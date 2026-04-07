Masz dom lub mieszkanie? Zbliża się ważny termin! Kary sięgają 5000 złotych. Właściciele nieruchomości w Warszawie i okolicy pod lupą.

7 kwietnia 2026 22:34 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Zegar tyka dla milionów Polaków posiadających domy i mieszkania. Zbliża się ostateczny termin na złożenie kluczowych deklaracji dotyczących źródeł ciepła oraz stanu technicznego budynków. Brak zgłoszenia lub podanie nieprawdy w oficjalnych rejestrach może skutkować dotkliwymi karami finansowymi, które nakładane będą w trybie administracyjnym. Sprawdź, kogo dotyczy ten obowiązek i jakie kwoty widnieją w nowym taryfikatorze.

Kogo dotyczy obowiązek zgłoszenia?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do aktualizacji danych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) oraz dopełnienia formalności związanych z podatkiem od nieruchomości. Fiskus oraz urzędy miast coraz ściślej weryfikują dane, porównując je z faktycznym stanem zagospodarowania działek i budynków.

Rodzaj obowiązku Termin ustawowy Wysokość kary
Deklaracja CEEB (nowe źródło) 14 dni od uruchomienia do 500 zł (mandat) / 5000 zł (sąd)
Informacja o nieruchomości (IN-1) 14 dni od zmiany stanu Kary skarbowe (do kilku tys. zł)
Świadectwo charakterystyki energ. Przy wynajmie/sprzedaży do 5 000 zł
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania Przed dokonaniem zmiany Opłata legalizacyjna (bardzo wysoka)
Uwaga na „ukryte” kontrole:Gminy coraz częściej korzystają z drona oraz analizy zdjęć lotniczych, aby wykryć niezgłoszone obiekty, takie jak:

  • Wiaty i garaże: Jeśli są trwale związane z gruntem, podlegają opodatkowaniu.
  • Baseny i altany: Często wymagają zgłoszenia i wpływają na wysokość daniny.
  • Zmiana ogrzewania: Wymiana „kopciucha” na pompę ciepła musi być odnotowana w CEEB w ciągu 14 dni.

Dlaczego warto sprawdzić dokumenty już teraz?

Wielu właścicieli nieruchomości żyje w przekonaniu, że jednorazowe złożenie deklaracji lata temu załatwia sprawę na zawsze. Fakty są jednak inne: każda istotna zmiana w budynku od termomodernizacji po dobudowanie tarasu wymaga odnotowania w odpowiednich rejestrach. Przeoczenie tych terminów nie jest już traktowane pobłażliwie. W dobie cyfryzacji administracji, systemy takie jak CEEB są automatycznie parowane z danymi z ewidencji gruntów i budynków, co sprawia, że każda rozbieżność szybko wychodzi na jaw.

Kary finansowe to tylko jeden z problemów. Brak aktualnych dokumentów, takich jak świadectwo charakterystyki energetycznej czy poprawny wpis w CEEB, może skutecznie zablokować sprzedaż nieruchomości lub wynajem lokalu, a nawet uniemożliwić uzyskanie dotacji z programów takich jak „Czyste Powietrze”. Warto poświęcić chwilę na weryfikację swoich zgłoszeń online większość z nich można sprawdzić i uzupełnić przez profil zaufany bez wychodzenia z domu. Kosztuje to kilka minut, a może zaoszczędzić tysiące złotych, które w przeciwnym razie trafią do kasy państwa w formie grzywny.

Źródło: Opracowanie na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz analizy serwisu Business Insider Polska (kwiecień 2026).

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl