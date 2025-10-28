Masowe zwolnienia w Amazonie! Największa fala zwolnień w historii giganta technologicznego.
Amerykański gigant sprzedaży internetowej zapowiedział, że pracę może stracić nawet 30 000 osób. W najnowszym planie redukcji zatrudnienia Amazon zamierza obciąć około 10 % swojej biurowej kadry głównie w działach kadr, reklamy i wsparcia korporacyjnego.
To efekt audytu wewnętrznego i decyzji o ograniczeniu kosztów po okresie intensywnego zatrudniania w czasie pandemii. Pracownicy mogą zostać poinformowani o wypowiedzeniu już w tym tygodniu.
Choć program dotyczy głównie pracowników korporacyjnych, jego efekt może być odczuwalny także dla lokalnych rynków pracy i całych branż. W Polsce, gdzie Amazon nadal rozwija centra logistyczne, nagłe informacje o globalnych zwolnieniach budzą niepokój wśród pracowników i kandydatów.
Dla osób zatrudnionych lub związanych z Amazonem to sygnał, by działać aktywnie: warto zabezpieczyć swoje CV, śledzić oferty pracy i być gotowym na zmiany. Dla kandydatów zastanawiających się nad ofertą pracy w firmie warto teraz dokładniej przeanalizować warunki zatrudnienia i perspektywy rozwoju.
Amazon po raz kolejny pokazuje, że nawet największe korporacje podlegają presji gospodarczej i muszą dostosowywać zatrudnienie. Dla rynku pracy może to oznaczać nowy rozdział mniej luksusu pracy w „bezpiecznej dużej firmie”, więcej konieczności bycia elastycznym i świadomym zmian.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.