Masowo zjeżdżają do Polski. To ewenement na skalę światową
Ukraińcy wciąż stanowią największą grupę obcokrajowców zatrudnionych w Polsce, ale ich udział w rynku pracy zaczyna powoli maleć. Coraz szybciej rośnie natomiast liczba pracowników z innych państw, w tym z Kolumbii.
Z danych Centrum Analitycznego Gremi Personal wynika, że spośród 1 210 027 cudzoziemców zatrudnionych w Polsce aż 797 990 to obywatele Ukrainy. Jednocześnie ich przewaga procentowa nad innymi narodowościami stopniowo się zmniejsza.
Rekordowy wzrost Kolumbijczyków
W 2015 roku w Polsce pracowało jedynie 108 Kolumbijczyków. W 2023 roku ich liczba sięgnęła już 5200, a w 2025 roku osiągnęła 16 389. Oznacza to ponad trzykrotny wzrost udziału w rynku pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Co więcej, tylko w 2024 roku wydano ponad 3 tysiące decyzji o pobycie stałym lub czasowym dla obywateli Kolumbii.
Gdzie pracują Kolumbijczycy w Polsce?
Najwięcej zatrudnionych znajduje się w szeroko rozumianej branży spożywczej. Rośnie też ich obecność w usługach i logistyce, a pracodawcy coraz chętniej sięgają po pracowników z Ameryki Południowej, zwłaszcza tam, gdzie brakuje rąk do pracy.
Nowy trend migracyjny
Eksperci zwracają uwagę, że choć Ukraina pozostaje liderem wśród państw, z których przybywają pracownicy, to Polska otwiera się na coraz bardziej zróżnicowaną imigrację zarobkową. Kolumbijczycy są jednym z przykładów tego nowego trendu, który w kolejnych latach może się jeszcze nasilić.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dane pokazują, że polski rynek pracy staje się coraz bardziej międzynarodowy. Może to oznaczać większą konkurencję w niektórych branżach, ale też szansę na wzrost gospodarczy dzięki napływowi nowych pracowników. Zmiany te wpłyną zarówno na pracodawców, jak i na codzienne życie mieszkańców dużych miast, gdzie zatrudnionych jest najwięcej cudzoziemców.
