Masz dom jednorodzinny? Ten obowiązek musisz spełnić raz w roku. Kary są dotkliwe.

Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy? Prawo w 2026 roku

Odpowiedź brzmi: tak. Zgodnie z Prawem budowlanym, każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku. W przypadku domów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno, pellet), czyszczenie komina powinno odbywać się nawet częściej cztery razy w roku, a przy gazie i oleju dwa razy w roku.

W 2026 roku kluczową zmianą jest pełna integracja z systemem CEEB. Kominiarz po zakończeniu pracy ma obowiązek wystawić tzw. e-protokół. Jest to jedyna ważna forma potwierdzenia wykonania usługi. Jeśli Twojego przeglądu nie ma w systemie, w świetle prawa – on się nie odbył.