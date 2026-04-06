Masowe wycofywanie jaj „trójek”. Nowy standard w polskich branżach

6 kwietnia 2026 21:54 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Rynek jaj w Polsce się zmienia. Coraz mniej kur w klatkach, rośnie znaczenie alternatywnych hodowli

Polski rynek jaj przechodzi wyraźną transformację. Coraz więcej producentów i sieci handlowych odchodzi od chowu klatkowego, a jaja z alternatywnych systemów stają się standardem. Zmiany napędzają przede wszystkim decyzje biznesowe, a nie regulacje prawne.

Co się zmienia?

Jeszcze kilkanaście lat temu jaja z chowu bezklatkowego stanowiły niewielką część rynku. Obecnie ich udział systematycznie rośnie, a kolejne firmy rezygnują z tzw. „trójek”, czyli jaj pochodzących z chowu klatkowego.

Coraz więcej sieci handlowych wycofuje je nie tylko z półek, ale także ze składu produktów marek własnych. W efekcie konsumenci coraz częściej mają do wyboru jaja z chowu ściółkowego, wolnowybiegowego lub ekologicznego.

Fakty i tło sprawy

Skala zmian jest znacząca. W 2014 roku jedynie około 13 proc. kur niosek w Polsce było utrzymywanych w systemach bezklatkowych. Dziś odsetek ten wzrósł do około 39 proc.

W ostatnim czasie liczba kur utrzymywanych w klatkach spadła o kilka milionów. To efekt realizacji zobowiązań firm, które zadeklarowały odejście od chowu klatkowego do końca 2025 roku.

Zmiany napędzają głównie odbiorcy – sieci handlowe, producenci żywności oraz branża gastronomiczna. To oni coraz częściej wymagają od dostawców jaj pochodzących z alternatywnych systemów hodowli.

Chów klatkowy traci znaczenie

Choć w Polsce nadal część produkcji opiera się na chowie klatkowym, jego znaczenie stopniowo maleje. Wpływ na to ma także eksport – około 40 proc. produkcji trafia za granicę, gdzie wymagania rynkowe również się zmieniają.

W wielu krajach europejskich chów klatkowy został już wycofany lub znacząco ograniczony. Co istotne, w niektórych przypadkach odbyło się to bez wprowadzania zakazów prawnych, a jedynie w wyniku decyzji biznesowych i oczekiwań rynku.

Rola sieci handlowych

Kluczową rolę w zmianach odgrywają duże sieci handlowe. Wiele z nich już całkowicie wycofało jaja klatkowe ze sprzedaży. Dotyczy to także produktów marek własnych.

Część firm podjęła takie decyzje kilka lat temu i konsekwentnie realizowała plan odejścia od chowu klatkowego. Dziś w ich ofercie dominują jaja z wolnego wybiegu lub produkcji ekologicznej.

Sieci podkreślają także znaczenie współpracy z lokalnymi dostawcami oraz spełniania standardów związanych z dobrostanem zwierząt.

Co to oznacza dla konsumentów

Dla klientów zmiany oznaczają większą dostępność jaj z alternatywnych systemów hodowli. Coraz częściej są one standardem w sklepach, a jaja klatkowe stają się mniej widoczne.

Transformacja rynku może jednak wiązać się także z wyższymi kosztami produkcji, co w dłuższej perspektywie może wpływać na ceny.

Jednocześnie rośnie znaczenie świadomych wyborów konsumenckich. Decyzje zakupowe klientów oraz polityka sieci handlowych coraz wyraźniej kształtują kierunek zmian w całej branży.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

