Masz 10 dni na przetrwanie. Niemcy pokazali, co każdy powinien mieć w domu na czas kryzysu

3 marca 2026 20:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niemieckie władze opublikowały oficjalne wytyczne dotyczące zapasów żywności na wypadek poważnych zakłóceń. Federalny Urząd Ochrony Ludności i Pomocy w Katastrofach zaleca, by każdy obywatel był w stanie funkcjonować bez dostępu do sklepów przez co najmniej 10 dni.

Fot. Shutterstock

Zobacz również:

Chodzi o przygotowanie na sytuacje takie jak długotrwałe awarie prądu, powodzie, przerwy w dostawach czy inne kryzysy, które mogą sparaliżować codzienne życie.

Dlaczego 10 dni to kluczowy okres

Według niemieckich służb to właśnie pierwsze dni kryzysu są najtrudniejsze. W tym czasie dostęp do sklepów, bankomatów czy stacji paliw może być ograniczony. Własny zapas ma zapewnić bezpieczeństwo i spokój do momentu ustabilizowania sytuacji.

Model nazwano „aktywnym zapasem”. Oznacza to, że produkty nie powinny leżeć w szafce latami. Należy je rotować, spożywać najstarsze i regularnie uzupełniać świeżymi.

Oficjalna lista żywności na 10 dni

Zobacz również:

Niemiecki portal rządowy dotyczący bezpieczeństwa żywnościowego wskazuje konkretne ilości produktów dla jednej osoby. Zapasy powinny pokrywać dzienne zapotrzebowanie na poziomie około 2200 kcal.

Na liście znalazły się:

produkty zbożowe, pieczywo, ryż, makaron, ziemniaki – około 3,3 kg
warzywa i rośliny strączkowe – około 4 kg
owoce – około 2,5 kg
mleko i produkty mleczne – około 2,5 kg
mięso, ryby, jaja lub inne źródła białka – około 1,2 kg

Oprócz żywności konieczne jest także zgromadzenie odpowiedniej ilości wody na 10 dni. W przypadku posiadania zwierząt należy przygotować zapas karmy.

Nie tylko jedzenie. Plecak ewakuacyjny

Niemieckie instytucje rekomendują również przygotowanie tzw. plecaka ewakuacyjnego. Powinny znaleźć się w nim:

apteczka i stale przyjmowane leki
radio na baterie i zapasowe baterie
latarka
woda
najważniejsze dokumenty
gotówka
śpiwór lub koc
ubrania i środki higieny na kilka dni
podstawowe naczynia i sztućce

W razie konieczności szybkiego opuszczenia domu taki zestaw pozwoli przetrwać pierwsze dni poza miejscem zamieszkania.

Co to oznacza dla Ciebie

Choć zalecenia pochodzą z Niemiec, eksperci podkreślają, że podobne przygotowanie ma sens w każdym kraju. Wystarczy długotrwała awaria prądu lub powódź, by dostęp do sklepów został poważnie ograniczony.

Budowanie zapasu nie oznacza paniki. Chodzi o rozsądne zabezpieczenie podstawowych potrzeb i regularne kontrolowanie dat przydatności produktów.

Niemieckie służby zalecają, by każdy obywatel miał w domu zapas żywności i wody na 10 dni oraz przygotowany plecak ewakuacyjny. Oficjalna lista obejmuje konkretne ilości produktów, które mają zapewnić samowystarczalność w czasie kryzysu. W obliczu nieprzewidywalnych zdarzeń takie przygotowanie może okazać się kluczowe.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl