborów konsumenckich. Decyzje zakupowe klientów oraz polityka sieci handlowych coraz wyraźniej kształtują kierunek zmian w całej branży.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.