Masz dość ciężkich ciast na Wielkanoc? Ten lekki deser to prawdziwa petarda
Wielkanocne stoły od lat wypełniają mazurki, babki i serniki. Jeśli jednak chcesz w tym roku wprowadzić coś lżejszego i bardziej wiosennego, warto postawić na bezę Pavlovą. To deser, który wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale i smakiem – chrupiąca z zewnątrz, delikatna w środku, z kremem i świeżymi owocami. Stanowi wyraźną odmianę od tradycyjnych, cięższych wypieków i dobrze wpisuje się w świąteczne menu.
Składniki na bezę:
• 6 białek jaj
• niepełna szklanka cukru
• 1 płaska łyżka skrobi ziemniaczanej
• 1 łyżka soku z cytryny
• szczypta soli
Składniki na krem:
• 200 g śmietanki kremówki 36%
• 100 g serka mascarpone
• cukier waniliowy
• 3 łyżki cukru
Dodatkowo:
• świeże owoce (np. śliwki, borówki, maliny)
Jak przygotować bezę krok po kroku?
Na początek oddziel białka od żółtek i przełóż je do czystej, suchej miski. Musisz to robić bardzo ostrożnie, aby w białku nie było żółtka. Przy dostaniu się żółtek do bezy może nam ona opaść podczas pieczenia.
Do białek dodaj szczyptę soli i zacznij ubijać. Gdy piana zacznie się formować, dodawaj cukier stopniowo – po jednej łyżce. Po każdej porcji miksuj dokładnie, aż cukier się rozpuści. Zwykle trwa to około minuty. Nie spiesz się na tym etapie, to klucz do udanej bezy.
Kiedy cały cukier się rozpuści, dodaj sok z cytryny oraz skrobię ziemniaczaną. Miksuj jeszcze chwilę na niskich obrotach, aż masa będzie gęsta, błyszcząca i bardzo sztywna. Gotową pianę wyłóż na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Uformuj kopczyk i zrób delikatne wgłębienie na środku – to miejsce na krem i owoce.
Pieczenie
Wstaw bezę do piekarnika nagrzanego do 170°C (góra–dół) na około 7 minut. Po tym czasie zmniejsz temperaturę do 110°C i susz ją przez około 100 minut.
Jeśli zauważysz, że beza zaczyna się zbyt mocno rumienić, uchyl lekko drzwiczki piekarnika i zmniejsz temperaturę do 100 stopni. Dobrze wysuszona beza powinna być twarda z zewnątrz i wydawać lekko „pusty” dźwięk przy stuknięciu. Po upieczeniu wyłącz piekarnik i zostaw bezę, przy otwartych drzwiczkach piekarnika do całkowitego wystudzenia.
Jak zrobić idealny krem?
Do miski wlej dobrze schłodzoną śmietankę, dodaj mascarpone, cukier oraz cukier z wanilią. Ubijaj wszystko razem do rozpuszczenia cukru, a masa zgęstnieje i stanie się puszysta. Zwykle zajmuje to około 3-5 minut. Gotowy krem włóż do lodówki, żeby dobrze się schłodził. Gdy beza całkowicie ostygnie, nałóż na nią krem i udekoruj świeżymi owocami. Najlepiej zrobić to maksymalnie kilka godzin przed podaniem – dzięki temu beza zachowa swoją chrupkość.
Jeśli chcesz przygotować deser wcześniej, możesz upiec samą bezę nawet dzień wcześniej i przechowywać ją w szczelnym pojemniku.
Smacznego!
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.