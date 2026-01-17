Masz dom? Miasto rozdaje tysiące złotych, ale stawia twarde warunki. Jeden błąd i stracisz 10 000 zł
Masz dość wywożenia nieczystości i smrodu pod oknami? To ostatni dzwonek, by pozbyć się problemu na koszt miasta. Ruszyła wielka akcja likwidacji szamb, w której do wzięcia jest nawet 10 000 złotych. Ale uwaga! Urzędnicy będą bezwzględni – jeśli zaczniesz prace za wcześnie lub pomylisz kolejność kroków, nie zobaczysz ani grosza. Zegar zaczął tykać 15 stycznia.
Wrocław wypowiada wojnę szambom. Od 15 stycznia 2026 roku Wydział Środowiska przyjmuje wnioski o gigantyczne dopłaty do podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Stawka jest wysoka, bo miasto deklaruje pokrycie aż 80 proc. udokumentowanych kosztów inwestycji. Jednak pieniądze te nie leżą na ulicy – aby po nie sięgnąć, trzeba przejść przez biurokratyczne sito.
Ile można zyskać? Kwoty robią wrażenie
Program skierowany jest do konkretnych grup odbiorców, a limity dofinansowania zostały ściśle określone:
- Osoby fizyczne (właściciele domów) mogą otrzymać maksymalnie 6000 zł.
- Wspólnoty mieszkaniowe mogą liczyć na wsparcie rzędu 10 000 zł.
Dla wielu domowych budżetów to jedyna szansa na uniknięcie w przyszłości drakońskich kar za nielegalne odprowadzanie ścieków i rosnących kosztów wywozu nieczystości.
Śmiertelna pułapka formalna. „Najpierw papier, potem łopata”
Największe zagrożenie dla wnioskodawców kryje się w harmonogramie prac. Urząd Miasta Wrocławia stawia sprawę jasno: wszelkie prace i koszty związane z inwestycją mogą zostać rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy dotacyjnej.
Jeśli pospieszysz się i wbijesz łopatę przed złożeniem podpisu na dokumencie, stracisz prawo do dotacji. Co więcej, urzędnicy nie uwierzą na słowo. Po złożeniu wniosku przeprowadzana jest obowiązkowa wizja lokalna, która ma potwierdzić, że na terenie nieruchomości faktycznie znajduje się szambo. Dopiero po tej kontroli można podpisać umowę i ruszać z robotą.
Wyścig z czasem. Masz czas tylko do jesieni
Choć nabór wniosków teoretycznie trwa do 30 września, zwlekanie może okazać się zgubne. Regulamin narzuca sztywny termin końcowy: wykonanie podłączenia oraz złożenie kompletnego rozliczenia musi nastąpić najpóźniej do 31 października tego roku. Biorąc pod uwagę czas oczekiwania na ekipy budowlane i procedury odbioru, margines błędu jest minimalny.
Co to oznacza dla Ciebie? Działaj natychmiast
Jeśli mieszkasz we Wrocławiu i korzystasz z szamba, to moment na decyzję:
- Złóż wniosek teraz: Dokumenty można składać osobiście, listownie lub przez e-Doręczenia. Im szybciej to zrobisz, tym więcej czasu będziesz miał na realizację inwestycji.
- Nie dotykaj instalacji: Czekaj na wizytę urzędnika i podpisanie umowy. Każda faktura z datą sprzed umowy zostanie odrzucona.
- Zmobilizuj sąsiadów: Jeśli mieszkasz we wspólnocie, do podpisania umowy potrzebni są wszyscy współwłaściciele (lub wyznaczony pełnomocnik). Brak jednego podpisu zablokuje 10 000 zł dotacji.
