Masz 56 lat i straciłeś pracę? Możesz otrzymywać 1893 zł brutto co miesiąc!
Osoby po 56. roku życia, które straciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych, mogą otrzymywać świadczenie przedemerytalne w wysokości 1893,41 zł brutto miesięcznie. To wsparcie działa jak finansowy pomost aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.
Świadczenie przedemerytalne 2025. Nawet 1893 zł brutto co miesiąc dla osób po 56. roku życia
Niektóre osoby, które utraciły pracę w późnym etapie kariery zawodowej, mogą liczyć na stałe, comiesięczne wsparcie finansowe – i to bez konieczności przechodzenia na emeryturę. Świadczenie przedemerytalne, bo o nim mowa, w 2025 roku wynosi 1893,41 zł brutto, czyli około 1417,90 zł „na rękę”. Dla wielu to realna pomoc w okresie między utratą zatrudnienia a uzyskaniem prawa do emerytury.
Ochrona przedemerytalna – kiedy działa, a kiedy nie
Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego pozostały mniej niż cztery lata, są objęci szczególną ochroną przed wypowiedzeniem. Oznacza to, że kobiety po 56. roku życia i mężczyźni po ukończeniu 61 lat, spełniający wymagany staż ubezpieczeniowy, nie mogą być zwolnieni. Wyjątkiem są m.in. likwidacja lub upadłość firmy czy zatrudnienie na czas określony kończące się przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Czym jest świadczenie przedemerytalne
Jeśli mimo ochrony dojdzie do utraty pracy z przyczyn niezależnych od pracownika, można ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. Jest ono wypłacane co miesiąc do momentu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego i ma zapewnić środki do życia osobom, które ze względu na wiek i sytuację na rynku pracy mają niewielkie szanse na nowe zatrudnienie.
Warunki przyznania świadczenia
Aby otrzymać świadczenie przedemerytalne, trzeba spełnić kilka wymogów:
- utrata pracy musi nastąpić z przyczyn niezależnych od pracownika, np. w wyniku likwidacji zakładu lub zwolnienia grupowego,
- konieczna jest rejestracja w urzędzie pracy i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych przez co najmniej 180 dni,
- wymagany jest odpowiedni staż ubezpieczeniowy: minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn w przypadku utraty pracy w wieku 56/61 lat,
- osoby z dłuższym stażem (30 lat dla kobiet, 35 lat dla mężczyzn) mogą ubiegać się o świadczenie wcześniej – odpowiednio w wieku 55 i 60 lat.
Od 1 marca 2025 roku świadczenie wynosi 1893,41 zł brutto (ok. 1417,90 zł netto). Można je pobierać do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Po jego przekroczeniu ZUS automatycznie zamienia świadczenie na emeryturę, bez konieczności składania nowego wniosku.
Dla osób, które w drugiej połowie życia zawodowego straciły pracę, świadczenie przedemerytalne stanowi nie tylko pomoc finansową, ale i zabezpieczenie przed wpadnięciem w ubóstwo przed osiągnięciem prawa do emerytury.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.