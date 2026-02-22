Masz dom jednorodzinny? Ten obowiązek musisz spełnić raz w roku. Kary są dotkliwe.
Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy? Prawo w 2026 roku
Odpowiedź brzmi: tak. Zgodnie z Prawem budowlanym, każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku. W przypadku domów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno, pellet), czyszczenie komina powinno odbywać się nawet częściej cztery razy w roku, a przy gazie i oleju dwa razy w roku.
W 2026 roku kluczową zmianą jest pełna integracja z systemem CEEB. Kominiarz po zakończeniu pracy ma obowiązek wystawić tzw. e-protokół. Jest to jedyna ważna forma potwierdzenia wykonania usługi. Jeśli Twojego przeglądu nie ma w systemie, w świetle prawa – on się nie odbył.
Ile kosztuje kominiarz w 2026 roku? Tabela cen (Warszawa i okolice)
Ceny usług kominiarskich wzrosły ze względu na koszty dojazdu, specjalistyczny sprzęt do inspekcji kamerą oraz opłaty administracyjne związane z systemem cyfrowym. Poniżej przedstawiamy uśredniony cennik dla domu jednorodzinnego:
|Rodzaj usługi
|Cena szacunkowa (brutto)
|Co obejmuje?
|Przegląd roczny + e-protokół
|250 – 400 zł
|Sprawdzenie drożności, szczelności i ciągu
|Czyszczenie komina (paliwo stałe)
|150 – 250 zł
|Mechaniczne usuwanie sadzy i osadów
|Inspekcja kamerą kominową
|200 – 350 zł
|Lokalizacja pęknięć i zatorów wewnątrz przewodu
|Udrożnienie przewodu (np. gniazda)
|od 300 zł
|Prace interwencyjne (cena ustalana indywidualnie)
*W mniejszych miejscowościach ceny mogą być niższe o około 20-30% w porównaniu do Warszawy.
Co obejmuje profesjonalne czyszczenie komina?
Prawidłowo wykonana usługa w 2026 roku to nie tylko „szczotka i lina”. Nowoczesny kominiarz wykonuje szereg czynności:
- Czyszczenie mechaniczne: Usunięcie sadzy, która jest przyczyną groźnych pożarów kominów.
- Kontrola szczelności: Sprawdzenie, czy spaliny nie dostają się do pomieszczeń mieszkalnych.
- Pomiar ciągu kominowego: Użycie anemometru, aby upewnić się, że wentylacja działa poprawnie.
- Weryfikacja nasad kominowych: Sprawdzenie stanu zakończeń komina nad dachem.
- Wpis do bazy CEEB: Wygenerowanie e-protokołu, który otrzymasz na e-mail lub zobaczysz w aplikacji mObywatel.
Co to oznacza dla Twojego portfela i ubezpieczenia?
Brak przeglądu kominiarskiego to nie tylko ryzyko pożaru, ale potężna pułapka finansowa:
- Odmowa wypłaty odszkodowania: To najważniejszy punkt. Jeśli dojdzie do pożaru domu, a w systemie CEEB nie będzie aktualnego e-protokołu, ubezpieczyciel z prawdopodobieństwem 99% odmówi wypłaty odszkodowania. W 2026 roku firmy ubezpieczeniowe mają bezpośredni wgląd do bazy przeglądów.
- Kary administracyjne: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł za brak przeglądu. W skrajnych przypadkach zaniedbań kwota ta może wzrosnąć do 5 000 zł.
- Wydajność kotła: Zanieczyszczony komin to gorszy ciąg. Gorszy ciąg to niepełne spalanie opału. Czysty komin pozwala zaoszczędzić od 5% do 10% kosztów opału (gaz, drewno, węgiel) w skali sezonu grzewczego.
- Życie i zdrowie: Zatrucie tlenkiem węgla (czadem) to najczęstsza przyczyna tragedii w domach z niesprawną wentylacją. Wydanie 300 zł rocznie na kominiarza to najtańsza polisa na życie.
Źródło: Opracowanie na podstawie przepisów Prawa budowlanego, wytycznych CEEB oraz aktualnego cennika usług kominiarskich na rok 2026 opracowanego przez serwis Forsal.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.