Masz dom jednorodzinny? Ten obowiązek musisz spełnić raz w roku. Kary są dotkliwe.

22 lutego 2026 14:18 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Właściciele domów jednorodzinnych w 2026 roku muszą pamiętać o czymś więcej niż tylko o wyczyszczeniu sadzy. Cyfryzacja usług kominiarskich stała się faktem, a tradycyjne papierowe zaświadczenia odeszły do lamusa. Ile kosztuje wizyta fachowca w 2026 roku? Jakie kary grożą za brak wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)? Wyjaśniamy wszystko, co musisz wiedzieć o przeglądzie komina.

Zobacz również:

Fot. Pixabay

Czy przegląd kominiarski jest obowiązkowy? Prawo w 2026 roku

Odpowiedź brzmi: tak. Zgodnie z Prawem budowlanym, każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek przeprowadzenia kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) co najmniej raz w roku. W przypadku domów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno, pellet), czyszczenie komina powinno odbywać się nawet częściej cztery razy w roku, a przy gazie i oleju dwa razy w roku.

W 2026 roku kluczową zmianą jest pełna integracja z systemem CEEB. Kominiarz po zakończeniu pracy ma obowiązek wystawić tzw. e-protokół. Jest to jedyna ważna forma potwierdzenia wykonania usługi. Jeśli Twojego przeglądu nie ma w systemie, w świetle prawa – on się nie odbył.

Zobacz również:

Ile kosztuje kominiarz w 2026 roku? Tabela cen (Warszawa i okolice)

Ceny usług kominiarskich wzrosły ze względu na koszty dojazdu, specjalistyczny sprzęt do inspekcji kamerą oraz opłaty administracyjne związane z systemem cyfrowym. Poniżej przedstawiamy uśredniony cennik dla domu jednorodzinnego:

Rodzaj usługi Cena szacunkowa (brutto) Co obejmuje?
Przegląd roczny + e-protokół 250 – 400 zł Sprawdzenie drożności, szczelności i ciągu
Czyszczenie komina (paliwo stałe) 150 – 250 zł Mechaniczne usuwanie sadzy i osadów
Inspekcja kamerą kominową 200 – 350 zł Lokalizacja pęknięć i zatorów wewnątrz przewodu
Udrożnienie przewodu (np. gniazda) od 300 zł Prace interwencyjne (cena ustalana indywidualnie)

*W mniejszych miejscowościach ceny mogą być niższe o około 20-30% w porównaniu do Warszawy.

Co obejmuje profesjonalne czyszczenie komina?

Prawidłowo wykonana usługa w 2026 roku to nie tylko „szczotka i lina”. Nowoczesny kominiarz wykonuje szereg czynności:

  • Czyszczenie mechaniczne: Usunięcie sadzy, która jest przyczyną groźnych pożarów kominów.
  • Kontrola szczelności: Sprawdzenie, czy spaliny nie dostają się do pomieszczeń mieszkalnych.
  • Pomiar ciągu kominowego: Użycie anemometru, aby upewnić się, że wentylacja działa poprawnie.
  • Weryfikacja nasad kominowych: Sprawdzenie stanu zakończeń komina nad dachem.
  • Wpis do bazy CEEB: Wygenerowanie e-protokołu, który otrzymasz na e-mail lub zobaczysz w aplikacji mObywatel.

Co to oznacza dla Twojego portfela i ubezpieczenia?

Brak przeglądu kominiarskiego to nie tylko ryzyko pożaru, ale potężna pułapka finansowa:

  • Odmowa wypłaty odszkodowania: To najważniejszy punkt. Jeśli dojdzie do pożaru domu, a w systemie CEEB nie będzie aktualnego e-protokołu, ubezpieczyciel z prawdopodobieństwem 99% odmówi wypłaty odszkodowania. W 2026 roku firmy ubezpieczeniowe mają bezpośredni wgląd do bazy przeglądów.
  • Kary administracyjne: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może nałożyć mandat w wysokości do 500 zł za brak przeglądu. W skrajnych przypadkach zaniedbań kwota ta może wzrosnąć do 5 000 zł.
  • Wydajność kotła: Zanieczyszczony komin to gorszy ciąg. Gorszy ciąg to niepełne spalanie opału. Czysty komin pozwala zaoszczędzić od 5% do 10% kosztów opału (gaz, drewno, węgiel) w skali sezonu grzewczego.
  • Życie i zdrowie: Zatrucie tlenkiem węgla (czadem) to najczęstsza przyczyna tragedii w domach z niesprawną wentylacją. Wydanie 300 zł rocznie na kominiarza to najtańsza polisa na życie.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie przepisów Prawa budowlanego, wytycznych CEEB oraz aktualnego cennika usług kominiarskich na rok 2026 opracowanego przez serwis Forsal.

 

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl