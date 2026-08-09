Masz 200 tys. zł na start? To wcale nie oznacza, że kupisz mieszkanie. Nowe ceny w Warszawie szokują
Jeszcze niedawno 200 tys. zł oszczędności mogło wydawać się ogromnym kapitałem na zakup własnego mieszkania. W Warszawie w 2026 roku taka kwota może nie wystarczyć nawet na 20-procentowy wkład własny do przeciętnego nowego lokalu. Najnowsze dane z rynku pokazują, że średnia cena ofertowa mieszkania w stanie deweloperskim przekroczyła już 1,1 mln zł. A wkład własny jest dopiero pierwszym wydatkiem.
Różnice są jednak ogromne w zależności od rodzaju mieszkania, dzielnicy i źródła danych. Dlatego sprawdziliśmy najnowsze dostępne statystyki z lipca i sierpnia 2026 roku. Pokazują one, że osoba posiadająca nawet 150 czy 200 tys. zł oszczędności nadal może mieć poważny problem z zakupem własnego M.
Prawie 20 tys. zł za metr. Tak wygląda nowy rynek
Według najnowszych danych serwisu RynekPierwotny.pl średnia cena ofertowa mieszkań w stanie deweloperskim w Warszawie wynosiła w lipcu 2026 roku 19 804 zł za metr kwadratowy.
W ciągu roku stawka wzrosła o około 11 proc. Jednocześnie średnia całkowita cena mieszkania znajdującego się w ofercie wynosiła aż 1 117 412 zł. To o około 14 proc. więcej niż rok wcześniej.
Na warszawskim rynku pierwotnym znajdowało się przy tym ponad 16,7 tys. mieszkań.
20 proc. z 1,1 mln zł to ponad 223 tys. zł
Przy średniej cenie ofertowej wynoszącej 1 117 412 zł łatwo policzyć skalę problemu.
20-procentowy wkład własny odpowiada kwocie około 223 482 zł.
Po wpłaceniu takiej sumy nadal pozostaje około 893 930 zł do sfinansowania.
Jeżeli kupujący nie dysponuje dodatkową gotówką, musiałby więc uzyskać kredyt hipoteczny zbliżający się do 900 tys. zł.
To pokazuje, dlaczego samo zgromadzenie dużych oszczędności nie rozwiązuje problemu. Można mieć ponad 200 tys. zł na koncie, a mimo tego nie posiadać wystarczającej zdolności kredytowej do zakupu przeciętnego mieszkania z warszawskiej oferty deweloperskiej.
Masz 200 tys. zł? Do 20 proc. nadal brakuje
Przy takim przykładzie osoba posiadająca dokładnie 200 tys. zł nie osiąga jeszcze poziomu odpowiadającego 20 proc. ceny.
Brakuje jej około 23,5 tys. zł.
Przy oszczędnościach wynoszących 175 tys. zł różnica zwiększa się już do około 48,5 tys. zł.
A przecież kupujący nie powinien zakładać, że każdą złotówkę posiadanych oszczędności przeznaczy na wkład własny.
50-metrowe mieszkanie? Prawie milion złotych
Możemy również spojrzeć na cenę przez pryzmat powierzchni mieszkania.
Przy średniej stawce 19 804 zł za mkw. nowe mieszkanie o powierzchni 50 mkw. kosztowałoby orientacyjnie około 990 200 zł.
20 proc. tej wartości to 198 040 zł.
Oznacza to, że niemal całe 200 tys. zł oszczędności zostałoby przeznaczone wyłącznie na wkład własny.
Do sfinansowania pozostałoby około 792 160 zł.
W mieszkaniu w stanie deweloperskim pojawia się jednak kolejny problem: lokal trzeba jeszcze wykończyć i wyposażyć.
Kawalerki jeszcze droższe w przeliczeniu na metr
Szczególnie ciekawie wyglądają ceny najmniejszych lokali. Mogłoby się wydawać, że kawalerka jest naturalnym rozwiązaniem dla singla próbującego wejść na rynek.
Problem polega na tym, że małe mieszkania są bardzo drogie w przeliczeniu na metr.
Według danych z lipca 2026 roku średnia cena kawalerki na warszawskim rynku deweloperskim wynosiła aż 24 325 zł za mkw. Było to o około 11 proc. więcej niż rok wcześniej.
Przy takim poziomie cen nawet 30-metrowa kawalerka kosztowałaby orientacyjnie około 729 750 zł.
20-procentowy wkład własny wynosiłby około 145 950 zł.
Do tego dochodziłoby jeszcze około 583,8 tys. zł finansowania oraz koszt wykończenia mieszkania.
Dwa pokoje również kosztują fortunę
W przypadku mieszkań dwupokojowych średnia cena na rynku deweloperskim wynosiła w lipcu około 19 275 zł za mkw. To wzrost o około 8 proc. w ciągu roku.
Jeżeli założymy mieszkanie o powierzchni 45 mkw., orientacyjna cena wyniesie około 867 375 zł.
20 proc. wkładu to w takim przypadku około 173 475 zł.
Osoba posiadająca 175 tys. zł teoretycznie znalazłaby się więc bardzo blisko poziomu 20-procentowego wkładu. W praktyce zostałoby jej jednak zaledwie około 1,5 tys. zł oszczędności.
To zdecydowanie za mało, aby bezpiecznie przeprowadzić zakup, wykończyć lokal i zachować rezerwę finansową.
Inne dane pokazują 850 tys. zł za mieszkanie
Rynek nieruchomości można mierzyć na kilka sposobów, dlatego nie powinniśmy opierać całej analizy na jednym wskaźniku.
Dane Gratka.pl za lipiec 2026 roku pokazują, że średnia cena mieszkania w Warszawie wynosiła około 850 423 zł. W ciągu miesiąca spadła nieznacznie, o 0,16 proc.
Przy cenie 850 423 zł 20-procentowy wkład własny wynosi około 170 085 zł.
W tym przypadku 175 tys. zł wystarczyłoby matematycznie na wkład, ale ponownie pozostawiłoby kupującemu bardzo niewielką rezerwę.
Sierpień 2026. Średnia około 17,5 tys. zł za metr
Są już również dane obejmujące sierpień.
Według serwisu CenaMetra.pl średnia cena mieszkań w Warszawie w sierpniu 2026 roku wynosi około 17 502 zł za mkw. W porównaniu z poprzednim miesiącem oznacza to niewielki spadek o około 0,13 proc.
Przy tej stawce mieszkanie o powierzchni 50 mkw. kosztowałoby orientacyjnie około 875 100 zł.
20-procentowy wkład własny wyniósłby 175 020 zł.
I tutaj pojawia się bardzo symboliczna liczba: osoba posiadająca 175 tys. zł byłaby praktycznie dokładnie na granicy 20-procentowego wkładu.
A to nadal nie oznacza, że mogłaby kupić mieszkanie.
Dzielnica zmienia wszystko. Białołęka kontra Wola
Ogólnowarszawska średnia nie pokazuje również ogromnych różnic pomiędzy poszczególnymi częściami miasta.
Według danych Gratka.pl w lipcu 2026 roku na Białołęce średnia cena wynosiła około 14 178 zł za mkw.
Na Mokotowie było to około 19 577 zł za mkw., a na Pradze-Południe 18 164 zł za mkw.
Jeszcze drożej było na Woli, gdzie średnia wynosiła około 21 958 zł za mkw.
Różnica pomiędzy Białołęką a Wolą sięga więc niemal 7800 zł na każdym metrze kwadratowym.
50 metrów na Białołęce i Woli. Różnica prawie 390 tys. zł
Skalę najlepiej pokazuje proste porównanie.
Przy średniej 14 178 zł za mkw. 50-metrowe mieszkanie na Białołęce kosztowałoby orientacyjnie około 708 900 zł.
20-procentowy wkład własny wynosiłby około 141 780 zł.
Przy średniej dla Woli wynoszącej 21 958 zł za mkw. ten sam metraż odpowiada już cenie około 1 097 900 zł.
20-procentowy wkład wynosiłby około 219 580 zł.
Różnica w orientacyjnej cenie 50-metrowego mieszkania wynosi więc aż 389 tys. zł.
Cena w ogłoszeniu to jeszcze nie cena transakcyjna
Jest jednak bardzo ważne zastrzeżenie. Większość najświeższych danych z lipca i sierpnia dotyczy cen ofertowych.
To kwoty, których oczekują sprzedający lub deweloperzy. Nie zawsze są identyczne z ceną wpisaną później do aktu notarialnego.
Najnowsze dostępne dane NBP dotyczące faktycznych transakcji obejmują obecnie I kwartał 2026 roku. Baza NBP jest aktualizowana kwartalnie.
Według danych opartych na tej bazie średnia cena transakcyjna w Warszawie wynosiła w I kwartale 2026 roku około 16 475 zł za mkw. na rynku pierwotnym oraz 16 393 zł za mkw. na rynku wtórnym.
To pokazuje, dlaczego podczas planowania zakupu trzeba odróżniać ceny z portali ogłoszeniowych od faktycznych cen transakcyjnych.
Masz wkład, ale bank może nie dać kredytu
To drugi etap problemu. Wkład własny jest tylko jednym z elementów wymaganych przy zakupie mieszkania finansowanego kredytem.
Bank musi jeszcze potwierdzić zdolność kredytową kupującego.
Jeżeli mieszkanie kosztuje około 900 tys. zł, a kupujący wnosi 180 tys. zł, pozostaje około 720 tys. zł finansowania.
Bank analizuje wtedy dochody, koszty utrzymania gospodarstwa domowego, istniejące kredyty i limity, historię kredytową, formę zatrudnienia oraz okres kredytowania.
Dlatego można mieć 200 tys. zł oszczędności i nadal otrzymać odmowę finansowania.
Po zakupie trzeba jeszcze urządzić mieszkanie
W przypadku rynku pierwotnego wysoka cena lokalu nie oznacza zazwyczaj, że możemy następnego dnia wnieść walizki i zamieszkać.
Mieszkanie w stanie deweloperskim trzeba wykończyć. Potrzebne są podłogi, drzwi wewnętrzne, łazienka, kuchnia, oświetlenie i wyposażenie.
Dlatego osoba, która zgromadziła dokładnie tyle pieniędzy, ile wynosi wymagany wkład własny, może znaleźć się w trudnej sytuacji już chwilę po podpisaniu umowy.
Do tego dochodzą koszty notarialne, sądowe oraz inne wydatki związane z transakcją i uruchomieniem finansowania.
200 tys. zł to ogromne oszczędności. W Warszawie mogą być dopiero początkiem
Nowe dane z 2026 roku pokazują skalę zmiany, która nastąpiła na rynku mieszkaniowym.
Przy średniej cenie nowego mieszkania wynoszącej ponad 1,117 mln zł, 200 tys. zł nie odpowiada nawet pełnym 20 proc. tej wartości.
Przy mniejszym mieszkaniu sytuacja może wyglądać lepiej. Podobnie w tańszej dzielnicy lub na rynku wtórnym.
Dlatego pytanie „ile trzeba mieć wkładu własnego?” nie ma jednej odpowiedzi. Różnica pomiędzy konkretnymi lokalizacjami może wynosić dziesiątki tysięcy złotych już na poziomie samego wkładu.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli masz obecnie 175 tys. zł oszczędności i planujesz zakup mieszkania w Warszawie, nie zakładaj automatycznie, że masz już wymagany wkład własny.
Przy średniej sierpniowej cenie około 17,5 tys. zł za mkw. kwota ta odpowiada mniej więcej 20 proc. orientacyjnej wartości 50-metrowego mieszkania. Przy nowych mieszkaniach deweloperskich średnie ceny są jednak wyższe.
Jeżeli dysponujesz 200 tys. zł, sytuacja jest znacznie lepsza, ale nadal nie oznacza automatycznej możliwości zakupu. Przy przeciętnej cenie ofertowej mieszkania na rynku deweloperskim wynoszącej ponad 1,1 mln zł 20-procentowy wkład przekracza 223 tys. zł.
Dlatego przed rozpoczęciem poszukiwań ustal trzy liczby: ile gotówki możesz rzeczywiście przeznaczyć na wkład, jak duży kredyt jest w stanie zaoferować Ci bank oraz ile pieniędzy pozostanie Ci po zakupie.
Nie warto przeznaczać całych oszczędności na wkład własny. Trzeba pozostawić pieniądze na koszty transakcji, remont lub wykończenie i przede wszystkim rezerwę finansową na nieprzewidziane wydatki.
Sprawdź również dzielnice. Według lipcowych danych różnica pomiędzy średnią ceną metra na Białołęce i Woli wynosi prawie 7800 zł. Przy mieszkaniu o powierzchni 50 mkw. przekłada się to orientacyjnie na niemal 390 tys. zł różnicy w cenie lokalu.
W Warszawie nawet 200 tys. zł oszczędności nie jest dziś gwarancją zakupu mieszkania. To może być dopiero bilet wstępu do rozmowy z bankiem. Ostatecznie liczą się jednocześnie cena konkretnego lokalu, wkład własny, zdolność kredytowa oraz pieniądze, które zostaną po odebraniu kluczy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.