Masz butelki bez kaucji? Lidl zaczyna za nie płacić. Czas jest ograniczony
Lidl wprowadza nowe rozwiązanie dla klientów oddających puszki i plastikowe butelki bez kaucji. Od kwietnia w wybranych sklepach można otrzymać kupony na zakupy, ale tylko przy spełnieniu określonych warunków. Zmiany mają zachęcić do recyklingu i jednocześnie przyciągnąć klientów dodatkowymi korzyściami.
Lidl wprowadził nowe zasady dotyczące zwrotu puszek i plastikowych butelek, które nie są objęte systemem kaucyjnym. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2026 roku w wybranych sklepach sieci. W praktyce oznacza to możliwość uzyskania kuponów na zakupy za oddane opakowania, choć program działa na określonych zasadach.
Nowa akcja Lidla obejmuje wyłącznie opakowania nieobjęte systemem kaucyjnym, czyli plastikowe butelki oraz puszki, za które nie przysługuje standardowa kaucja. Klienci mogą oddawać je do specjalnych automatów znajdujących się w wybranych sklepach. W zamian otrzymują kupony rabatowe, których wartość zależy od liczby zwróconych opakowań. Program ma charakter czasowy – potrwa do 30 czerwca 2026 roku.
System kaucyjny w Polsce nie obejmuje jeszcze wszystkich typów opakowań. Lidl postanowił wykorzystać tę lukę, wprowadzając własne rozwiązanie, które ma zachęcić klientów do segregacji i zwrotu także tych odpadów, które nie podlegają kaucji. Za każdą oddaną puszkę lub butelkę klient otrzymuje 10 groszy. Maksymalna wartość jednego kuponu wynosi 70 zł, co oznacza limit liczby opakowań oddawanych w jednej transakcji.
Kupony można je wykorzystać wyłącznie na zakupy w sklepie, w którym zostały wydane.
Jak działają nowe zasady
Aby skorzystać z programu, należy spełnić kilka warunków. Opakowania muszą być:
- niezgniecione i nieuszkodzone,
- czyste i opróżnione z zawartości,
- posiadać czytelną etykietę z kodem kreskowym.
Automaty nie przyjmują wszystkich rodzajów opakowań. Wykluczone są m.in. butelki po produktach mlecznych, olejach czy syropach. Istotne jest również to, że pracownicy sklepu nie przyjmują opakowań ręcznie – cały proces odbywa się wyłącznie przez automaty. Kupony otrzymane za zwrot opakowań mają określony termin ważności – można je wykorzystać w ciągu 30 dni. Po tym czasie tracą ważność.
Nowe rozwiązanie może być korzystne dla osób regularnie oddających opakowania. Choć stawka jednostkowa jest niewielka, przy większej liczbie zwrotów można uzyskać realne oszczędności przy zakupach. Jednocześnie program wymaga spełnienia konkretnych warunków i dostępny jest tylko w wybranych lokalizacjach. Oznacza to, że nie wszyscy klienci będą mogli z niego skorzystać od razu.
Zmiany wpisują się w szerszy trend zachęcania do recyklingu i ograniczania odpadów, ale w praktyce to klienci zdecydują, czy nowe rozwiązanie okaże się dla nich opłacalne.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.