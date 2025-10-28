Masowe zwolnienia w Amazonie! Największa fala zwolnień w historii giganta technologicznego.

28 października 2025 14:05 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Amerykański gigant sprzedaży internetowej zapowiedział, że pracę może stracić nawet 30 000 osób. W najnowszym planie redukcji zatrudnienia Amazon zamierza obciąć około 10 % swojej biurowej kadry głównie w działach kadr, reklamy i wsparcia korporacyjnego.

Fot. Unsplash.com

To efekt audytu wewnętrznego i decyzji o ograniczeniu kosztów po okresie intensywnego zatrudniania w czasie pandemii. Pracownicy mogą zostać poinformowani o wypowiedzeniu już w tym tygodniu.

Choć program dotyczy głównie pracowników korporacyjnych, jego efekt może być odczuwalny także dla lokalnych rynków pracy i całych branż. W Polsce, gdzie Amazon nadal rozwija centra logistyczne, nagłe informacje o globalnych zwolnieniach budzą niepokój wśród pracowników i kandydatów.

Dla osób zatrudnionych lub związanych z Amazonem to sygnał, by działać aktywnie: warto zabezpieczyć swoje CV, śledzić oferty pracy i być gotowym na zmiany. Dla kandydatów zastanawiających się nad ofertą pracy w firmie warto teraz dokładniej przeanalizować warunki zatrudnienia i perspektywy rozwoju.

Amazon po raz kolejny pokazuje, że nawet największe korporacje podlegają presji gospodarczej i muszą dostosowywać zatrudnienie. Dla rynku pracy może to oznaczać nowy rozdział mniej luksusu pracy w „bezpiecznej dużej firmie”, więcej konieczności bycia elastycznym i świadomym zmian.

 

 

Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl 

