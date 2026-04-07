Masz dom lub mieszkanie? Zbliża się ważny termin! Kary sięgają 5000 złotych. Właściciele nieruchomości w Warszawie i okolicy pod lupą.
Zegar tyka dla milionów Polaków posiadających domy i mieszkania. Zbliża się ostateczny termin na złożenie kluczowych deklaracji dotyczących źródeł ciepła oraz stanu technicznego budynków. Brak zgłoszenia lub podanie nieprawdy w oficjalnych rejestrach może skutkować dotkliwymi karami finansowymi, które nakładane będą w trybie administracyjnym. Sprawdź, kogo dotyczy ten obowiązek i jakie kwoty widnieją w nowym taryfikatorze.
Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz dopełnienia formalności związanych z podatkiem od nieruchomości. Fiskus oraz urzędy miast coraz ściślej weryfikują dane, porównując je z faktycznym stanem zagospodarowania działek i budynków.
|Rodzaj obowiązku
|Termin ustawowy
|Wysokość kary
|Deklaracja CEEB (nowe źródło)
|14 dni od uruchomienia
|do 500 zł (mandat) / 5000 zł (sąd)
|Informacja o nieruchomości (IN-1)
|14 dni od zmiany stanu
|Kary skarbowe (do kilku tys. zł)
|Świadectwo charakterystyki energ.
|Przy wynajmie/sprzedaży
|do 5 000 zł
|Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania
|Przed dokonaniem zmiany
|Opłata legalizacyjna (bardzo wysoka)
- Wiaty i garaże: Jeśli są trwale związane z gruntem, podlegają opodatkowaniu.
- Baseny i altany: Często wymagają zgłoszenia i wpływają na wysokość daniny.
- Zmiana ogrzewania: Wymiana „kopciucha” na pompę ciepła musi być odnotowana w CEEB w ciągu 14 dni.
Dlaczego warto sprawdzić dokumenty już teraz?
Wielu właścicieli nieruchomości żyje w przekonaniu, że jednorazowe złożenie deklaracji lata temu załatwia sprawę na zawsze. Fakty są jednak inne: każda istotna zmiana w budynku od termomodernizacji po dobudowanie tarasu wymaga odnotowania w odpowiednich rejestrach. Przeoczenie tych terminów nie jest już traktowane pobłażliwie. W dobie cyfryzacji administracji, systemy takie jak CEEB są automatycznie parowane z danymi z ewidencji gruntów i budynków, co sprawia, że każda rozbieżność szybko wychodzi na jaw.
Kary finansowe to tylko jeden z problemów. Brak aktualnych dokumentów, takich jak świadectwo charakterystyki energetycznej czy poprawny wpis w CEEB, może skutecznie zablokować sprzedaż nieruchomości lub wynajem lokalu, a nawet uniemożliwić uzyskanie dotacji z programów takich jak „Czyste Powietrze”. Warto poświęcić chwilę na weryfikację swoich zgłoszeń online większość z nich można sprawdzić i uzupełnić przez profil zaufany bez wychodzenia z domu. Kosztuje to kilka minut, a może zaoszczędzić tysiące złotych, które w przeciwnym razie trafią do kasy państwa w formie grzywny.
