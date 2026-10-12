Masz 100 tysięcy złotych na koncie, ale bank nie chce wypłacić ich od ręki? KNF wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje
Masz na rachunku kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych. Przychodzisz do oddziału banku, aby wypłacić własne oszczędności, ale pracownik informuje, że nie otrzymasz całej kwoty od razu. Czy bank ma do tego prawo? Okazuje się, że tak — w określonych sytuacjach duże wypłaty gotówkowe wymagają wcześniejszego zgłoszenia. Komisja Nadzoru Finansowego wyjaśnia, skąd biorą się te ograniczenia. Jeden z banków wskazuje konkretny próg: już powyżej 20 tysięcy złotych trzeba wcześniej zamówić gotówkę.
Własne pieniądze, a wypłata nie jest możliwa od ręki
Wielu klientów zakłada, że jeśli na rachunku bankowym znajduje się odpowiednia suma, mogą w dowolnym momencie przyjść do placówki i odebrać ją w banknotach.
Rzeczywistość wygląda jednak inaczej.
Banki nie przechowują w każdym oddziale nieograniczonych ilości gotówki. Ze względów bezpieczeństwa oraz organizacji transportu banknotów dostępne kwoty są ograniczone.
Dlatego wypłata dużej sumy może wymagać wcześniejszego uzgodnienia terminu z placówką.
Co ważne, nie oznacza to, że bank przejmuje pieniądze klienta albo może dowolnie odmówić ich zwrotu.
Problem dotyczy przede wszystkim możliwości natychmiastowego wydania określonej liczby banknotów.
KNF wyjaśnia zasady. Nie każdą kwotę dostaniesz natychmiast
Komisja Nadzoru Finansowego odniosła się do kwestii dostępności gotówki w oficjalnym materiale opublikowanym 26 sierpnia 2026 roku.
Urząd wskazał, że bank co do zasady ma obowiązek zwrócić zdeponowane środki na żądanie klienta, również w formie gotówkowej.
Jednocześnie KNF podkreśliła, że nie zawsze jest możliwe wykonanie takiej operacji bez zwłoki.
Znaczne kwoty są zazwyczaj wypłacane w placówkach prowadzących obsługę kasową, po wcześniejszym umówieniu terminu.
Przyczyną jest między innymi ograniczona ilość banknotów przechowywanych w oddziałach.
To oznacza, że nawet posiadanie odpowiedniego salda nie gwarantuje wypłaty dowolnej sumy podczas jednej, niezapowiedzianej wizyty.
Chcesz wypłacić więcej niż 20 tysięcy złotych? Sprawdź zasady mBanku
Przykładem konkretnych procedur są zasady publikowane przez mBank.
Bank informuje, że wypłata kwoty przekraczającej 20 tys. zł w placówce wymaga wcześniejszego zgłoszenia.
Termin realizacji zależy od wysokości wypłaty i momentu złożenia dyspozycji.
W przypadku wypłat w złotych zasady wyglądają następująco:
|Kwota wypłaty
|Zgłoszenie do 10:30 w dzień roboczy
|Zgłoszenie po 10:30
|Powyżej 20 tys. zł do 100 tys. zł
|Najwcześniej następny dzień roboczy po 14:00
|Najwcześniej za dwa dni robocze po 14:00
|Powyżej 100 tys. zł
|Najwcześniej za dwa dni robocze po 14:00
|Najwcześniej za trzy dni robocze po 14:00
Są to zasady dotyczące mBanku, a nie jednolite limity obowiązujące wszystkie banki w Polsce.
W innych instytucjach kwoty wymagające awizacji oraz czas oczekiwania mogą się różnić.
PKO BP również wskazuje na konieczność wcześniejszego zgłoszenia
Także PKO Bank Polski informował klientów o konieczności wcześniejszego zgłaszania większych wypłat gotówkowych.
Bank wyjaśniał, że awizacja jest standardową praktyką stosowaną od wielu lat.
Pozwala zaplanować dostarczenie odpowiedniej ilości banknotów do konkretnego oddziału.
PKO BP zaznaczał również, że próg wymagający wcześniejszego zgłoszenia może być różny w zależności od placówki.
Dlatego przed wizytą warto skontaktować się z wybranym oddziałem i potwierdzić obowiązujące warunki.
Masz 100 tysięcy złotych. Co zrobić, żeby wypłacić pieniądze?
Załóżmy, że planujesz wypłacić 100 tys. zł w gotówce, na przykład na większy zakup lub inną transakcję.
Zamiast przychodzić do banku bez zapowiedzi, najlepiej wcześniej sprawdzić kilka kwestii.
Po pierwsze, upewnij się, że wybrana placówka prowadzi obsługę kasową.
Po drugie, sprawdź, od jakiej kwoty bank wymaga awizacji.
Po trzecie, zgłoś zamiar wypłaty odpowiednio wcześnie i potwierdź termin odbioru pieniędzy.
Warto również zapytać o ewentualne opłaty, wymagane dokumenty oraz procedurę anulowania zamówionej wypłaty.
Niektóre banki mogą pobierać opłatę za nieodebranie wcześniej zamówionej gotówki, zgodnie z obowiązującymi warunkami.
Czy bank może zapytać, po co wypłacasz pieniądze?
Tak. Przy określonych transakcjach bank może poprosić klienta o dodatkowe informacje.
Instytucje finansowe mają obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
W zależności od okoliczności mogą więc weryfikować transakcje, źródło środków lub cel operacji.
Nie oznacza to jednak, że każda większa wypłata jest podejrzana albo że istnieje jeden ustawowy limit, powyżej którego wypłacanie własnych oszczędności jest zakazane.
Trzeba odróżnić obowiązki banków dotyczące bezpieczeństwa finansowego od technicznej konieczności wcześniejszego zamówienia banknotów.
A jeśli bankomat nie pozwala wypłacić całej kwoty?
Bankomaty również mają ograniczenia.
Mogą one wynikać z dziennych limitów ustawionych na karcie, zasad operatora urządzenia, liczby banknotów możliwych do wydania podczas jednej operacji lub dostępności gotówki.
Dlatego wypłacenie kilkudziesięciu tysięcy złotych z bankomatu może być niemożliwe albo wymagać wielu transakcji.
W przypadku dużych sum zwykle praktyczniejszym rozwiązaniem jest wcześniejsze umówienie wypłaty w placówce.
KNF uspokaja. Nie ma podstaw do paniki
W swoim sierpniowym stanowisku KNF podkreśliła, że nie identyfikuje poważnych zagrożeń dla dostępu klientów do środków zdeponowanych w polskich bankach.
Urząd ocenił polski sektor bankowy jako bezpieczny i odpowiednio przygotowany do działania także w sytuacjach kryzysowych.
Ograniczenia dotyczące natychmiastowych wypłat dużych sum nie są więc dowodem na brak pieniędzy w bankach.
Wynikają przede wszystkim z zasad organizacji obsługi gotówkowej.
Nie ma powodu, aby na podstawie tych procedur masowo wypłacać oszczędności.
Najważniejsze: pieniądze są twoje, ale gotówkę trzeba czasem zamówić
Jeżeli planujesz wypłatę większej kwoty, nie zostawiaj tej czynności na ostatnią chwilę.
Wcześniejszy kontakt z bankiem pozwoli uniknąć sytuacji, w której potrzebujesz pieniędzy natychmiast, a placówka nie może ich wydać.
Posiadanie 100 tysięcy złotych na koncie nie oznacza automatycznie, że bank wyda ci 100 tysięcy złotych w banknotach podczas niezapowiedzianej wizyty. Nie oznacza też utraty prawa do własnych pieniędzy. Kluczowe są procedury wypłaty obowiązujące w konkretnym banku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.