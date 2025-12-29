Masz dom? Te wizyty są już obowiązkowe. Wielu właścicieli zapłaci

29 grudnia 2025 17:40 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

 

Kontrole kominiarskie ruszyły w całym kraju, a właściciele domów i zarządcy nieruchomości muszą liczyć się z obowiązkową wizytą fachowca i konkretnymi kosztami. Brak aktualnego przeglądu może oznaczać nie tylko mandat, ale także poważne problemy przy wypłacie odszkodowania po pożarze lub zatruciu czadem.

Zobacz również:

Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce

Kontrole kominów już trwają. Właściciele domów muszą się przygotować na obowiązkowe koszty

Sezon grzewczy to czas wzmożonych kontroli przewodów kominowych. W całej Polsce ruszyły obowiązkowe przeglądy, które dotyczą nie tylko wspólnot i spółdzielni, ale także właścicieli domów jednorodzinnych. Brak aktualnej kontroli może oznaczać nie tylko mandat, lecz także poważne problemy przy ewentualnej szkodzie ubezpieczeniowej.

Co się zmienia i kogo dotyczy obowiązek

Prawo budowlane nie pozostawia wątpliwości. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości musi zapewnić okresową kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Przegląd należy wykonać co najmniej raz w roku, a w przypadku ogrzewania paliwami stałymi znacznie częściej.

Zobacz również:

Jeśli w domu używany jest węgiel lub drewno, czyszczenie przewodów dymowych powinno odbywać się cztery razy w roku. Przy ogrzewaniu gazowym lub olejowym – minimum dwa razy w roku. Przepisy te mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem mieszkańców i liczbą pożarów sadzy, do których co roku dochodzi w sezonie zimowym.

Ile kosztuje obowiązkowa kontrola

Kontrola kominiarska jest usługą płatną. Kominiarze działają jako przedsiębiorcy i stosują ceny rynkowe, uzależnione m.in. od lokalizacji, liczby przewodów oraz stanu technicznego instalacji.

W 2025 roku standardowy przegląd w domu jednorodzinnym kosztuje przeciętnie od 150 do 300 zł. W dużych miastach stawki częściej zbliżają się do górnej granicy, natomiast w mniejszych miejscowościach bywają niższe. Jeśli konieczne jest dodatkowe czyszczenie mechaniczne, usunięcie zanieczyszczeń lub gniazd ptaków, koszt może wzrosnąć o kolejne 100–200 zł.

Coraz częściej wykonywane są również kontrole kamerą inspekcyjną, pozwalającą wykryć pęknięcia i nieszczelności wewnątrz przewodu. Taka usługa jest dodatkowo płatna, ale daje pełny obraz stanu technicznego komina.

Elektroniczny protokół i nowe kontrole

Od 2023 roku każda kontrola musi zostać odnotowana w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kominiarz po wykonaniu przeglądu sporządza elektroniczny protokół, który trafia bezpośrednio do systemu. Brak wpisu w ewidencji oznacza dla urzędów jedno – przegląd nie został wykonany.

To istotna zmiana, bo znacznie ułatwia kontrole i eliminuje fikcyjne zaświadczenia. Właściciel nieruchomości nie musi przechowywać papierowego dokumentu, ale odpowiada za to, by przegląd faktycznie się odbył i znalazł odzwierciedlenie w systemie.

Co grozi za brak przeglądu

Brak ważnej kontroli kominiarskiej może skutkować mandatem do 500 zł. To jednak najmniejszy problem. Znacznie poważniejsze konsekwencje pojawiają się w razie pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla.

Większość polis mieszkaniowych wymaga, by budynek był użytkowany zgodnie z przepisami. Jeśli dojdzie do szkody, a w systemie nie będzie aktualnego protokołu, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. W praktyce oznacza to, że koszt naprawy domu spadnie w całości na właściciela.

Co warto zrobić teraz

Eksperci zalecają, by nie odkładać kontroli na ostatnią chwilę. W szczycie sezonu grzewczego terminy u kominiarzy są ograniczone, a ceny usług często rosną. Regularny przegląd to nie tylko spełnienie obowiązku, ale realna ochrona życia, zdrowia i majątku.

Dla właścicieli domów to jeden z tych wydatków, których pominięcie może okazać się najdroższą „oszczędnością” w całym roku.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl