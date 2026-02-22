Masz 30 dni na montaż, inaczej Straż Miejska wlepi mandat
Wprowadziłeś się do nowego domu i odłożyłeś powieszenie numeru na „kiedyś”? W 2026 roku takie zaniedbanie może Cię słono kosztować. Gminy w całym kraju rozpoczynają masowe kontrole posesji, wykorzystując nowoczesne systemy ewidencji, które automatycznie typują adresy do sprawdzenia. Strażnicy nie potrzebują już zaproszenia – podjeżdżają pod dom, wykonują zdjęcie dokumentujące brak oznakowania i bez taryfy ulgowej wystawiają mandat w wysokości 250 zł. Brak tabliczki to nie tylko ryzyko grzywny, ale także realne zagrożenie dla życia domowników oraz ogromne kłopoty przy próbie ubezpieczenia nieruchomości.
Zgodnie z Prawem geodezyjnym i kartograficznym, każdy właściciel ma dokładnie 30 dni kalendarzowych na zamontowanie tabliczki od momentu otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru. W 2026 roku samorządy szukają dodatkowych wpływów do budżetów, a uporządkowanie baz adresowych stało się priorytetem. Funkcjonariusze mają ułatwione zadanie: systemy teleinformatyczne precyzyjnie wskazują im, komu upłynął ustawowy termin na dopełnienie tego obowiązku.
30 dni i ani dnia dłużej. Prawo jest bezwzględne
Termin na oznakowanie budynku jest sztywny i nie podlega negocjacjom, niezależnie od tego, czy nieruchomość jest w trakcie remontu, czy właściciel przebywa na urlopie.
Podstawa prawna: Obowiązek wynika z art. 47b ust. 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a kara za jego niedopełnienie z art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń.
Wysokość kary: Za brak numeru grozi grzywna w wysokości do 250 zł lub nagana.
Szybka egzekucja: Procedura kontrolna trwa kilka minut – zdjęcie budynku, weryfikacja daty w systemie i wystawienie mandatu.
Gdzie zamontować: Tabliczka musi być widoczna – można ją powiesić na ścianie frontowej (wysokość 150-200 cm) lub na ogrodzeniu, jeśli dom stoi głębiej na działce.
Pułapka oświetlenia: Czy Twój numer musi być widoczny w nocy?
W 2026 roku wokół oświetlenia numeru domu panuje spore zamieszanie prawne, które strażnicy miejscy potrafią wykorzystać na korzyść budżetu gminy.
- Zmiana przepisów: W 2023 roku uchylono bezpośredni nakaz oświetlania tabliczki z ustawy geodezyjnej, ale odpowiedni zapis wciąż widnieje w Kodeksie wykroczeń.
- Interpretacja straży: Funkcjonariusze argumentują, że tabliczka w „widocznym miejscu” musi być czytelna także po zmroku, zwłaszcza zimą.
- Rozwiązania solarne: Najtańszym sposobem na uniknięcie sporów jest tabliczka LED z panelem solarnym (koszt 80-150 zł), która świeci samodzielnie.
- Test widoczności:** Jeśli kierowca jadący 40 km/h nie jest w stanie odczytać Twojego numeru o godzinie 20:00, ryzykujesz mandat.
Ryzyko, którego nie widać: Ubezpieczenie i służby ratunkowe
Brak tabliczki to nie tylko problem z urzędem, ale potencjalny dramat w sytuacjach kryzysowych.
Dla służb ratunkowych, takich jak pogotowie czy straż pożarna, każda sekunda szukania właściwego adresu może decydować o przeżyciu domowników. Choć systemy GPS pomagają, często „pinezki” na nowych osiedlach są przesunięte o kilkaset metrów, a nieczytelny numer zmusza ratowników do zawracania. Co więcej, ubezpieczyciele mogą wykorzystać brak oznakowania nieruchomości do obniżenia wypłaty odszkodowania po pożarze lub kradzieży, argumentując, że właściciel nie dopełnił obowiązków prawnych związanych z utrzymaniem posesji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.