Masz czas tylko do końca miesiąca. Seniorzy mogą stracić pieniądze przez jeden brakujący krok
Wielu emerytów żyje w przekonaniu, że skoro Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozliczył ich automatycznie, to nie muszą już nic robić. Tymczasem w praktyce oznacza to, że mogą stracić realne pieniądze lub wpływ na to, co się z nimi stanie. Kluczowy termin zbliża się szybko i kończy się wraz z ostatnim dniem miesiąca.
Chodzi o rozliczenie podatku i możliwość przekazania jego części na wybrany cel. Każdy emeryt i rencista ma prawo zdecydować, gdzie trafi część jego podatku, ale aby tak się stało, trzeba wykonać prostą czynność. Bez tego pieniądze nie zostaną wykorzystane zgodnie z wolą podatnika i pozostaną w budżecie państwa.
Automatyczne rozliczenie przez ZUS ułatwia formalności, ale jednocześnie usypia czujność. System działa poprawnie pod względem podatkowym, jednak nie podejmuje decyzji za podatnika w kwestii przekazania środków. Jeśli ktoś nie zareaguje, traci możliwość wsparcia wybranej organizacji, a pieniądze przepadają w praktyce bez jego udziału.
Rozwiązanie jest bardzo proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy złożyć krótki formularz, w którym wskazuje się numer organizacji, do której mają trafić środki. Można to zrobić przez internet, pocztą albo osobiście w urzędzie. Całość zajmuje kilka minut, a może mieć realny wpływ na działalność fundacji, stowarzyszeń czy lokalnych inicjatyw.
Termin jest jednak nieprzekraczalny. Po jego upływie urząd nie uwzględni żadnych zmian, nawet jeśli dokument zostanie złożony z jednodniowym opóźnieniem. Wtedy decyzja zapada automatycznie, a podatnik traci możliwość wyboru.
Warto też zwrócić uwagę na sytuację osób, które otrzymały inne formularze podatkowe niż standardowe rozliczenie z ZUS. W takich przypadkach może pojawić się nadpłata podatku, którą można odzyskać, ale tylko pod warunkiem aktywnego działania. Bez tego pieniądze mogą nie trafić na konto tak szybko, jak mogłyby.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli jesteś emerytem lub rencistą, warto sprawdzić swoje rozliczenie i poświęcić chwilę na wykonanie prostego kroku. To niewielki wysiłek, który decyduje o tym, gdzie trafią Twoje pieniądze i czy w ogóle wykorzystasz dostępne możliwości. W tym przypadku bierność oznacza stratę, a czas na reakcję jest ograniczony.
