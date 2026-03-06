Masz dom lub mieszkanie? Sprawdź termin do 15 marca. Spóźnienie może oznaczać wysoką karę
Właściciele nieruchomości w całej Polsce powinni pilnie sprawdzić skrzynki pocztowe i terminy płatności. Do 15 marca przypada termin uregulowania pierwszej raty podatku od nieruchomości. Obowiązek dotyczy zarówno właścicieli domów jednorodzinnych, jak i mieszkań w blokach. Spóźnienie z zapłatą może oznaczać naliczenie odsetek, a w skrajnych przypadkach nawet bardzo wysoką grzywnę.
Podatek od nieruchomości to jedna z podstawowych opłat lokalnych, którą co roku muszą regulować właściciele budynków i gruntów. Wysokość podatku ustalana jest przez gminy, jednak nie może przekraczać maksymalnych stawek określonych przez Ministerstwo Finansów.
Pierwszy ważny termin dla podatników przypada w połowie marca.
Do 15 marca trzeba zapłacić podatek
Osoby posiadające dom lub mieszkanie powinny pamiętać o zapłacie pierwszej raty podatku od nieruchomości najpóźniej do 15 marca 2026 roku.
W większości przypadków podatek jest rozłożony na cztery raty płatne w ciągu roku. Terminy wyglądają następująco:
15 marca
15 maja
15 września
15 listopada
Nie każdy jednak płaci podatek w ratach. Jeżeli całkowita kwota podatku za rok nie przekracza 100 zł, trzeba zapłacić ją jednorazowo.
Decyzję wysyła urząd gminy
Właściciele nieruchomości otrzymują informację o wysokości podatku w specjalnej decyzji podatkowej wysyłanej przez urząd gminy lub miasta.
Warto sprawdzić skrzynkę pocztową, ponieważ dokumenty często doręczane są listem poleconym.
Jeżeli decyzja dotrze później, podatnik nie musi się obawiać przekroczenia terminu. Prawo przewiduje w takiej sytuacji 14 dni na zapłatę od momentu odebrania decyzji.
Kary za spóźnienie
Najlepiej nie odkładać płatności na ostatnią chwilę. Brak zapłaty w terminie powoduje naliczenie odsetek za zwłokę.
Jeżeli podatnik długo unika płatności, sprawa może zostać skierowana do postępowania egzekucyjnego. W skrajnych przypadkach grozi także grzywna sięgająca nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Dlatego eksperci radzą, aby uregulować należność od razu po otrzymaniu decyzji z urzędu.
Jakie są maksymalne stawki podatku w 2026 roku
Wysokość podatku zależy od rodzaju nieruchomości oraz jej powierzchni. Gminy mogą ustalać własne stawki, ale nie wyższe niż maksymalne limity określone przez państwo.
W 2026 roku maksymalne stawki wynoszą m.in.:
Grunty związane z działalnością gospodarczą – do 1,45 zł za m²
Pozostałe grunty – do 0,77 zł za m²
Budynki mieszkalne – do 1,25 zł za m² powierzchni użytkowej
Budynki związane z działalnością gospodarczą – do 35,53 zł za m²
Budynki związane z ochroną zdrowia – do 7,27 zł za m²
W wielu gminach stosowane są właśnie te maksymalne stawki.
Kto musi płacić podatek
Podatek od nieruchomości płacą nie tylko właściciele domów jednorodzinnych.
Obowiązek dotyczy również:
właścicieli mieszkań wpisanych do księgi wieczystej
użytkowników wieczystych gruntów publicznych
posiadaczy nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządów
posiadaczy samoistnych, czyli osób korzystających z nieruchomości jak właściciel
Najemcy mieszkań nie płacą podatku od nieruchomości bezpośrednio do urzędu.
Co to oznacza dla właścicieli
Dla właścicieli mieszkań i domów oznacza to konieczność pilnowania terminów płatności. Podatek od nieruchomości jest obowiązkowy i dotyczy milionów Polaków.
Brak wpłaty w terminie może skutkować dodatkowymi kosztami, dlatego najlepiej sprawdzić decyzję z urzędu i zapłacić należność jeszcze przed 15 marca.
