Masz 60 lat? Z tą kartą zapłacisz mniej za chleb, nabiał i leki. Rabaty w tysiącach punktów w całej Polsce
Seniorzy po 60. roku życia mogą realnie obniżyć codzienne wydatki. Wystarczy wyrobić specjalną kartę, która uprawnia do zniżek w sklepach spożywczych, piekarniach, cukierniach, punktach medycznych i wielu innych miejscach w całym kraju.
Zniżki na codzienne zakupy
Ogólnopolska Karta Seniora to program skierowany do osób, które ukończyły 60 lat. Jej posiadacze mogą liczyć na rabaty na podstawowe produkty spożywcze, w tym pieczywo, warzywa, owoce, nabiał, masło czy wyroby cukiernicze. W wielu punktach dostępne są również obniżki na artykuły garmażeryjne, kosmetyki oraz suplementy diety.
Obecnie karta jest honorowana w tysiącach punktów handlowych i usługowych w całej Polsce. Lista partnerów jest na bieżąco aktualizowana.
Kto może wyrobić kartę
Z programu może skorzystać każda osoba, która skończyła 60 lat. Nie ma znaczenia wysokość dochodów ani to, czy dana osoba jest emerytem. Uprawnieni są zarówno seniorzy aktywni zawodowo, jak i osoby pobierające świadczenia.
Karta nie zawiera wrażliwych danych osobowych. Przypisany jest do niej indywidualny numer, a przy korzystaniu ze zniżek wystarczy jej okazanie w punkcie partnerskim.
Nie tylko sklepy. Gdzie jeszcze działają rabaty
Program obejmuje także:
sanatoria i uzdrowiska,
usługi medyczne, w tym rehabilitację i stomatologię,
restauracje i kawiarnie,
hotele i obiekty noclegowe,
salony fryzjerskie i kosmetyczne,
instytucje kultury, takie jak kina, teatry i muzea.
Dzięki temu seniorzy mogą nie tylko taniej robić zakupy, ale też korzystać z tańszych usług zdrowotnych i kulturalnych.
Ile kosztuje karta
Standardowa opłata wynosi 35 zł za rok lub 50 zł za dwa lata. W gminach uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” karta jest bezpłatna, ponieważ koszt pokrywa samorząd.
Jak wyrobić dokument
Aby otrzymać kartę, należy wypełnić formularz dostępny na stronie programu i przesłać go zgodnie z instrukcją. W niektórych gminach dokument można uzyskać bezpośrednio w urzędzie.
Czym różni się od legitymacji emeryta
Legitymacja emeryta lub rencisty potwierdza status osoby pobierającej świadczenie i daje prawo do ulg ustawowych, głównie w komunikacji i instytucjach publicznych.
Ogólnopolska Karta Seniora działa w oparciu o partnerów komercyjnych i daje dostęp do rabatów w prywatnych sklepach, restauracjach czy placówkach medycznych. Oba dokumenty mogą się wzajemnie uzupełniać.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli masz 60 lat lub więcej, możesz obniżyć codzienne wydatki, korzystając z dostępnych rabatów. Przy rosnących cenach żywności i usług nawet kilka procent zniżki w wielu miejscach może przynieść realne oszczędności w domowym budżecie.
Warto sprawdzić, czy Twoja gmina uczestniczy w programie i jakie punkty w Twojej okolicy honorują kartę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.