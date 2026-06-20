Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu. Jest oddzielny warszawski wzór. Brak taryfy ulgowej. Białołęka, Wawer i Wilanów są w grupie ryzyka
Tabliczka z numerem kupiona w markecie budowlanym może nie wystarczyć w stolicy. Warszawa ma własny, odrębny system oznakowania adresowego – i o ile sam 30-dniowy termin na zawieszenie numeru wynika z ustawy ogólnopolskiej, to sposób wykonania tabliczki w stolicy reguluje dodatkowo miejski standard, o którym większość nowych właścicieli domów nawet nie wie.
Dlaczego problem dotyczy akurat tych dzielnic
Z analizy decyzji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego za 2024 rok wynika, że najwięcej pozwoleń na budowę w Warszawie wydano na Białołęce, w Wawrze, na Wilanowie i w Ursusie – to tam wciąż jest dostępna ziemia pod zabudowę jednorodzinną w cenach możliwych do przyjęcia jak na stolicę. W Śródmieściu, na Ochocie czy na Żoliborzu nowych domów z ogrodzeniem praktycznie nie powstaje – dominuje zabudowa wielorodzinna, gdzie tabliczkę montuje się na elewacji budynku, nie na płocie.
To właśnie sprawia, że problem 30-dniowego terminu na ogrodzeniu jest w Warszawie geograficznie skoncentrowany. Każdy nowy dom na Białołęce, w Wawrze czy na Wilanowie to nowy wniosek o numer porządkowy, nowe zawiadomienie z urzędu i nowy zegar odliczający 30 dni – a deweloperskie osiedla domów jednorodzinnych w tych dzielnicach rosną w tempie, które łatwo zgubić w natłoku innych formalności związanych z odbiorem domu.
Dwa różne urzędy – i dwa różne obowiązki
W Warszawie numer porządkowy ustala Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. To ten organ wysyła zawiadomienie, od którego zaczyna biec 30-dniowy termin na zamontowanie tabliczki – zgodnie z art. 47b ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Na tabliczce musi się znaleźć nie tylko sam numer, ale też nazwa ulicy lub placu.
Druga sprawa, o której nie wie większość warszawiaków: wykonanie tabliczki adresowej w stolicy podlega dodatkowo wzorowi Miejskiego Systemu Informacji (MSI), za który odpowiada Zarząd Dróg Miejskich, Wydział Miejskiego Systemu Informacji, przy ul. Chmielna 120. To oznacza, że tabliczka kupiona w sklepie budowlanym, formalnie zgodna z ustawą, może nie odpowiadać warszawskiemu standardowi wizualnemu – a to wciąż jest podstawą do zastrzeżeń przy kontroli.
Jak to zrobić zgodnie z warszawskim standardem
Żeby zlecić wykonanie tabliczki zgodnej z MSI, trzeba złożyć do Wydziału Miejskiego Systemu Informacji ZDM skan zawiadomienia o nadanym numerze porządkowym z Biura Geodezji i Katastru. Jeśli wniosek składa pełnomocnik – dodatkowo potwierdzenie opłaty skarbowej, którą można uiścić przelewem, w kasie urzędu albo w opłatomatach ZDM w budynku przy Chmielnej. Dokumentację techniczną ZDM przygotowuje w terminie do 7 dni roboczych. W praktyce więc cała procedura – od zawiadomienia o numerze do zamontowania zgodnej z warszawskim wzorem tabliczki – powinna zmieścić się w 30-dniowym terminie, ale wymaga ruszenia z formalnościami od razu, nie pod koniec terminu.
Mieszkańcy, którzy nie są pewni, czy ich nieruchomość ma już przypisany numer porządkowy albo jak wygląda procedura, mogą to sprawdzić przez miejskie centrum kontaktu Warszawa 19115 – bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.
250 zł mandatu – kto w stolicy go wystawia
Brak tabliczki po upływie 30 dni od zawiadomienia to wykroczenie z art. 64 Kodeksu wykroczeń, zagrożone grzywną do 250 zł albo naganą. W Warszawie kontrolę prowadzi Straż Miejska, która – jak w innych dużych miastach – korzysta z dostępu do elektronicznej ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA), prowadzonej właśnie przez Biuro Geodezji i Katastru. Funkcjonariusz może sprawdzić dokładną datę zawiadomienia o numerze porządkowym, zrobić zdjęcie nieruchomości i wystawić mandat bez wcześniejszego ostrzeżenia, jeśli termin minął.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź dwa urzędy, nie jeden
- Jeśli dostałeś zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego z Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy – masz 30 dni kalendarzowych na zamontowanie tabliczki, niezależnie od stanu remontu czy przeprowadzki.
- Zanim kupisz tabliczkę w markecie budowlanym, sprawdź wzór Miejskiego Systemu Informacji w Wydziale Miejskiego Systemu Informacji ZDM (Chmielna 120, tel. 22 55 89 460, msi@zdm.waw.pl) – to osobny standard obowiązujący tylko w Warszawie.
- Złóż do ZDM skan zawiadomienia o numerze porządkowym możliwie szybko – dokumentacja techniczna jest przygotowywana do 7 dni roboczych, a Tobie zostaje coraz mniej czasu z 30-dniowego limitu.
- Jeśli budujesz dom na Białołęce, w Wawrze, na Wilanowie lub w Ursusie – dzielnicach z największą liczbą nowych pozwoleń na budowę – ustaw to zadanie na liście formalności od razu po odbiorze domu, nie na koniec.
- Dom stoi głęboko na działce – tabliczka musi wisieć dodatkowo na ogrodzeniu, w miejscu widocznym z ulicy, nie tylko na elewacji budynku.
- Nie wiesz, czy Twoja nieruchomość ma już przypisany numer – zadzwoń do miejskiego centrum kontaktu Warszawa 19115 i sprawdź status, zamiast czekać na list.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.